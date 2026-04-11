UFC 327: Прохазка бьётся за титул! Мурзаканов впервые в соглавном событии вечера. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 12 апреля в Майами, США, на арене «Kaseya Center» состоится номерной турнир UFC 327. В главном событии вечера бывший чемпион организации Иржи Прохазка и австралиец Карлос Ульберг, идущий на серии из девяти побед, сойдутся в поединке за вакантный титул в полутяжёлом весе.

В соглавном событии вечера впервые выступит непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов, который будет биться с бразильцем Пауло Костой, поднимающимся из среднего веса.

Также на турнире свои поединки проведут Кёртис Блэйдс, Доминик Рейес, Джонни Уокер, Каб Суонсон, Патрисио Питбуль и другие топ-бойцы.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.