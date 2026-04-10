Кто лжёт? Махачев и Топурия снова обвиняют друг друга в срыве боя

Возможно, кто-то успел позабыть. А мы напомним. В Белом доме Илия Топурия будет драться с Джастином Гэтжи. Вот только про это, похоже, не помнит даже сам грузино-испанский боец. Прямо сейчас в социальных сетях он развернул активную деятельность в отношении россиянина Ислама Махачева . Задевает, пытается уколоть, провоцирует. А наш чемпион не забывает отвечать на все эти нападки. Поэтому выглядит всё так, будто парни «прогревают» предстоящий поединок. Правда, у Топурии уже есть другой соперник. А Ислам продолжает восстанавливаться после травмы (если она была) и ждать контракта от UFC. А может быть, всё ещё возможно?

Конфликт действительно начинает принимать какой-то странный масштаб. Изначально в нём принимали участие только сами бойцы. Однако со временем это вылилось в грандиозное выяснение отношений в социальных сетях и медиа. На днях Топурия выразил сомнение, что их поединок с Махачевым вообще возможен: «Если бы я был промоутером и ставил интересы компании на первое место, то не уверен, что это была бы хорошая идея – ставить нас двоих друг против друга на пике. У нас обоих есть свои фанаты. Если в данном случае убить Ислама, мы фактически убиваем звезду Ближнего Востока».

Ислам не стал отвечать на это прямо. Но при этом принял участие в перепалке в соцсетях. Причём в той, в которой не фигурировал сам Топурия. Лишь на словах. Однако Илия не принимал участия лично. А вот Махачев решил пошуметь. Один из фанатов спросил, почему россиянин не может просто выйти с Илиёй в клетку, чтобы снять все вопросы. Ответ Ислама получился достаточно резким: «Спросите его, почему он не согласился драться со мной в Белом доме».

Затем в ход пошли менеджеры бойцов. Представители команд также подливают масло в огонь. Активно действует Малки Кава, который ведёт дела Топурии. Он пошёл на оппонентов в настоящую информационную атаку: «Ислам, продолжай врать, если хочешь. Нам сказали, что ты травмирован, брат. Не буду врать: сначала мы отказались от Гэтжи и Махачева . После этого в UFC замолкли. Но когда они вернулись и согласились на наши условия, а мы выбрали Ислама, у него вдруг обнаружилась травма, и он не смог принять бой. Кто бы ни вёл аккаунт Махачева, — хватит нести чушь. После турнира в Белом доме мы продолжим искать этот поединок. И те деньги, которые с этим связаны».

Говоря откровенно, ситуация начинает скатываться в абсурд. Кава накидывает информацию, в которой сплошные противоречия. Получается, команда Топурии действительно сама отказалась от поединка с Махачевым. А потом «переобулась»? Звучит всё это странно. Но, видимо, команда Илии решила использовать запрещённый приём, чтобы окончательно уверить всех в своей правде. В социальных сетях выступила… мама Топурии: «Мы были так счастливы в те дни. Я уже собиралась выложить пост, что Илия будет биться с Махачевым, однако потом нам сказали, что Ислам травмирован и бой отменяется. А теперь они говорят, что Илия запросил слишком большой гонорар. О боже, Али! Боже мой, Ислам».

Если честно, выступление мамы Топурии выглядит совсем странной попыткой манипуляции. Фраза, что она собиралась выложить пост о поединке, эмоциональные возгласы в отношении Махачева и его менеджера… Всё это перестаёт напоминать спорт – больше похоже на театральную драму. И самое интересное, что всем это нравится. Ислам получает обвинения в травме и моментально выкладывает видео из тренировочного зала. Илию упрекают в «жадности». А он лишь подтверждает, что изначально его команда действительно отказалась от боёв из-за денег. Чистый восторг, который перемешан с чувством… недосказанности.

Разрулить ситуацию мог Дана Уайт. Выйти и сказать прямо, почему парни по-прежнему не сошлись в клетке. Но, видимо, президент UFC сам кайфует от происходящего. Или даёт возможность противостоянию пройти по пути хорошего вина. Сначала ему необходимо настояться, а затем уже можно будет насладиться вкусом. Так и с боем Махачева и Топурии. На последний вопрос Дана вновь ответил интригующе. Никакой конкретики, лишь новая порция пищи для размышлений. Уайт получил вопрос, правда ли Топурия отказался от боя с Махачевым на турнире UFC в Белом доме, запросив чрезмерный гонорар. И ответил коротко: «Это неправда» .

В итоге Топурия в очередной раз получил возможность уколоть оппонента. И с удовольствием воспользовался шансом. Причём дело дошло до того, что ответственность на Ислама Илия решил переложить и за срыв первых переговоров: «Мне это кажется ложью, потому что я знаю правду. Одному спортсмену не должно быть дела до того, о чём просит другой спортсмен. Не считаю чужие деньги. У него были оправдания в первый раз, теперь у него есть оправдания и во второй. Это явно выглядит так, будто он просто сбегает».

Кажется, теперь парни просто обязаны встретиться в клетке. Напряжение становится всё более жёстким, буквально витает в воздухе. И даже обидно, что все успели забыть о Гэтжи. Теперь поединка между Махачевым и Топурией ждёт весь мир.