PFL Африка 1 2026
Главная Бокс/ММА Статьи

Фьюри vs Махмудов: возвращение Цыганского короля! На его пути — россиянин. LIVE
Сергей Сорокин
Арсланбек и Тайсон успели устроить «пожар» на пресс-конференции.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

11 апреля в Лондоне, Англия, на «Tottenham Hotspur Stadium» пройдёт вечер профессионального бокса. Главным событием вечера станет поединок в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым. Для Цыганского короля это первый поединок после недавнего ухода в отставку и возвращения. Естественно, это событие болельщики ждут с огромным интересом.

Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Арсланбек Махмудов

В соглавном событии Конор Бенн, не так давно подписавший крупный краткосрочный контракт с Zuffa Boxing, встретится с экс-чемпионом мира Реджисом Прогрейсом.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Пародировал Рокки Бальбоа, боксировал с тайцами и много веселился:
Тайсон будет в нормальной форме? Изучаем тренировки Фьюри перед возвращением
Где смотреть турнир с главным боем Фьюри — Махмудов Дата и время турнира с главным боем Фьюри — Махмудов Полный кард турнира с главным боем Фьюри — Махмудов
Live Сергей Сорокин

⚔️ Мусаев: Фьюри уже не тот. Махмудов может забрать бой

Известный российский боец Тимур Мусаев по прозвищу Золотой поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Тайсоном Фьюри и Асланбеком Махмудовым.

«Это очень крутой поединок для российского зрителя. Давно никто из наших тяжеловесов не дрался в таком супертоповом медийном поединке. Понятно, что Тайсон Фьюри намного известнее, поединок будет на его территории, поэтому к нему будет приковано больше внимания. Возможно, они рассчитывают на то, что это будет лёгкий бой. Но Махмудов способен сделать сенсацию. Есть такое ощущение, что Фьюри уже не тот. Плюс недооценка может сыграть свою роль. Если Арсланбек покажет свой уровень, то он может забрать бой», — сказал Мусаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

19:32 Сергей Сорокин

😉 Тренер Сланов объяснил, почему Махмудов может победить Фьюри

«Фьюри — непонятный боксёр. Он может провести классный бой на равных с Усиком, а может, как с Фрэнсисом Нганну, провести невзрачный поединок, да ещё и в нокдауне побывать. А учитывая мощь и размеры Махмудова… Да, может класс Махмудова не такой высокий, но он физически очень силён. Для Махмудова это большой шанс. Тайсон Фьюри пропускает, сколько раз он падал. Хотя Фьюри мужественный, но его пик уже прошёл. Так что для Махмудова это хороший шанс о себе заявить, чтобы запомниться», — сказал Сланов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

19:31 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Фьюри — Махмудов

Ивент с главным боем Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов покажет платформа Netflix. В России официальной трансляции пока не ожидается.

19:31 Сергей Сорокин

👀 «Не было намерений возвращаться на ринг». Тайсон Фьюри — о поединке с Махмудовым

«Приятно вернуться. Я приехал в Таиланд только на рождественские каникулы с семьёй. Когда я сюда приехал, я всё ещё был в статусе покинувшего спорт. У меня не было намерений возвращаться. Солнце вернуло меня. Я чувствовал себя так хорошо, что подумал: я просто пойду на сборы здесь, потренируюсь здесь и организую бой. И именно это я и сделал. У меня не было абсолютно никаких намерений возвращаться, когда я приехал сюда в декабре, никаких, я был счастлив на отдыхе. А потом солнце, немного тренировок, одно привело к другому, и в итоге я подписал огромный контракт. А потом уже бой на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», и весь мир будет смотреть.

С ревущей публикой ничто не сравнится, правда? Прошло четыре года с тех пор, как я в последний раз был на «Тоттенхэме», с тех пор, как я последний раз проводил бой в Великобритании, четыре года. Я с нетерпением жду возвращения туда, чтобы впитать ту атмосферу. Нет ничего лучше, чем стадион в Великобритании, чтобы завести тебя», — приводит слова Фьюри Sky Sports.

19:31 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с главным боем Фьюри — Махмудов

Турнир состоится 11 апреля в Лондоне на «Tottenham Hotspur Stadium». Начало ивента запланировано на 19:00 мск, главный бой стартует не ранее 1:00.

19:31 Сергей Сорокин

🤔 Отец Фьюри: Тайсон уже не в лучшей форме, он давно не непобедимый

Джон Фьюри, являющийся отцом бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории Тайсона Фьюри, резко высказался в адрес своего сына, отметив, что тот больше находится не на пике своей формы.

«Тайсон уже не в лучшей форме. Я человек прямолинейный — говорю то, что думаю. Я его люблю, но слишком много людей похлопывают его по плечу и говорят неправду, превознося его как непобедимого. Он уже давно не такой. Тот Тайсон исчез после трилогии с Уайлдером, это противостояние покончило с ним. А мои отношения с ним разрушены», — приводит слова Фьюри издание Daily Mail.

19:30 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Фьюри — Махмудов

  • Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов;
  • Конор Бенн – Реджис Прогрейс;
  • Джеми Тшикева – Ричард Риакпоре;
  • Фрейзер Кларк – Джастис Хани;
  • Трой Уильямсон – Симон Захенхубер;
  • Брейон Горэм – Эдуардо Коста;
  • Майки Таллон – Кристофер Риос;
  • Феликс Кэш – Лиам О’Хара;
  • Эктор Лосано – Султан Аль-Мохамед;
  • Эллиот Уэйл – Том Хилл.
