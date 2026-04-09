Иглесиас – Силягин: непобеждённый россиянин в шаге от мечты. Заберёт ли он пояс? LIVE

В ночь с 9 на 10 апреля в Монреале, Канада, состоится боксёрский вечер. Его украшением станет поединок, в котором сойдутся россиянин Павел Силягин и кубинец Ослейс Иглесиас. Старт турнира запланирован на 1:00 мск. Событие примет «Казино Монреаль».
В главном событии Силягин проведёт бой за титул чемпиона мира IBF во втором среднем весе с непобеждённым Иглесиасом. Конечно, для россиянина, уже давно находящегося в рейтингах ведущих организаций, это будет главный поединок в карьере.
Павел не знает поражений на профессиональном ринге – 16 побед при одной ничьей, но при этом соперников уровня Иглесиаса у него ещё не было. Кубинец тоже идёт без поражений – 14 побед в 14 боях, причём Ослейс боксирует не в привычном кубинском стиле, а всегда нацелен на финиш: в его активе 13 нокаутов, в том числе в поединке с другим российским боксёром Владимиром Шишкиным.
🚘 Эдуард Кравцов — о предстоящем бое Силягина за мировой титул: едем за победой
Председатель тренерского совета Федерации бокса России (ФБР) Эдуард Кравцов высказался о предстоящем поединке за вакантный титул IBF во втором среднем весе (до 76,2 кг) между кубинцем Ослейсом Иглесиасом и россиянином Павлом Силягиным, который состоится 10 апреля в Монреале (Канада).
«Мы полны оптимизма и едем туда только выигрывать. Если мы настроены выигрывать, то шансы в любом случае, считаю, у нас есть. Да, для многих фаворитом является Иглесиас. Но тем интереснее и важнее будет победа Павла. Надеемся, что победа будет за нами. Ресурс для победы у Павла есть. Иглесиас стилистически Павлу подходит. Он пытается агрессивно боксировать, а Павел — ярко выраженный контрпанчер. И Павел не раз доказывал, что может нокаутировать соперника. Поэтому заряжаемся со всех сторон, едем за победой», — приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.
🥊 Дмитрий Бивол пожелал удачи Павлу Силягину перед боем за титулы IBF и IBO
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол пожелал удачи своему соотечественнику и претенденту на мировой титул Павлу Силягину, выступающему в промоушене RCC Boxing Promotions, в преддверии его поединка за вакантный титул IBF и чемпионство IBO во втором среднем весе (до 76,2 кг) с кубинцем Ослейсом Иглесиасом, который состоится 10 апреля в Монреале (Канада).
В России показывать турнир с главным боем Павел Силягин – Ослейс Иглесиас будет телеканал «Матч! Боец». «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🏆 Субханкулов: Силягин подготовил сюрпризы, желаю ему привезти в Россию пояс IBF
Российский боксёр-профессионал Артур Субханкулов высказался о предстоящем поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе (до 76,2 кг) между соотечественником Павлом Силягиным и кубинцем Ослейсом Иглесиасом, который состоится 9 апреля в Монреале (Канада).
«Думаю, Паша уже подготовил для Иглесиаса сюрпризы, кубинцу в этом бою точно не будет легко. Желаю Паше победы в этом поединке. Желаю ему проявить себя наилучшем образом и привезти в Россию пояс IBF. Пашка — хороший парень. Мы с ним долгое время были в сборной, хорошо с ним общаемся. Всей душой буду болеть за Силягина», — сказал Субханкулов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
В ночь с 9 на 10 апреля в Монреале, Канада, состоится боксёрский вечер. Его украшением станет поединок, в котором сойдутся россиянин Павел Силягин и кубинец Ослейс Иглесиас. Старт турнира запланирован на 1:00 по московскому времени. Событие примет «Казино Монреаль».
🔝 Беспутин: для нас фаворит — Силягин, ждём нового чемпиона мира из России
Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин высказался о предстоящем поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе (до 76,2 кг) между россиянином Павлом Силягиным и кубинцем Ослейсом Иглесиасом, который состоится 9 апреля в Монреале (Канада).
«Для нас фаворит – Паша. Будем болеть за Павла, мы давно с ним знакомы. Вместе с ним в сборной были. Это умный боксёр. Не думаю, что он позволит себе как-то плохо к этому поединку подготовиться. Думаю, Павел в ринге покажет всё что умеет. Да, бой будет на выезде, но у Павла хватает опыта. Ждём победы, ждём нового чемпиона мира из России», — цитирует Беспутина Федерация бокса России.
Полный кард турнира с боем Павел Силягин – Ослейс Иглесиас
- Павел Силягин – Ослейс Иглесиас;
- Артур Биярсланов – Джимерр Эспиноза;
- Луис Сантана – Чэнн Тонсон;
- Лейла Бодуэн – Виктория Ноэлия Бустос;
- Александр Гомон – Лука Лозо;
- Стефан Фонджо – Маркос Васкес;
- Эрик Исраэлян – Франко Филгейра.