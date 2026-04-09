Пресс-конференция Фьюри vs Махмудов: мир ждёт Цыганского короля у микрофона. LIVE

11 апреля в Лондоне, Англия, на «Tottenham Hotspur Stadium» пройдёт вечер профессионального бокса. Главным его событием станет поединок в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым. Для Цыганского короля это первый поединок после недавнего ухода в отставку и возвращения.

В соглавном событии Конор Бенн, не так давно подписавший крупный краткосрочный контракт с Zuffa Boxing, встретится с экс-чемпионом мира Реджисом Прогрейсом.

А сегодня, 9 апреля, состоится пресс-конференция, на которой главные звёзды получат возможность блеснуть у микрофона. Также нас ждут стердауны.

