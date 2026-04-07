Лев, у которого есть слабости. Как Махмудову побеждать Фьюри?

11 апреля в Лондоне, Англия, на «Tottenham Hotspur Stadium» пройдёт вечер профессионального бокса, который украсит битва топовых супертяжеловесов. На ринг возвращается Тайсон Фьюри, который ещё не так давно в очередной раз завершал карьеру. В соперниках у британца – Арсланбек Махмудов, который ранее таких больших поединков не проводил.
Дата рождения: 7 июня 1989 года
Место рождения: Моздок, Россия
Рост: 197 см
Размах рук: 197 см
Рекорд: 21-2
Весовая категория: супертяжёлая
Прозвище: Лев
Махмудов — андердог. Более того, где-то звучат тезисы, что Арсланбек должен стать для Фьюри разминкой перед возвращением в по-настоящему большие бои. Например, дальше у Тайсона маячит большой поединок с Энтони Джошуа. С другой стороны, Фьюри больше года не бился, а выступает он в супертяжёлом весе, где любой удар может изменить все расклады. Так чем Махмудов может удивить Цыганского короля?
Путь Махмудова в боксе
Арсланбек попал в бокс рано — в девять лет, но через полтора года его из зала выгнали. Следующие несколько лет Махмудов занимался кикбоксингом, и довольно успешно. Уже подростком Арсланбек вернулся в бокс, а затем построил неплохую любительскую карьеру, даже боролся за попадание на Олимпиаду-2016, но уступил путёвку по рейтингу WSB Филипу Хрговичу. Путь в профессионалы получился непростым, хотя в Махмудове были заинтересованы в Канаде, где к тому моменту уже жил и боксировал Артур Бетербиев. После затянувшегося ожидания Арсланбека подписала компания Eye of the Tiger, и он попал под крыло тренера Марка Рэмси.
В конце 2017 года Махмудов дебютировал в профессиональном боксе и начал с победы нокаутом на 24-й секунде первого раунда — пострадал мексиканец Хайме Барахас. В первых 18 поединках Арсланбек одержал 18 побед и 17 раз финишировал соперников. Единственным, кто протянул всю дистанцию, стал Карлос Такам. Из оппозиции можно ещё выделить Мариуша Ваха. Попутно боксёр из России восемь раз защитил пояс чемпиона Северной Америки по версии NABF, а также завоевал титул WBA Intercontinental. А дальше начались проблемы — сначала поражение техническим нокаутом от Агита Кабайела, где стали видны проблемы Арсланбека с ударами по корпусу. Махмудов закрыл эту неудачу, но затем из-за гигантской гематомы проиграл Гвидо Вианелло, которого побеждал в любителях. После этого Лев успел нокаутировать непобеждённого Рикардо Брауна и в бодрой зарубе победил решением британца Дэвида Аллена на его территории. Тогда Махмудов бросил вызов Энтони Джошуа, однако в итоге получил Фьюри.
Как дерётся Арсланбек Махмудов: плюсы и минусы
Что касается стиля Махмудова, то он достаточно прост. Арсланбек очень силён физически и за счёт этого одержал бо́льшую часть побед. У него нет какого-то выдающегося технического арсенала, который позволяет ему подстраиваться под разных соперников. Нет, Махмудов всем предлагает проверить головы на прочность. Арсланбек обладает тяжёлым ударом, за счёт чего и сделал себе какое-никакое имя на мировой арене, и крепкой головой. Пробить Махмудова тяжело, но он не очень здорово держит удары по корпусу, что подсветил Кабайел. Сам россиянин утверждает, что проиграл тогда из-за перелома руки.
Будучи нокаутёром, Махмудов не очень хорошо готовит себе моменты под удар, потому что футворк довольно посредственный, а скорость – низкая. Отсюда слабая работа над тем, чтобы обрезать соперников и загонять их в углы. К тому же Арсланбек и сам по себе грузный боксёр, который ещё и позволяет немало по себе попадать. На том уровне, где Махмудов боксировал до встречи с Кабайелом, эти недостатки были менее заметны. Сейчас ему тяжело продвинуться дальше, потому что оппозиция вроде Фьюри — это совсем другой уровень. Пока Махмудов не показал, что готов к этому. Даже с Алленом Арсланбек считался андердогом, однако там он сумел всех удивить. Хотя и показал, что кардио тоже не его сильная сторона. И всё же нельзя забывать, что в супертяжёлом весе цена одного удара выше, чем в других дивизионах, поэтому нередко это качество может нивелировать отсутствие техники, финтов и прочего. Вспомните Деонтея Уайлдера, которого тоже критиковали и критикуют в первую очередь именно за «деревянность».
Показательно, что даже бывшие соперники, эксперты и коллеги, говоря о Махмудове, не выделяют каких-то других качеств, кроме тяжёлых рук и крепкой челюсти.
Фото: Christinne Muschi/AP Photo/ТАСС
Например, тот же Аллен: «Думаю, главное в том, что Махмудов бьёт очень сильно. Если он попадёт по Тайсону, то нокаутирует его, однако ему нужно донести удар. А это нелёгкая задача. Считаю, что это хороший и интересный поединок, потому что у Махмудова достаточно силы, чтобы потрясти Фьюри. Но если Тайсон будет в такой же хорошей форме, как и в последний раз, когда мы его видели, то я думаю, что он победит. Верю, что Фьюри отнесётся к Махмудову серьёзно, потому что знает, что тот умеет бить. Я бы назвал Махмудова опасным, однако я бы не назвал его тяжеловесом мирового класса. Если у Фьюри возникнут проблемы с Махмудовым, это будет означать, что его время ушло».
Экс-чемпион мира Тони Беллью выделяет удары по корпусу: «Справедливо будет сказать, что Махмудов — крепкий боксёр с сильным ударом. Он будет делать то, что от него ожидают. Он заставит Фьюри выглядеть хорошо и будет наказан на ринге. Думаю, его пережуют и выплюнут в восьмом-девятом раунде. Удары по корпусу станут его погибелью, потому что Тайсон достойно бьёт по корпусу. Он вообще разносторонний боксёр. Тайсон во многом недооценён, но он очень техничен».
Эдди Хирн и вовсе утверждает, что Махмудов никакой угрозы для Фьюри не представляет. Справедливо будет сказать, что отец Тайсона уверен в том, что Арсланбек доставит его сыну много проблем, но все знают о сложных отношениях внутри этой семьи, поэтому не всегда нужно прислушиваться к Джону Фьюри.
Какие шансы у Махмудова победить Фьюри?
Какие у Махмудова шансы на победу? Для начала резюмируем: Арсланбек ярко выраженный панчер, у него есть проблемы с защитой и скоростью, полагается в первую очередь на силу, мало и плохо двигается на ринге, есть очевидные проблемы с техникой. Однозначно Фьюри заслуженно считается фаворитом. Он более гибкий, быстрый и подвижный боксёр, а арсенал у него гораздо шире, чем у Махмудова.
Фото: Godfrey Pitt/ZUMA/ТАСС
Не хочется сводить всё к банальному тезису про лаки-панч, однако реальность такова, что на бумаге это боксёры разного уровня. Соответственно, Махмудов преимущественно будет полагаться на тяжёлое попадание, ему не нужно пытаться боксировать с Фьюри, надо затянуть Цыганского короля в драку. Тайсона роняли восемь раз, у него есть привычка заигрываться и недооценивать соперников, не так давно это показал Фрэнсис Нганну. Возможно, шанс у Махмудова будет. Плюс пока непонятно, каким мы увидим Фьюри после двух поражений, простоя и лагеря в Таиланде, хотя, безусловно, соперника он выбрал стилистически подходящего.
В любом случае для Махмудова это шанс одержать самую большую победу в карьере над одним из лучших супертяжей современности, поэтому недостатка в мотивации у россиянина не будет.
