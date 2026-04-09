Иглесиас – Силягин: непобеждённый россиянин в шаге от мечты. Заберёт ли он пояс? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 9 на 10 апреля в Монреале, Канада, состоится боксёрский вечер. Его украшением станет поединок, в котором сойдутся россиянин Павел Силягин и кубинец Ослейс Иглесиас. Старт турнира запланирован на 1:00 мск. Событие примет «Казино Монреаль».

В главном событии Силягин проведёт бой за титул чемпиона мира IBF во втором среднем весе с непобеждённым Иглесиасом. Конечно, для россиянина, уже давно находящегося в рейтингах ведущих организаций, это будет главный поединок в карьере.

Павел не знает поражений на профессиональном ринге – 16 побед при одной ничьей, но при этом соперников уровня Иглесиаса у него ещё не было. Кубинец тоже идёт без поражений – 14 побед в 14 боях, причём Ослейс боксирует не в привычном кубинском стиле, а всегда нацелен на финиш: в его активе 13 нокаутов, в том числе в поединке с другим российским боксёром Владимиром Шишкиным.

