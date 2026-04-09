Шикарно снятая чернуха. Посмотрели фильм «Емельяненко» от Гай Германики

9 апреля фильм «Емельяненко» наконец-то вышел в кинотеатрах. Картину, которую снимали ещё в далёком 2020 году, долго не могли показать широкому зрителю — онлайн-платформы и кинотеатры отказывались по соображениям самоцензуры, хотя фильм даже успел завоевать фестивальную награду. Режиссёр фильма Валерия Гай Германика позже пыталась продать ленту в частные руки за 50 млн рублей, но в 2026 году «Емельяненко» всё-таки вышел в широкий прокат.

Если коротко — это чернуха. Абсолютный трэш про погружение человека, а именно Александра Емельяненко, в пучину алкоголизма и деградации. Говорить о спорте здесь практически не будут, хотя фильм снимали в разгар подготовки боя Емельяненко с Магомедом Исмаиловым. Зато сделана картина просто великолепно — Валерия Гай Германика действительно мастер.

Александр Емельяненко Фото: Кадр из фильма «Емельяненко»

«Емельяненко»: главное о фильме

Название: «Емельяненко»

Автор: Валерия Гай Германика

Актёры: Александр Емельянеко

Дата выхода: 9 апреля.

Жанр: документальное кино.

Страна: Россия

«Емельяненко»: где смотреть?

Официальный показ в российских кинотеатрах начался 9 апреля и продлится несколько недель.

Смотреть — больно

Главное, чем отличается фильм Емельяненко — абсолютная откровенность. Александр реально на целый год пустил авторов картины в свою жизнь, которая, чего греха таить, выглядит пугающе. Постоянное состояние алкогольного опьянения Емельяненко и безостановочная ругань — это самое безобидное, что увидит зритель.

Гай Германика сняла всё: вызов проститутки на дом и издевательство над ней, грубость Александра при общении с кальянщиком и помощником, госпитализацию, справление малой нужды в коридоре отеля, ссору с женой и приезд наряда полиции. Хотя Валерия снимала фактически на одну камеру, выглядит всё происходящее эффектно. И отвратительно.

Фильм показывает, насколько неприятным человеком бывает Александр во хмелю и даже во время периодов трезвости. Но нельзя сказать, что спортсмен подан абсолютно негативным героем: сцены хамского поведения Емельяненко перемежаются нежными разговорами с дочерью или добродушием по отоншению к маме. Присутствует в фильме Рамзан Кадыров, который после тренировки пытается объяснить, почему Александр именно такой и как они находят общий язык. Есть даже моменты со стрельбой и плаванием. Вот только бо́льшую часть экранного времени всё равно занимает чернуха.

Создатели не просто ходили за Емельяненко с камерой. Серьёзная драматургия — в наличии: чего стоит момент, когда растерянный спортсмен не может найти на кладбище могилу отца. Невероятно тяжело смотреть на маму Александра — Ольга Фёдоровна старается выглядеть твёрдой, но видно, насколько угнетает её алкоголизм сына. Финальная сцена, где Емельяненко идёт по Москве с пивом под «привередливых коней» Высоцкого — тоже очень сильная.

Тем, у кого в семье были проблемы с алкоголем, смотреть фильм будет особенно больно. Тема непреодолимой тяги к алкоголю и неконтролируемого поведения показана блестяще. Как сказала сама Германика, фильм можно использовать в качестве антиалкогольной пропаганды — и режиссёр совершенно права. Посмотрев на Емельяненко, многие лишний раз задумаются, стоит ли дальше употреблять алкоголь. Последствия неконтролируемого употребления показаны так выпукло, что хочется аплодировать.

«Емельяненко»: стоит ли смотреть?

Если вам интересен Емельяненко или волнует тема алкоголизма — смотреть в обязательном порядке. Снято мастерски и откровенно: никакого приукрашивания реальности. Документальный фильм сделан с высоким профессионализмом и максимальным погружением в тему. Однако если не готовы смотреть на жёстких алкоголиков, лучше пройти мимо.

Оценка «Емельяненко» — 8 из 10

