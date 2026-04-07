Не пригодился UFC, будет блистать в России. Вартанян и ACА — идеальный союз

12 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт очередной турнир АСА 202. В рамках этого ивента состоится полноценное возвращение Эдуарда Вартаняна, чего давно ждали. До этого бойца ждали на юбилейном АСА 200, где у него был запланирован бой с Али Баговым, но в итоге Эдуард из-за травмы выступить не смог. Теперь его соперником станет Узаир Абдураков, третий номер полусреднего дивизиона.

Долгожданный камбэк Вартаняна в АСА — топ-событие . Почти три года назад он выиграл Гран-при лиги в лёгком весе, в том числе досрочно победив Юсуфа Раисова и Артёма Резникова. Но тогда Эдуард не стал ждать возможности реванша с Абдулазизом Абдулвахабовым и решил отправиться за океан, чтобы подписаться в UFC.

Желание было похвальным, но всё оказалось не так просто. Вартанян потерял почти год, находясь в Америке. Там он постоянно тренировался в местных залах, тратил немало денег, был готов выйти на замену и в лёгкий, и в полусредний, и в средний вес, однако такого шанса ему не предоставили. Единственный вариант, который выглядел жизнеспособным, Вартаняну не понравился — он не захотел пробиваться в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта. В первую очередь из-за гонораров, там бойцы получают $ 5 тыс. за выход и столько же – за победу, а контракт получали с базовыми $ 12 тыс. + $ 12 тыс.

Эдуард Вартанян Фото: ACA MMA

Вартанян подчёркивал, что не жалеет, что не попробовал выступить на DWCS: «В UFC не сказали мне «нет». Мне предложили драться в «Претендентской серии», но гонорар был $ 5 тыс. + $ 5 тыс. И не было гарантий, что меня подпишут. Я отказался, а после этого было предложение от «Нашего Дела» с хорошим гонораром. Я хотел подписаться в UFC. Многие бойцы после Претендентской серии подписывали контракты, однако потом ещё год не дрались в UFC. Я не жалею, что не попробовал, я не считаю это UFC. У меня тысяч 30 ушло на тренировки в США. И после такого драться за 5+5?»

Затем начались скитания Вартаняна по другим лигам в России: был поединок по кикбоксингу (!) с Дамиром Исмагуловым, бои с Александром Грозиным на «Нашем Деле» и с Ахмедом Алиевым на AMC Fight Nights и, наконец, схватка с Раисовым на ACBJJ. Везде Вартанян победил, но было обидно, что один из лучших легковесов России впустую тратит время, не борясь за что-то значимое. Зато в декабре 2025 года Эдуард вернулся в АСА и снова будет биться в лиге . Возможно, даже в полусреднем весе.

В любом случае это отличная новость для фанатов ММА в России, потому что Вартанян, безусловно, один из самых ярких и мастеровитых бойцов, выступающих в местных лигах. Эдуард никому не проигрывал с декабря 2017 года, с тех пор прошёл очень сильных Устармагомеда Гаджидаудова, Мухамеда Кокова, Раисова с Резниковым. Всё это позволило сделать себе имя, которое привлекает внимание болельщиков. В АСА Вартаняна очень хорошо знают и понимают, что бой с его участием способен усилить абсолютно любой кард , так что с учётом финансовых возможностей лиги это идеальный союз. Боец получает хороший гонорар и отвечает качественными боями. А блистать в России Львиное сердце точно будет.

Вартаняну исполнится 35 лет через пару месяцев. Для него это последний шанс добраться до трилогии с Абдулвахабовым и завоевать полноценный титул либо просто построить новый забег к поясу в другой весовой категории. И это тоже очень любопытный сценарий. Первый шаг к его осуществлению будет сделан уже на этой неделе.