Забываем про Анкалаева? Мурзаканов – главная надежда России в полутяжах UFC

В ночь с 11 на 12 апреля в США состоится масштабный турнир UFC 327. В главном событии вечера пройдёт бой за вакантный титул в полутяжёлом весе между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом. А во втором по значимости поединке турнира зрители увидят ещё одно противостояние полутяжей: шестой номер рейтинга россиянин Азамат Мурзаканов разделит клетку с Пауло Костой, который дебютирует в дивизионе.

Долгое время главной российской надеждой на титул в полутяжёлом весе UFC был Магомед Анкалаев. После поражения в дебюте от Пола Крэйга наш соотечественник выдал девять побед подряд, вышел на топовый уровень и впервые подрался за титул. Тогда Анкалаев провёл ничейный поединок с Яном Блаховичем, пояс остался вакантным, а Дана Уайт – разочарованным. После этого Магомеда мариновали без титульника, и только в прошлом году Анкалаев подрался за пояс, победив Алекса Перейру и став чемпионом.

Что было дальше, вы наверняка знаете. Через полгода Анкалаев и Перейра снова встретились в октагоне, Алекс удосрочил Магомеда на первых секундах боя и вернул себе пояс. Теперь бразилец — абсолютная суперзвезда лиги, а вот Анкалаев ушёл в тень: от него нет практически никаких новостей, он не получает бои, и, кажется, чтобы снова подраться за титул, Магомеду нужно одержать минимум две-три победы. И есть ощущение, что про чемпионские амбиции Анкалаеву можно забыть как минимум на пару лет.

Зато в дивизионе у российских фанатов появилась другая надежда на титул, и она связана с Азаматом Мурзакановым. Азамат дебютировал в UFC в 2022 году с рекордом 10-0, в лигу он попал через Претендентскую серию Даны Уайта. К моменту первого поединка в промоушене у Азамата было восемь досрочных побед, причём семь из них оказались одержаны нокаутами, в том числе и в Претендентской серии. Конечно, матчмейкеры UFC цепляются за таких бойцов, и в случае с Мурзакановым они точно не прогадали.

Уже в дебюте Азамат оправдал выданные авансы, брутально вырубив коленом Тафона Нчукви, получив бонус за выступление вечера. Дальше Мурзаканов удосрочил Девина Кларка, который известен российским фанатам по несостоявшемуся бою с Иваном Штырковым в UFC. А в 2023 году Азамат провёл один поединок, победил Дастина Джейкоби, и это был единственный бой россиянина в промоушене, который дошёл до судейского решения.

После этого Мурзаканов нокаутировал Алонзо Менифилда и Брендсона Рибейро, забрался в топ-10 и получил топового соперника – Александара Ракича. Несмотря на выросший уровень оппозиции, бой завершился привычным для Азамата способом – нокаутом, причём в первом раунде.

Сейчас Мурзаканов вплотную подобрался в топ-5 дивизиона, расположившись на шестой строчке. У Азамата идеальный рекорд 16-0, но главное, что российский боец по-настоящему ярко выступает в лиге, что особенно ценится в руководстве: пять из шести поединков он завершил победами нокаутом. И у Мурзаканова отличные шансы стать следующим претендентом на титул.

Судите сами. Анкалаев сидит без поединка, ему нужно как минимум закрыть поражение от Перейры, чтобы претендовать на пояс, а с учётом не лучшего отношения к нему со стороны Даны Уайта одного победного поединка будет недостаточно. Второй и третий номера рейтинга – Иржи Прохазка и Карлос Ульберг – проведут титульник на UFC 327 и выявят нового чемпиона. У Халила Раунтри с четвёртой строчки рекорд 1-2 в последних боях, да и Раунтри не так давно дрался за пояс. Выше Мурзаканова находится ещё Ян Блахович, у которого ни одной победы в четырёх последних боях: в последний раз поляк побеждал в мае 2022 года – в тот момент Азамат только дебютировал в лиге.

Вот и получается, что на фоне всех остальных бойцов дивизиона яркий ударник Мурзаканов выглядит предпочтительнее в глазах руководства . Азамат получил поединок на большом номерном турнире, где, кстати, будет титульник в его дивизионе. А в UFC есть практика страховать чемпионский бой другим топовым поединком в карде вечера, чтобы в случае, если один из бойцов слетит с титульного противостояния, его можно было заменить на другого претендента. Например, когда Перейра и Анкалаев проводили реванш, в том же карде дрались Прохазка и Раунтри.

Плюс соперника Мурзаканову дали медийного и с большим именем в UFC. Да, Пауло Коста только дебютирует в полутяжах, но именно Азамату дали возможность «поприветствовать» звёздного бразильца в новом дивизионе. Так что если Мурзаканов одержит победу, да ещё и в ярком стиле, то велика вероятность, что именно он станет следующим претендентом на чемпионский пояс.