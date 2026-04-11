UFC 327 прямая онлайн-трансляция, ММА 11 апреля 2026 года, Прохазка — Ульберг, Мурзаканов — Коста

UFC 327: Прохазка бьётся за титул! Мурзаканов впервые в соглавном событии вечера. LIVE
Яхья Гасанов
UFC 327: Прохазка — Ульберг, Мурзаканов — Коста
Комментарии
Кард забит топовыми поединками.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 12 апреля в Майами, США, на арене «Kaseya Center» состоится номерной турнир UFC 327. В главном событии вечера бывший чемпион организации Иржи Прохазка и австралиец Карлос Ульберг, идущий на серии из девяти побед, сойдутся в поединке за вакантный титул в полутяжёлом весе.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Карлос Ульберг

В соглавном событии вечера впервые выступит непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов, который будет биться с бразильцем Пауло Костой, поднимающимся из среднего веса.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста
12 апреля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Азамат Мурзаканов
Не началось
Пауло Коста

Также на турнире свои поединки проведут Кёртис Блэйдс, Доминик Рейес, Джонни Уокер, Каб Суонсон, Патрисио Питбуль и другие топ-бойцы.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

От Мурзаканова большие ожидания:
Забываем про Анкалаева? Мурзаканов — главная надежда России в полутяжах UFC
Забываем про Анкалаева? Мурзаканов — главная надежда России в полутяжах UFC
Где смотреть турнир UFC 327 Дата и время турнира UFC 327 Полный кард UFC 327
Live Яхья Гасанов

😁 Мини-перепалка Мурзаканова и Косты

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста прокомментировал на своей странице в социальной сети Х анонс боя против непобеждённого россиянина Азамата Мурзаканова. Их встреча состоится на турнире UFC 327, который пройдёт 12 апреля в Майами (штат Флорида, США).

Коста: «Секретный сок» приближается к тому, чтобы устроить настоящую войну этому жирному русскому парню!

Мурзаканов: Будем надеяться и молиться, что ты вообще выйдешь на бой.

10:16 Яхья Гасанов

🔮 Мурзаканов дал прогноз на бой Прохазка — Ульберг

«Честно сказать, 50 на 50 – моё мнение. Если бой пройдёт все пять раундов, последние раунды, мне кажется, заберёт Прохазка. Первые раунды – Ульберг. Поэтому 50 на 50», — сказал Мурзаканов в интервью на YouTube-канале Home of Fight.

09:49 Яхья Гасанов

🙄 Пауло Коста выразил надежду на проведение боя с Чимаевым

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста заявил о намерении провести в будущем поединок против непобеждённого 31-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ.

«Сейчас Хамзат чемпион. После победы над Азаматом я смогу вернуться в средний вес, чтобы сразиться с ним, или подождать его в полутяжёлом весе»», — сказал Коста в эфире The Ariel Helwani Show.

09:49 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 327

Посмотреть трансляцию турнира UFC 327 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:49 Яхья Гасанов

💪🏽 Мурзаканов поделился ожиданиями от боя с Пауло Костой на UFC 327

«Коста, безусловно, хороший боец, он это доказал. У него громкое имя, он дрался за пояс. Мне нравится его стиль, поэтому я думаю, что мы устроим очень хороший бой. Он сказал, что готовится к войне, и, если он выйдет и будет драться, я более чем уверен, что бой не дойдёт до решения судей. Хочу, чтобы он действительно вышел и дрался, сдержал своё слово. Мне нравится, когда со мной дерутся агрессивно», — приводит слова Мурзаканова Home of Fight.

09:48 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 327

Турнир состоится в Майами, США, на арене «Kaseya Center» в ночь на 12 апреля. Начало ивента — в 00:30 по мск, бои основного карда начнутся в 4:00 по московскому времени.

09:47 Яхья Гасанов

😏 Ульберг: подготовиться к такому сопернику, как Прохазка, нельзя

«На самом деле, подготовиться к поединку с таким соперником, как Иржи Прохазка, нельзя. Он очень непредсказуем. У нас есть определённые стратегии, которые могут дать нам то, что нужно для этого боя. Приняли этот поединок на коротком уведомлении, но готовились к нему много лет. Мы знали, что Иржи может стать потенциальным соперником. И когда мы выйдем в клетку, будем готовы сделать свою работу», — приводит слова Ульберга издание sherdog.com.

09:47 Яхья Гасанов

Полный кард UFC 327

Основной кард:

Иржи Прохазка — Карлос Ульберг;
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста;
Кёртис Блэйдс — Джош Хокит;
Доминик Рейес — Джонни Уокер;
Каб Суонсон — Нэйт Ландвер.

Предварительный кард:

Патрисио Питбуль — Аарон Пико;
Кевин Холланд — Рэнди Браун;
Матеуш Гамрот — Эстебан Рибович;
Татьяна Суарес — Лупи Годинес;
Крис Падилья — Маркель Медейрош;
Келвин Гастелум — Висенте Люке;
Чарльз Радтке — Франсиско Прадо.

