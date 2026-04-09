Иглесиас – Силягин, кто фаворит, кто победит, прогноз, российские чемпионы по боксу

России нужен новый чемпион. Почему мы верим в победу Силягина
Игорь Некрасов
У Павла есть шансы разобраться с непобеждённым Иглесиасом.

В ночь с 9 на 10 апреля в Монреале, Канада, состоится вечер профессионального бокса. Особое внимание российских фанатов будет приковано к главному поединку, в котором Павел Силягин разделит ринг с кубинцем Ослейсом Иглесиасом. На кону будет стоять титул чемпиона мира IBF во втором среднем весе, который стал вакантным после ухода Теренса Кроуфорда на пенсию.

Для российского профессионального бокса поединок с участием Павла Силягина имеет большое значение. Не так много представителей нашей страны в последние годы бьются за титулы чемпиона мира, а тех, кто владеет поясами, можно пересчитать по пальцам, причём одной руки, так что на Силягине лежит большая ответственность.

Павел к этому поединку шёл долго и упорно. У него за плечами большая любительская карьера: он чемпион России — 2013, трёхкратный призёр чемпионатов страны, призёр чемпионата мира — 2015. Причём он боксировал со многими элитными боксёрами: например, побеждал Имама Хатаева, Сослана Асбарова, Владимира Шишкина, делил любительский ринг с Муслимом Гаджимагомедовым и Хулио Сесаром ла Крусом.

Павел Силягин Подробнее

Собственно, богатый любительский опыт лёг в основу стиля Силягина в профессионалах. Павла неспроста называют «вторым Биволом»: он, как и Дмитрий, очень техничный и думающий боксёр. Профессиональную карьеру Павел начал в 2020 году и стал быстро набирать обороты. Техничная работа с дистанции, отличный джеб, с которым не могут справиться соперники, хороший футворк – Силягин сумел быстро переключиться с любителей, забрав свои главные преимущества.

Причём на старте карьеры Павел часто побеждал и досрочно: в первых шести боях он четырежды финишировал соперников, что привело к поединкам за локальные титулы. Силягин дважды выигрывал пояс WBC Silver, попадал в рейтинги и, казалось, был близок к поединку за пояс или хотя бы к претендентскому бою, однако затем в спорт вмешалась политика, и Павлу пришлось ждать своего шанса ещё четыре года.

Почему Силягина сравнивают с Биволом:
Силягин делает то, что побоялись другие. Станет «новым Биволом»?
Силягин делает то, что побоялись другие. Станет «новым Биволом»?

За это время у Силягина случилась всего одна осечка – в поединке с крепким Евгением Шведенко, у которого опыта крупных боёв в профессионалах было больше, чем у Павла. Незадолго до встречи с Силягиным в Челябинске Евгений проводил претендентский поединок по линии IBF c Уильямом Скаллом, который впоследствии боксировал с Канело. А два года назад Шведенко дрался с нынешним соперником Силягина Ослейсом Иглесиасом, но улетел в глубокий нокаут. Встреча с Силягиным же завершилась вничью, и это единственный поединок, в котором Павел не сумел победить.

Более того, это был единственный близкий бой в карьере Силягина на данный момент. Он приучил зрителей и фанатов к тому, что разбирает своих соперников на части очень уверенно. Если бой доходит до решения, то, как правило, никакой интриги нет: к техничному стилю оппоненты не могут подобрать ключи. 17 поединков за шесть лет карьеры, 16 побед, семь из которых одержаны нокаутами – именно такой путь пришлось пройти Павлу до титульного поединка.

Интервью с Павлом Силягиным:
Что чувствует перед боем жизни наш «новый Бивол»? Говорим с Силягиным
Эксклюзив
Что чувствует перед боем жизни наш «новый Бивол»? Говорим с Силягиным

И сейчас он на пороге главного боя в своей жизни, с самым сложным оппонентом в карьере. 28-летний Иглесиас летом 2025 года выиграл претендентский поединок по линии IBF, нокаутировав Владимира Шишкина, и после ухода Теренса Кроуфорда на пенсию только укрепился в своих претензиях на титул. Не нужно вестись на то, что Ослейс – кубинец, боксирует он совершенно в другом стиле, нежели, например, тот же Уильям Скалл. Иглесиас всегда нацелен на нокаут, обладает мощным ударом, любит агрессивный бокс – в общем, полная противоположность Силягину. И, конечно, 14 побед в 14 поединках, 13 из которых были одержаны нокаутами, говорят сами за себя: Ослейс – крайне опасный соперник.

Однако Павел по ходу своей карьеры неоднократно доказывал, что умеет боксировать с агрессивными соперниками, умеет навязывать им свой стиль. У Силягина хорошая защита, отличная работа ног, превосходное чувство дистанции – те самые козыри, которые могут стать решающими в поединке с Иглесиасом. Если Павел сумеет сдержать напор кубинца, особенно на старте боя, сможет контролировать поединок на дистанции, затащит кубинца в поздние раунды, то преимущество будет на его стороне. У Силягина отличная функциональная подготовка, он часто проходит всю дистанцию и не проседает в поздних раундах. А вот Ослейс до решений практически не добирается: более того, в девяти поединках Иглесиас не заходил даже за пределы второго раунда, так что вопросы по его кардио остаются открытыми.

Трансляция турнира:
Иглесиас – Силягин: непобеждённый россиянин в шаге от мечты. Заберёт ли он пояс? LIVE
Live
Иглесиас – Силягин: непобеждённый россиянин в шаге от мечты. Заберёт ли он пояс? LIVE

Конечно, это будет сложный поединок с крайне тяжёлым соперником, да ещё и в Канаде, где Ослейс провёл пять последних поединков. Но у Павла точно есть шансы на победу, шансы на то, чтобы стать новым российским чемпионом мира. И в этот вечер Силягин приложит все усилия, чтобы ими воспользоваться.

