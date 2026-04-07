Лев, у которого есть слабости. Как Махмудову побеждать Фьюри?

11 апреля в Лондоне, Англия, на «Tottenham Hotspur Stadium» пройдёт вечер профессионального бокса, который украсит битва топовых супертяжеловесов. На ринг возвращается Тайсон Фьюри, который ещё не так давно в очередной раз завершал карьеру. В соперниках у британца – Арсланбек Махмудов, который ранее таких больших поединков не проводил.

Арсланбек Махмудов



Дата рождения: 7 июня 1989 года

Место рождения: Моздок, Россия

Рост: 197 см

Размах рук: 197 см

Рекорд: 21-2

Весовая категория: супертяжёлая

Махмудов — андердог. Более того, где-то звучат тезисы, что Арсланбек должен стать для Фьюри разминкой перед возвращением в по-настоящему большие бои. Например, дальше у Тайсона маячит большой поединок с Энтони Джошуа. С другой стороны, Фьюри больше года не бился, а выступает он в супертяжёлом весе, где любой удар может изменить все расклады. Так чем Махмудов может удивить Цыганского короля?

Путь Махмудова в боксе

Арсланбек попал в бокс рано — в девять лет, но через полтора года его из зала выгнали. Следующие несколько лет Махмудов занимался кикбоксингом, и довольно успешно. Уже подростком Арсланбек вернулся в бокс, а затем построил неплохую любительскую карьеру, даже боролся за попадание на Олимпиаду-2016, но уступил путёвку по рейтингу WSB Филипу Хрговичу. Путь в профессионалы получился непростым, хотя в Махмудове были заинтересованы в Канаде, где к тому моменту уже жил и боксировал Артур Бетербиев. После затянувшегося ожидания Арсланбека подписала компания Eye of the Tiger, и он попал под крыло тренера Марка Рэмси.

В конце 2017 года Махмудов дебютировал в профессиональном боксе и начал с победы нокаутом на 24-й секунде первого раунда — пострадал мексиканец Хайме Барахас. В первых 18 поединках Арсланбек одержал 18 побед и 17 раз финишировал соперников . Единственным, кто протянул всю дистанцию, стал Карлос Такам. Из оппозиции можно ещё выделить Мариуша Ваха. Попутно боксёр из России восемь раз защитил пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF, а также завоевал титул WBA Intercontinental. А дальше начались проблемы — сначала поражение техническим нокаутом от Агита Кабайела, где стали видны проблемы Арсланбека с ударами по корпусу. Махмудов закрыл эту неудачу, но затем из-за гигантской гематомы проиграл Гвидо Вианелло, которого побеждал в любителях. После этого Лев успел нокаутировать непобеждённого Рикардо Брауна и в бодрой зарубе победил решением британца Дэвида Аллена на его территории. Тогда Махмудов бросил вызов Энтони Джошуа, однако в итоге получил Фьюри.

Как дерётся Арсланбек Махмудов: плюсы и минусы

Что касается стиля Махмудова, то он достаточно прост. Арсланбек очень силён физически и за счёт этого одержал бо́льшую часть побед . У него нет какого-то выдающегося технического арсенала, который позволяет ему подстраиваться под разных соперников. Нет, Махмудов всем предлагает проверить головы на прочность. Арсланбек обладает тяжёлым ударом, за счёт чего и сделал себе какое-никакое имя на мировой арене, и крепкой головой. Пробить Махмудова тяжело, но он не очень здорово держит удары по корпусу, что подсветил Кабайел. Сам россиянин утверждает, что проиграл тогда из-за перелома руки.

Будучи нокаутёром, Махмудов не очень хорошо готовит себе моменты под удар, потому что футворк довольно посредственный, а скорость – низкая . Отсюда слабая работа над тем, чтобы обрезать соперников и загонять их в углы. К тому же Арсланбек и сам по себе грузный боксёр, который ещё и позволяет немало по себе попадать. На том уровне, где Махмудов боксировал до встречи с Кабайелом, эти недостатки были менее заметны. Сейчас ему тяжело продвинуться дальше, потому что оппозиция вроде Фьюри — это совсем другой уровень. Пока Махмудов не показал, что готов к этому. Даже с Алленом Арсланбек считался андердогом, однако там он сумел всех удивить. Хотя и показал, что кардио тоже не его сильная сторона. И всё же нельзя забывать, что в супертяжёлом весе цена одного удара выше, чем в других дивизионах , поэтому нередко это качество может нивелировать отсутствие техники, финтов и прочего. Вспомните Деонтея Уайлдера, которого тоже критиковали и критикуют в первую очередь именно за «деревянность».

Показательно, что даже бывшие соперники, эксперты и коллеги, говоря о Махмудове, не выделяют каких-то других качеств, кроме тяжёлых рук и крепкой челюсти .

Арсланбек Махмудов Фото: Christinne Muschi/AP Photo/ТАСС

Например, тот же Аллен: «Думаю, главное в том, что Махмудов бьёт очень сильно. Если он попадёт по Тайсону, то нокаутирует его, однако ему нужно донести удар. А это нелёгкая задача. Считаю, что это хороший и интересный поединок, потому что у Махмудова достаточно силы, чтобы потрясти Фьюри. Но если Тайсон будет в такой же хорошей форме, как и в последний раз, когда мы его видели, то я думаю, что он победит. Верю, что Фьюри отнесётся к Махмудову серьёзно, потому что знает, что тот умеет бить. Я бы назвал Махмудова опасным, однако я бы не назвал его тяжеловесом мирового класса. Если у Фьюри возникнут проблемы с Махмудовым, это будет означать, что его время ушло».

Экс-чемпион мира Тони Беллью выделяет удары по корпусу: «Справедливо будет сказать, что Махмудов — крепкий боксёр с сильным ударом. Он будет делать то, что от него ожидают. Он заставит Фьюри выглядеть хорошо и будет наказан на ринге. Думаю, его пережуют и выплюнут в восьмом-девятом раунде. Удары по корпусу станут его погибелью, потому что Тайсон достойно бьёт по корпусу. Он вообще разносторонний боксёр. Тайсон во многом недооценён, но он очень техничен».

Эдди Хирн и вовсе утверждает, что Махмудов никакой угрозы для Фьюри не представляет. Справедливо будет сказать, что отец Тайсона уверен в том, что Арсланбек доставит его сыну много проблем, но все знают о сложных отношениях внутри этой семьи, поэтому не всегда нужно прислушиваться к Джону Фьюри.

Какие шансы у Махмудова победить Фьюри?

Какие у Махмудова шансы на победу? Для начала резюмируем: Арсланбек ярко выраженный панчер, у него есть проблемы с защитой и скоростью, полагается в первую очередь на силу, мало и плохо двигается на ринге, есть очевидные проблемы с техникой. Однозначно Фьюри заслуженно считается фаворитом. Он более гибкий, быстрый и подвижный боксёр, а арсенал у него гораздо шире, чем у Махмудова .

Арсланбек Махмудов Фото: Godfrey Pitt/ZUMA/ТАСС

Не хочется сводить всё к банальному тезису про лаки-панч, однако реальность такова, что на бумаге это боксёры разного уровня. Соответственно, Махмудов преимущественно будет полагаться на тяжёлое попадание, ему не нужно пытаться боксировать с Фьюри, надо затянуть Цыганского короля в драку. Тайсона роняли восемь раз, у него есть привычка заигрываться и недооценивать соперников, не так давно это показал Фрэнсис Нганну. Возможно, шанс у Махмудова будет . Плюс пока непонятно, каким мы увидим Фьюри после двух поражений, простоя и лагеря в Таиланде, хотя, безусловно, соперника он выбрал стилистически подходящего.

В любом случае для Махмудова это шанс одержать самую большую победу в карьере над одним из лучших супертяжей современности, поэтому недостатка в мотивации у россиянина не будет.

