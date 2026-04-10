PFL Африка 1 2026
UFC 327 где смотреть, когда начало, Прохазка — Ульберг, Мурзаканов — Коста, полный кард

Шикарный титульник полутяжей и крутой бой россиянина! UFC 327 — обязателен к просмотру
Сергей Сорокин
Кард турнира UFC 327
Организация подготовила очень мощное шоу.

Дата и время турнира UFC 327

В ночь на 12 апреля в Майами, США, на арене «Kaseya Center» пройдёт очередной номерной турнир UFC 327. Его начало запланировано на 0:30 мск. А основной кард стартует в 4:00 мск. Событие изобилует яркими боями.

В главном событии вечера полутяжеловесы Иржи Прохазка и Карлос Ульберг сойдутся в поединке за вакантный титул, который освободил Алекс Перейра.

Иржи Прохазка — Карлос Ульберг
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
В соглавном событии вечера непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов будет биться с бразильцем Пауло Костой, поднимающимся из среднего веса.

Азамат Мурзаканов — Пауло Коста
12 апреля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Также на турнире пройдут поединки с участием Кёртиса Блэйдса, Доминика Рейеса, Каба Суонсона, Патрисио Питбуля и других топ-бойцов.

Прямая трансляция UFC 327

Посмотреть трансляцию турнира UFC 327 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 327

Основной кард:

Предварительный кард:

  • Патрисио Питбуль — Аарон Пико;
  • Кевин Холланд — Рэнди Браун;
  • Матеуш Гамрот — Эстебан Рибович;
  • Татьяна Суарес — Лупи Годинес;
  • Крис Падилья — Маркель Медерос;
  • Келвин Гастелум — Висенте Люке;
  • Чарльз Радтке — Франсиско Прадо.

Прогноз на бои турнира UFC 327

Непобеждённый российский боец в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC Азамат Мурзаканов высказался о предстоящем поединке за вакантный титул между польским экс-чемпионом Иржи Прохазкой и новозеландцем Карлосом Ульбергом.

«Честно сказать, 50 на 50 – моё мнение. Если бой пройдёт все пять раундов, последние раунды, мне кажется, заберёт Прохазка. Первые раунды – Ульберг. Поэтому 50 на 50», — сказал Мурзаканов в интервью на YouTube-канале Home of Fight.

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев объяснил, почему считает новозеландца Карлоса Ульберга фаворитом в титульном противостоянии.

«Прохазка — мощный парень, он тяжело бьёт, выступает зрелищно. Но Ульберг техничный, действует в безопасной манере, обыгрывает на скорости. Есть такое ощущение, что по скорости и рефлексам Ульберг будет точнее. Он идёт на победной серии, не пробит. Он не принимал на себя значительного ущерба. Считаю, что Ульберг будет фаворитом», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

