Пресс-конференция Фьюри vs Махмудов: мир ждёт Цыганского короля у микрофона. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
11 апреля в Лондоне, Англия, на «Tottenham Hotspur Stadium» пройдёт вечер профессионального бокса. Главным его событием станет поединок в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым. Для Цыганского короля это первый поединок после недавнего ухода в отставку и возвращения.
В соглавном событии Конор Бенн, не так давно подписавший крупный краткосрочный контракт с Zuffa Boxing, встретится с экс-чемпионом мира Реджисом Прогрейсом.
А сегодня, 9 апреля, состоится пресс-конференция, на которой главные звёзды получат возможность блеснуть у микрофона. Также нас ждут стердауны.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
😈 «Я никого не боюсь». Бенн — о предстоящем поединке с Прогрейсом
«11 апреля не может наступить слишком быстро. Возвращение на стадион «Тоттенхэм Хотспур», где я сотворил историю в бою с Крисом Юбэнком-младшим, много для меня значит. Мой последний бой там показал миру, кто я такой и что я из себя представляю. Драться на самых больших аренах, в самых крупных шоу… Я никого не боюсь! Полностью сконцентрирован и готов выдать очередное показательное выступление», — приводит слова Бенна издание Sky Sports.
Где смотреть пресс-конференцию перед боем Фьюри — Махмудов
Пресс-конференцию перед боем Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов покажет платформа Netflix. В России официальной трансляции пока не ожидается. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🔮 Топовый тяжеловес дал прогноз на бой Фьюри — Махмудов
Бывший чемпион мира британец Лоуренс Околи высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между соотечественником Тайсоном Фьюри и россиянином Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля в Лондоне (Англия).
«Хороший бой. Возможно, я даже попрошу Фьюри поспарринговать со мной. Он высокий, поэтому было бы здорово поработать с ним. Ожидаю, что он одержит комфортную победу», — приводит слова Околи издание Seconds Out.
Дата и время пресс-конференции перед боем Фьюри — Махмудов
Пресс-конференция состоится 9 апреля в Лондоне. Её начало запланировано на 20:00 по московскому времени.
😉 Тренер Сланов объяснил, почему Махмудов может победить Фьюри
«Фьюри — непонятный боксёр. Он может провести классный бой на равных с Усиком, а может, как с Фрэнсисом Нганну, провести невзрачный поединок, да ещё и в нокдауне побывать. А учитывая мощь и размеры Махмудова… Да, может класс Махмудова не такой высокий, но он физически очень силён. Для Махмудова это большой шанс. Тайсон Фьюри пропускает, сколько раз он падал. Хотя Фьюри мужественный, но его пик уже прошёл. Так что для Махмудова это хороший шанс о себе заявить, чтобы запомниться», — сказал Сланов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Где смотреть турнир с главным боем Фьюри — Махмудов
Ивент с главным боем Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов покажет платформа Netflix. В России официальной трансляции пока не ожидается.
👀 «Не было намерений возвращаться на ринг». Тайсон Фьюри — о поединке с Махмудовым
«Приятно вернуться. Я приехал в Таиланд только на рождественские каникулы с семьёй. Когда я сюда приехал, я всё ещё был в статусе покинувшего спорт. У меня не было намерений возвращаться. Солнце вернуло меня. Я чувствовал себя так хорошо, что подумал: я просто пойду на сборы здесь, потренируюсь здесь и организую бой. И именно это я и сделал. У меня не было абсолютно никаких намерений возвращаться, когда я приехал сюда в декабре, никаких, я был счастлив на отдыхе. А потом солнце, немного тренировок, одно привело к другому, и в итоге я подписал огромный контракт. А потом уже бой на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», и весь мир будет смотреть.
С ревущей публикой ничто не сравнится, правда? Прошло четыре года с тех пор, как я в последний раз был на «Тоттенхэме», с тех пор, как я последний раз проводил бой в Великобритании, четыре года. Я с нетерпением жду возвращения туда, чтобы впитать ту атмосферу. Нет ничего лучше, чем стадион в Великобритании, чтобы завести тебя», — приводит слова Фьюри Sky Sports.
Дата и время турнира с главным боем Фьюри — Махмудов
Турнир состоится 11 апреля в Лондоне на «Tottenham Hotspur Stadium». Начало ивента запланировано на 19:00 мск, главный бой стартует не ранее 1:00.
🤔 Отец Фьюри: Тайсон уже не в лучшей форме, он давно не непобедимый
Джон Фьюри, являющийся отцом бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории Тайсона Фьюри, резко высказался в адрес своего сына, отметив, что тот больше находится не на пике своей формы.
«Тайсон уже не в лучшей форме. Я человек прямолинейный — говорю то, что думаю. Я его люблю, но слишком много людей похлопывают его по плечу и говорят неправду, превознося его как непобедимого. Он уже давно не такой. Тот Тайсон исчез после трилогии с Уайлдером, это противостояние покончило с ним. А мои отношения с ним разрушены», — приводит слова Фьюри издание Daily Mail.
Полный кард турнира с главным боем Фьюри — Махмудов
- Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов;
- Конор Бенн – Реджис Прогрейс;
- Джеми Тшикева – Ричард Риакпоре;
- Фрейзер Кларк – Джастис Хани;
- Трой Уильямсон – Симон Захенхубер;
- Брейон Горэм – Эдуардо Коста;
- Майки Таллон – Кристофер Риос;
- Феликс Кэш – Лиам О’Хара;
- Эктор Лосано – Султан Аль-Мохамед;
- Эллиот Уэйл – Том Хилл.