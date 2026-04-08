«Просят, чтобы я нокаутировал Косту». Мурзаканова внезапно полюбили фанаты из Бразилии

В ночь на 12 апреля в Майами, США, пройдёт большой номерной турнир UFC 327. В соглавном событии вечера непобеждённый россиянин, шестой номер рейтинга полутяжёлого дивизиона Азамат Мурзаканов встретится с бразильцем Пауло Костой, который поднимается из средней весовой категории.

У Азамата 16-0 в ММА, 6-0 в UFC, он ронял каждого соперника в боях под эгидой промоушена, оформил пять финишей и находится в одном-двух шагах от титульного шанса. Разве что поджимает возраст — в день боя Мурзаканову исполнится 37 лет. С этой точки зрения Коста не выглядит человеком, который выведет россиянина на титульник, зато может стать самым большим именем в резюме Мурзаканова. Яркая победа над хайповым бразильцем точно заставит обратить внимание на Азамата. А приятный бонус ещё и в том, что прямо сейчас, в преддверии поединка, многие бразильцы болеют против своего соотечественника.

Коста в целом не самый приятный парень, который нередко ввязывается в конфликты. Он едва не подрался с Хамзатом Чимаевым в зале UFC PI, цеплялся с Исраэлем Адесаньей, пытался поддеть Шару Буллета и Ренье де Риддера. Но как вышло, что уже даже бразильцы, известные поддержкой своих бойцов, начали болеть против Пауло и просить Мурзаканова нокаутировать Косту?

Пауло нередко позволяет себе критиковать политику в Бразилии, правительство и самих фанатов. Боец считает, что в стране плохо живётся (сам он постоянно находится в США): «Если вы думаете, что в вашей стране есть проблемы, то вам следует пожить несколько лет в Бразилии».

Доставалось от Пауло даже национальной команде по футболу: «Cборная Бразилии была респектабельной в 2002 или 2006 году. Теперь они все феминисты или извиняются за то, что белые. Они не могут выиграть чемпионат мира, извините. Верните старые времена».

Конкретно к болельщикам из Бразилии Коста тоже обращался: «Мне не нужна поддержка бразильских фанатов, нет. Пусть так будет и впредь. Чем больше хейта, тем лучше. Ненависть гораздо сильнее любви стимулирует активность в соцсетях, где бы она ни проявлялась. Честно говоря, мне не нужна бразильская аудитория. Не думаю, что она нужна хоть кому-то в UFC. Что вам с ней делать? Продавать продукцию, билеты, платные трансляции? Сомневаюсь, что это имеет смысл».

В ответ его критикуют не только фанаты, но и бразильские бойцы. Например, Жан Силва: «Есть такие парни, как Пауло Коста. Он мне просто не нравится. Я его терпеть не могу. Конечно, не могу сказать, что побил бы его. Он намного больше меня, он бы меня сломал. Но если бы это случилось на улице… Тогда да, мы бы зарубились. К чёрту Пауло Косту».

Мурзаканов, говоря о предстоящем поединке, рассказывал, что ему пишут фанаты: «Коста — хороший боец, он это доказал. У него громкое имя, дрался за пояс. Мне нравится его стиль, поэтому я думаю, что получится хороший бой. Уверен, что бой не дойдёт до решения судей. Хочу, чтобы он вышел и дрался, сдержал слово. Мне нравится, когда со мной дерутся агрессивно. Бразильские фанаты его ненавидят, не знаю почему. Они пишут мне в личные сообщения, чтобы я его нокаутировал».

Видя эту ситуацию, даже совершенно не медийный и закрытый Мурзаканов решил подыграть фанатам. Например, написал, что если наберёт 100 тысяч подписчиков, то выйдет на бой с бразильским флагом. Бразильский фанат ответил, что Азамату поставят памятник в Бразилии, если он нокаутирует Косту, на что россиянин ответил коротко: «Начинай строительство».

Кроме того, Мурзаканов репостит сообщения с поддержкой от бразильцев, выкладывает ИИ-картинки в форме сборной Бразилии и пишет твиты на португальском языке: «11 апреля Пауло Коста будет мёртв, я добьюсь справедливости для всей Бразилии». Это очень забавный флешмоб, и радует, как Мурзаканов его поддержал и наращивает за счёт этого фан-базу. Болельщики пишут, что он их герой, и называют «Азаматиньо». Коста на всё это смеётся и называет россиянина толстым парнем.

Мурзаканов считается фаворитом и обещает, что бой очень быстро закончится, если Коста действительно хочет устроить войну в октагоне. Но Азамат подчёркивает, что выходить намерен всё же с российским флагом. Осталось главное — победить.