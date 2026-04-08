Тайсон будет в нормальной форме? Изучаем тренировки Фьюри перед возвращением

11 апреля в Лондоне, Англия, на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» состоится масштабный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет возвращение на ринг экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, который проведёт поединок с российским боксёром Арсланбеком Махмудовым.

Для Фьюри это уже не первое возвращение со спортивной пенсии. Цыганский король и раньше объявлял о завершении карьеры, но неизменно её возобновлял, как, собственно, и сейчас. Конечно, это большое событие для мирового бокса, Фьюри – один из лучших супертяжей современности, а также яркая и эксцентричная личность. Тайсон умеет делать шоу не только в ринге, но и за его пределами, за что его и любят болельщики.

Однако Фьюри уже 37 лет, он не дрался больше года, и неизвестно, в какой форме Цыганский король возвращается. Кстати, против выхода Тайсона в ринг категорично высказался его отец Джон Фьюри, который всегда стоял за сына горой. Фьюри-старший считает, что ничего хорошего из этого не выйдет.

«Думаю, он уже не в лучшей форме. Я человек прямолинейный – говорю то, что вижу. Я люблю его, но слишком много людей похлопывают его по плечу и лгут, восхваляя его как непобедимого. Он не непобедим, и уже давно. Мои отношения с Тайсоном разрушены. Бокс разрушил их полностью», – сказал Джон Фьюри.

Впрочем, у Тайсона на это свой взгляд. Интересно, что сам Фьюри рассказывает, что идея возвращения в ринг возникла случайно во время отпуска с семьёй в Таиланде.

«У меня не было намерений возвращаться. Солнце вернуло меня. Я чувствовал себя так хорошо, что подумал: просто пойду на сборы здесь, потренируюсь здесь и организую бой. И именно это я и сделал», — сказал Фьюри в интервью Sky Sports.

Весь тренировочный лагерь Фьюри провёл в Таиланде вместе со своей семьёй, но без отца. Таиланд вообще непопулярен среди боксёров, там больше тренируются и проводят сборы представители смешанных единоборств, кикбоксинга и тайского бокса. Однако Тайсон не был бы собой, если бы не выделился чем-то особенным.

Тайсон Фьюри Фото: Из личного архива боксёра

Странностей в подготовке в целом хватало. Найти в Таиланде спарринг-партнёров, которые соответствовали бы габаритам двухметрового супертяжа, крайне сложно, поэтому сначала он тренировался с местными бойцами, что на контрасте выглядело забавно. Уже потом, конечно, к Фьюри присоединилась его команда во главе с тренером Шугархиллом Стюардом, а отец Тайсона так и не принял участие в подготовке сына.

Тайсон Фьюри Фото: Из личного архива боксёра

Основным спарринг-партнёром британца стал Джозеф Паркер – бывший временный чемпион мира. И это тоже выглядит немного странно: Паркер хоть и крупный парень, но по габаритам и стилю больше напоминает Усика, а не Махмудова, к которому готовится Тайсон.

Особое внимание в тренировочном процессе Фьюри уделил ногам, ведь его главное преимущество перед Махмудовым – это скорость и движение. Тайсон часто выкладывал однотипные видео с тренировок, где он выполнял либо приседы с гантелями, либо жим ногами. Также Фьюри много работал над функциональным состоянием, ежедневно выходил на пробежки, которые превращал в часть шоу. Конечно, Тайсон бегал прямо по городу в стиле Рокки Бальбоа, обращая на себя внимание местных жителей, а иногда и вовсе устраивал пробежки с большой музыкальной колонкой. К слову, у знаменитого киногероя Цыганский король позаимствовал ещё пробежки и приседы с огромным бревном, что выглядело довольно забавно.

Тайсон Фьюри Фото: Из личного архива боксёра

Но, конечно, не обходилось и без традиционных тренировок. Тайсона часто можно было увидеть в ринге с работой на лапах, или же Фьюри практиковал «бой с тенью», работая над скоростью и движением. Были и классические спарринги, и отработка ударов на груше – в общем, про боксёрские тренировки Тайсон тоже не забывал.

И весь тренировочный лагерь прошёл в приподнятом настроении: Фьюри много шутил, давал различные интервью, в социальных сетях появлялось много рекламных интеграций. Для кого-то может показаться, что так к серьёзному поединку не готовятся, однако для Фьюри это обычная история. Были случаи, когда Тайсон и вовсе особо не готовился к бою, как, например, к противостоянию с Фрэнсисом Нганну, и тогда всё едва не закончилось провалом. Сейчас же Фьюри прошёл полноценный тренировочный лагерь: да, в Таиланде, с местными малогабаритными спарринг-партнёрами, со странными тренировками, но всё же Тайсон ежедневно тренировался. Разучивать что-то новое, готовиться под соперника Фьюри не стал, сделав акцент на своей форме и на своих сильных сторонах – возможно, это и не самый плохой вариант в его случае.