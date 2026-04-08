Фриковатый самурай — самый зрелищный боец UFC. За что все любят Иржи Прохазку?

В ночь на 12 апреля в Майами, США, пройдёт турнир UFC 327. В главном событии вечера за вакантный пояс в полутяжёлой весовой категории будут биться экс-чемпион промоушена Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг, третий номер дивизиона.

Вот вам крутые истории про Иржи Прохазку:

Насобирал восемь бонусов за зрелищность

Для Прохазки это девятый поединок под эгидой UFC, и в четвёртый раз он бьётся за титул. Пока всё не совсем успешно — одна победа и два поражения. Зато чех уже насобирал восемь бонусов в промоушене и закрепился в статусе если не самого зрелищного бойца UFC, то как минимум одного из. Любой бой Прохазки — буря эмоций , он пытается вынести соперника, все поединки завершались досрочно, а это никого не оставляет равнодушными, потому Иржи и любят фанаты. Его могут критиковать за отсутствие защиты, некую несуразность, однако его бои не пропускают.

Философия самурая и бессмертие

Помимо зрелищности, Прохазка привлекает болельщиков своим странным, фриковатым и местами даже пугающим поведением. В своё время Иржи был настоящим бунтарём: участвовал в безумных вечеринках, дрался с футбольными фанатами и попадал в другие конфликты. Его друг Михал Зауэр ёмко охарактеризовал образ жизни Прохазки: «Думаю, ему сказали, что он бессмертен. Возможно, он так и думает» .

Всё изменилось, когда в 2013 году ему подарили «Книгу пяти колец», где описан путь самурая, его философия и ценности. Затем Прохазка отправился в Японию, где выступал в лиге Rizin и ближе познакомился с самурайской культурой. Иржи проникся, увлёкся кодексом Бусидо и интегрировал самурайские принципы в свою жизнь .

Иржи Прохазка Фото: Из личного архива бойца

24 часа пробивал двойку на природе, забыв взять воду

Прохазка знаменит своими сумасшедшими тренировками. Он медитирует, сидя в воде, может несколько дней не есть и каждый день бьёт деревья: «Каждый день я работаю с деревом и бью по нему по 500 раз. Никаких перерывов! Именно такими должны быть мои тренировки, потому что, если ты хочешь показать что-то сумасшедшее, что-то новое, тебе нужно тренироваться именно так. Отличная тренировка чёткости техники. Ты становишься твёрдым как скала! После такой отработки мои кулаки словно проходят сквозь оппонента. После ударов по дереву я иду бить по мешку, и это кажется мне лёгким занятием».

А однажды Прохазка прочитал, что иногда мастера отрабатывали один и тот же удар на протяжении суток. Иржи отправился в горы и 24 часа пробивал двойку. С собой боец брал 5 л воды, которых хватило только на 12 часов . Однако Иржи это не остановило — тренировку он довёл до конца.

Медитировал в темноте и заблудился в горах перед боем

Ещё многие слышали историю, как Прохазка решил попрактиковаться в медитации , сидя несколько дней в тёмной комнате. Об этом он рассказал перед боем с Гловером Тейшейрой, но практикует этот метод по сей день: «Ты можешь противостоять своим демонам, находясь в течение трёх дней в кромешной темноте. Это очень полезно. Ты остаёшься наедине с самим собой. Никто тебя не беспокоит. Я не ел, только пил воду. Когда ты не принимаешь пищу, процессы в твоем организме протекают намного сильнее, твой разум работает лучше. Три-четыре дня — это не так уж и много. Я применяю эту практику только для того, чтобы понять, кто я есть на самом деле. Только тогда начинаю тренироваться, зная, что могу быть честным по отношению к себе».

В 2024 году в рамках подготовки к бою с Александаром Ракичем Прохазка отправился в горы и заблудился : «Я захотел поехать в горы Лас-Вегаса и найти какую-нибудь, вершину, например, Чарльтон. Когда собирался отправиться туда, понял, что мне нужны ботинки и куртка получше. Я купил лыжные ботинки и кожаную куртку, часы Garmin и всё такое. Но проблема заключалась в том, что я плохо смотрел на карту и думал, что это всего лишь поход на несколько часов. После шести часов ходьбы на высоте я понял, что мне пора возвращаться или идти до конца. На всё путешествие у меня ушло 16-18 часов. Я забыл взять с собой фонарь, потому что не думал, что всё так затянется. Потом я заблудился в горах. Я вернулся домой, и на следующий день понял, что мой палец на левой ноге немного почернел. У меня было обморожение, и ногти слезли. Потребовалось шесть месяцев, чтобы вырастить полностью новый ноготь».

Иржи Прохазка Фото: Из личного архива бойца

Любит хлестать себя крапивой

Для укрепления иммунитета Прохазка начал хлестать себя крапивой : «Ощущаю в воздухе то, чего не чувствует большинство… Чую запах крапивы. Обычно каждые осень и весну я валяюсь в крапиве: снимаю с себя одежду и луплю себя. Полдня всё тело жжёт, и это укрепляет иммунитет. Прошлой осенью я немного перестарался: тело покраснело, не спал до четырёх утра. Однако уже на следующее утро я ковал меч. Но всю ночь не спал, потому что тело горело».

Не так давно Прохазка заявил, что гоняет вес чуть ли не силой мысли: «У меня нет никакой диеты перед боем, перед взвешиванием. Моё тело натуральным образом уменьшается со 100 до 93 кг в неделю боя. Натуральным образом. А в день боя я вешу 97-98 кг. Я просто представляю в голове, когда день боя. И мой вес потихоньку уменьшается. За день до боя уже вешу 94-95 кг. Не хочу сказать, что делаю это мыслями, но я просто чувствую своё тело. Я думаю об этом: «Мужик, на следующей неделе у тебя взвешивание, тебе нужно меньше весить». И я не знаю, как это работает, однако вес начинает уменьшаться с каждым днём. И на взвешивании я в весе».

Спал в сауне и бегает с заклеенным лицом

Как-то Прохазка случайно уснул в сауне на два часа и сильно перегнал вес, а потом пытался добрать хотя бы литр. Однажды решил сделать 1000 бёрпи подряд. Также Иржи использовал укусы мексиканских муравьёв, чтобы подготовиться к бою, ложился голым в снег.

Относительно недавно чех начал показывать, что ещё в его арсенале есть гипоксические спринты — он заклеивает рот и нос, ограничивая доступ кислорода, и бегает. Так он тренирует дыхание, чтобы функционировать даже при нехватке воздуха во время боя.

Иржи Прохазка Фото: Из личного архива бойца

И в клетке Прохазка тоже выглядит немного сумасшедшим бойцом: руки опущены, удары вылетают под нечитаемыми углами, параллельно он ещё бьёт себя в грудь и пытается завестись. Ну и у Иржи невероятная воля к победе. Если его не вырубить, как это сделал Алекс Перейра, то чех будет идти вперёд снова и снова. Так, например, более обученные с точки зрения техники Халил Раунтри и Александар Ракич хорошо начинали и вели бой с Прохазкой, но в итоге тонули в этом хаосе.

И Карлос Ульберг сейчас, перед встречей с Иржи в октагоне, абсолютно справедливо отмечает — к бою с Прохазкой невозможно быть готовым: «На самом деле, способа подготовиться к бою под такого соперника, как Иржи, не существует. Он очень непредсказуем». И всю эту непредсказуемость Прохазка совсем скоро продемонстрирует. За это его и любят.