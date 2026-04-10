Чуда не случилось. Силягин не справился с мощным кубинцем в титульном поединке

В Монреале, Канада, состоялся вечер профессионального бокса. Всё внимание было приковано к главному поединку турнира, в котором сошлись непобеждённые Павел Силягин и Ослейс Иглесиас. На кону стоял вакантный титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе.

Павел Силягин – один из немногих российских боксёров, добравшихся до титульного поединка за последние годы. У него была серьёзная любительская карьера, Павел больше десяти лет назад становился бронзовым призёром чемпионата мира. В профессионалах Силягин выступает с 2020 года, и за шесть лет сумел проделать большой путь от дебютанта до статуса претендента на чемпионский пояс. Павел одержал 16 побед в 17 поединках, единственный раз, когда Силягин не сумел выиграть – это ничейный бой с Евгением Шведенко в 2022 году в Челябинске.



Второй Бивол – так многие называют Павла из-за схожести в стилях. Техничный и умный боксёр Силягин за шесть лет карьеры выиграл разные локальные титулы, например, WBC Silver и WBA Gold, занимал высокие позиции в мировых рейтингах и, наконец-то, получил шанс стать полноценным чемпионом мира. В соперниках у Силягина оказался небитый кубинец Ослейс Иглесиас – крайне непростой соперник. Статистика Иглесиаса говорит сама за себя: 14 побед в 14 поединках, в 13 случаях он финишировал своих соперников. Лишь Айзек Чилемба сумел пройти с Ослейсом всю дистанцию, а вот россияне Владимир Шишкин и тот самый Евгений Шведенко, который свёл поединок с Силягиным вничью, были нокаутированы Иглесиасом. Так что задача у Павла была крайне непростой, но и ставки в этом поединке были максимально высокими.

Боксёры начали поединок в разносторонних стойках, левша Иглесиас старался поддавливать россиянина, активно использовал переднюю руку, выбрасывал плотные двойки. Силягин же старался отвечать на это работой по корпусу. В середине первого отрезка Ослейс плотно достал Павла апперкотом, россиянин этот удар прочувствовал и остаток отрезка был вынужден избегать разменов с кубинцем. Во втором раунде Иглесиас продолжил оказывать давление, Силягину приходилось много двигаться, буквально кружить вокруг соперника, отстреливаясь джебом. Удары Иглесиаса были плотнее, Ослейс вставлял неплохие двойки и пытался зажимать россиянина у канатов.

В моментах Силягин перехватывал инициативу, в начале третьего отрезка он поработал первым номером, неплохо комбинируя по этажам, но Ослейс с этими атаками справился. В четвёртом раунде инициатива переходила от одного боксёра к другому: Ослейс вкладывался в каждый удар и явно был нацелен на нокаут, Павел же больше работал серийно, отодвигая кубинца от центра ринга. На дистанции Силягин неплохо цеплял соперника передней рукой, в том числе и по корпусу, но Иглесиас в моментах прорывался на ближнюю дистанцию, вставлял жёсткие боковые и апперкоты.

Если старт поединка явно остался за Иглесиасом, то к середине боя Силягин освоился в ринге, нашёл свою дистанцию, стал действовать агрессивнее и больше работать первым номером. При этом и Ослейс не терял своей опасности, постоянно вставлял жёсткий джеб, через который начинал собственные атаки. Особенно хорошо у Иглесиаса проходили апперкоты, которые раз за разом достигали цели.

В начале второй половины поединка Силягин старался поджимать кубинца, но Ослейс приноровился к работе на контратаках и неплохо встречал Павла сериями боковых, не забывая при этом про переднюю руку, которой он в том числе работал и по корпусу россиянина. В моментах Силягину удавалось зажимать Иглесиаса у канатов, проходили хорошие двойки, но нужно отметить и работу корпусом Ослейса, который отлично защищался и не получал серьёзного урона. А вот атаки Иглесиаса были были более эффективными, под глазом россиянина появилась гематома, плюс был разбит нос.

Развязка поединка получилась крайне неожиданной. После восьмого раунда команда Павла Силягина приняла решение отказаться от продолжения поединка: видимо, тот урон, который получил россиянин за восемь отрезков, сказался на его состоянии. Ослейс Иглесиас одержал очередную досрочную победу в карьере и стал новым чемпионом мира, а Павел Силягин потерпел первое поражение в карьере.