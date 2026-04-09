«Усик — маленький мальчик с соской». Интервью с российским боксёром-прапорщиком

17 апреля 2026 года в подмосковном Серпухове состоится турнир IBA.PRO 16. Российский боксёр Артём Сусленков (13-0, КО 8) проведёт защиту пояса WBA Continental в тяжёлом весе против немца Артура Манна (23-5, КО 14). Парни сойдутся в ринге в главном поединке вечера.

Сусленков завоевал титул WBA Continental в октябре в Грозном, когда досрочно победил хорвата Агронома Смакичи. В декабре в Дубае Сусленков нокаутировал американца Стэнли Райта и завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжёлом весе. Также 30-летний россиянин владеет титулом IBF Europe и занимает 13-е место в рейтинге WBA в тяжёлом весе.

Мы поговорили с Артёмом и узнали много интересного. Сусленков рассказал о подготовке к предстоящему поединку, а также высказался о самых ярких событиях в профессиональном боксе.

– Вашим следующим соперником станет Артур Манн. Как прошла подготовка к поединку? Что было интересного? Что можете сказать про оппонента?

– Подготовка прошла хорошо. Прямо что-то именно интересного не могу отметить, готовимся ко всем соперникам на 100%. Артур Манн – хороший боксёр. Боксирует в разных весовых категориях. Не стоит недооценивать его. Он может составить хорошую оппозицию.

– Вы имеете непобеждённый профессиональный рекорд (13-0) – оказывает ли это какое-то дополнительное давление, повышает ли уровень напряжения перед поединком?

– Вообще… Определенно, непобеждённый рекорд всегда означает более высокий уровень ответственности. А так… Я готов драться до последнего.

– Вы мой земляк – волгоградец. Почему приняли решение заниматься в детстве боксом? Как часто получается бывать на родине? Какие приятные вспоминания остались?

– В бокс меня привёл мой брат, Игорь Гуляев, за что я ему очень благодарен. Что показал мне этот путь. Тогда мне было 10 лет. Дома бываю после каждого боя недельки две. И опять в дорогу на подготовку. Из приятных воспоминаний в голове постоянно то, что в начале боксёрского пути за мной приезжал по утрам мой брат. И я тренировался так. Я бежал, а он ехал за мной на машине.

Артём Сусленков Фото: Из личного архива Сусленкова

– В Волгограде вы выступали за клуб ЦСКА. Служили в спортивной роте и находились в статусе прапорщика. Что для вас это значит? Подшучивает ли кто-то над фактом, что вы «прапор»? Или боятся и относятся с уважением?

– Да, я боксировал за клуб ЦСКА девять лет. Для меня это гордость, что я представлял клуб ЦСКА, это очень почетно – нести звание Российской Армии. Те люди, кого я знаю, относятся с уважением к ЦСКА и к тому, что я прапорщик. Хотя я бы хотел дослужить до более высокого звания. Надеюсь, у меня ещё будет шанс.

– Вы часто становились участником и даже победителем Всемирных военных игр. Что скажете про этот турнир? Насколько участие в нём было для вас важным и значимым?

– Да, я два раза был на Всемирных военных играх. Это очень масштабные соревнования, мне они очень понравились. Не зря их называют Олимпийскими играми по военнослужащим. Хотя там совсем не солдаты соревнуются, а самые что ни на есть спортсмены, представляющие свою страну. Для меня это было как Олимпийские игры. Очень чувствовалась ответственность. Я защищал честь всей страны.

– Можно ли говорить, что в профессиональном боксе вам намного комфортнее? Тут вы непобеждённый. По любителям осечки случались довольно часто.

– Да, мне в профессиональном боксе комфортнее. С самого начала я знал, что мне нужно в профессиональный бокс, что тут моё место. Тут один соперник, ты к нему готовишься. И много раундов. Эти раунды и проверяют тебя каждый раз. В любительском боксе чуть по-другому: и подготовка, и судейство. Поэтому там получилось что получилось.

– Понятное дело, за спину соперникам смотреть никогда не хочется. Но всё-таки, кто для вас был бы самым интересным вызовом на ближайшие два-три года? Может, есть конкретные планы подраться с кем-то из боксёров?

– Я не буду сейчас говорить громких слов. Давайте доказывать делом. Как мой менеджер и команда договорятся, так и будет. Я готов с любым драться.

– Александр Усик и Тайсон Фьюри – на закате карьеры. Скорее всего, каждому осталось по несколько поединков. Хочется ли, как Махмудов, получить свой шанс подраться с одной из «глыб»?

– Да, конечно, хочется. Это было бы очень круто, подраться с первыми именами рейтинга. Как только мне выпадет такой шанс, я буду к нему готов.

– Усик решил подраться с кикбоксером Верхувеном. Причём, как говорят, на кону будут стоять некоторые пояса. Насколько это адекватно для профессионального бокса? Справедливо ли это по отношению к претендентам, которые долго шли к своей цели?

– По мне, это неадекватно по отношению к другим боксёрам, ты даёшь шанс кикбоксеру, который ни разу не дрался по правилам бокса. Хотя жаждущих эти пояса боксёров – куча. И они все готовы за них драться. По мне, это как маленький мальчик, который схватил эту соску и сосёт её один. И выбирает, с кем ему удобней драться за эту соску.

– Вы пока дерётесь исключительно в России и Армении. Есть ли желание попробовать свои силы за океаном? В Саудовской Аравии? Где было бы интереснее?

– Да я готов драться в любой стране в любом городе. Конечно, драться в России роднее. Но выигрывать за границей приятнее. Доказывать и показывать: «Вот я, русский, и я чемпион! И у нас много таких».

– Как, по вашему мнению, изменился бокс после прихода Даны Уайта? Если поступит предложение от этого промоушена, готовы ли его рассмотреть?

– Честно, для меня главное, чтобы бокс развивали в лучшую сторону, а кто это будет делать, не особенно важно: Дана Уайт или кто-то ещё. Знаю за одного человека, что он развивает бокс на все 100%. Это Умар Назарович Кремлёв. Пусть таких людей будет больше.

– Многие наши боксёры по-прежнему греют в душе надежду, что получится выступить на Олимпийских играх. Есть ли такие мысли у вас? Или же вы полностью сосредоточены на профессиональной карьере?

– Я думаю, что нужно сидеть на одном стуле, а не на двух. Я выбрал свой стул – это профессиональный бокс. Да, Олимпиада – это круто, это почётно. Но я выбрал свою дорогу.

– Дмитрий Бивол едет в Россию. Чего вы ждёте от поединка с Айфертом? Насколько важно, что Дима привезёт к нам в страну такое грандиозное событие?

– Это первый за пять лет бой Бивола в России, его возвращение после операции на спине и проверка готовности к будущим вызовам. Для болельщиков и специалистов это возможность увидеть одного из лучших российских боксёров в действии на родной земле, а для индустрии – шаг к восстановлению статуса России как площадки для крупных титульных боёв.

Ждём яркой и убедительной победы Бивола, демонстрации формы после травмы, ждём интересного зрелища. И, конечно же, ждём шага к трилогии с Бетербиевым.

– Идут разговоры о том, что Бивол и Бетербиев могут закрыть трилогию в России. Что скажете по этому поводу? Насколько высоко оцениваете шансы на это? С кем бы вы хотели быть в карде такого турнира, если он всё-таки будет организован?

– Я думаю, они могут договориться о третьем бое в России. Бой Бивола и Бетербиева – один из самых ожидаемых в полутяжёлом весе, поэтому – почему бы и нет. Тем более поединок двух российских чемпионов на родине вызовет большой общественный интерес. Это было бы очень круто, масштабно. Замечательно, если этот бой всё-таки состоится в России.

– Последние шаги от международных организаций – это признание России и её силы? «Оковы» постепенно спадают, можно окончательно это констатировать?

– Хоть признают, хоть не признают, а все и так знают, что Россия – сильная держава. Поэтому они всеми силами пытаются перекрыть нам кислород, вставляют разные палки в колёса. Пусть знают, что Россию этим не напугать. Мы от этого становимся только сильнее.