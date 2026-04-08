Непобеждённый россиянин зарубится за пояс! Где смотреть главный бой в карьере Силягина

Дата и время турнира с боем Павел Силягин – Ослейс Иглесиас

В ночь с 9 на 10 апреля в Монреале, Канада, состоится боксёрский вечер. Его украшением станет поединок, в котором сойдутся россиянин Павел Силягин и кубинец Ослейс Иглесиас. Старт турнира запланирован на 1:00 по московскому времени. Событие примет «Казино Монреаль».

В главном событии Силягин проведёт бой за титул чемпиона мира IBF во втором среднем весе с непобеждённым Иглесиасом. Конечно, для россиянина, уже давно находящегося в рейтингах ведущих организаций, это будет главный поединок в карьере.

Павел не знает поражений на профессиональном ринге, одержал 16 побед при одной ничьей, но при этом соперников уровня Иглесиаса у него ещё не было. Кубинец тоже идёт без поражений – 14 побед в 14 боях, причём Ослейс боксирует не в привычном кубинском стиле, а всегда нацелен на финиш: в его активе 13 нокаутов, в том числе в поединке с другим российским боксёром, Владимиром Шишкиным.

Прямая трансляция с главным боем Силягин – Иглесиас

В России показывать турнир с главным боем Павел Силягин – Ослейс Иглесиас не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

Полный кард турнира с боем Павел Силягин – Ослейс Иглесиас

Павел Силягин – Ослейс Иглесиас;

Артур Биярсланов – Джимерр Эспиноза;

Луис Сантана – Чэнн Тонсон;

Лейла Бодуэн – Виктория Ноэлия Бустос;

Александр Гомон – Лука Лозо;

Стефан Фонджо – Маркос Васкес;

Эрик Исраэлян – Франко Филгейра.

Прогноз на бой Павел Силягин – Ослейс Иглесиас

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин высказался о предстоящем поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе.

«Для нас фаворит – Паша. Будем болеть за Павла, мы давно с ним знакомы. Вместе с ним в сборной были. Это умный боксёр. Не думаю, что он позволит себе как-то плохо к этому поединку подготовиться. Думаю, Павел в ринге покажет всё, что умеет. Да, бой будет на выезде, но у Павла хватает опыта. Ждём победы, ждём нового чемпиона мира из России», — цитирует Беспутина Федерация бокса России.

Российский боксёр-профессионал Артур Субханкулов также высказался о предстоящем поединке между соотечественником Павлом Силягиным и кубинцем Ослейсом Иглесиасом.

«Думаю, Паша уже подготовил для Иглесиаса сюрпризы, кубинцу в этом бою точно не будет легко. Желаю Паше победы в этом поединке. Желаю ему проявить себя наилучшем образом и привезти в Россию пояс IBF. Пашка — хороший парень. Мы с ним долгое время были в сборной, хорошо с ним общаемся. Всей душой буду болеть за Силягина», — сказал Субханкулов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.