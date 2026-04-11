20 прогнозов на бой Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова

PFL Чикаго 2026
Главная Бокс/ММА Статьи

Прогнозы на бой Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: кто победит, кто фаворит, на кого ставить

Игорь Некрасов
В Цыганского короля верят гораздо больше, чем в российского Льва.

11 апреля в Лондоне, Англия, состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят возвращение на ринг Цыганского короля Тайсона Фьюри, который встретится с российским боксёром Арсланбеком Махмудовым.

Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Конечно, возобновление карьеры Тайсоном Фьюри – большое событие для мира бокса, и поэтому к поединку с Махмудовым будет приковано колоссальное внимание. Мы собрали 20 прогнозов на бой Фьюри и Махмудова от действующих и бывших боксёров, промоутеров и экспертов.

Большинство из них верят в победу Тайсона Фьюри – всё-таки сказывается опыт британца, в том числе и в больших поединках. Причём многие считают, что Цыганский король не испытает никаких проблем в бою с Махмудовым.

Эдди Хирн, промоутер:

«Махмудов не представляет большой угрозы, если от прежнего Фьюри ещё хоть что-то осталось. Думаю, Фьюри выиграет все раунды и победит по очкам».

Диллиан Уайт, бывший временный чемпиона мира в супертяжёлом весе:

«Тайсон Фьюри очень хорошо умеет находить лёгкие бои. Он боксировал с Сефером Сефери и подал это как масштабное возвращение. Та же чушь и сейчас. На мой взгляд, это ужасный бой. Махмудов очень медленный, он будет избит. Даже если бы Фьюри было 60 лет, он всё равно победил бы Махмудова».

Диллиан Уайт

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Дэвид Хэй, бывший чемпион мира в крузервейте и супертяжёлом весе:

«Если всё будет нормально, Тайсон Фьюри должен играючи справляться с Махмудовым, это не должно вызвать трудностей. Он не срубит его одним ударом, но должен разобрать на части».

Тони Беллью, бывший чемпион мира в крузервейте:

«Надо отдать должное Махмудову — это крепкий боец с сильным ударом. Он сделает то, что должен сделать в ринге: даст Тайсону Фьюри возможность выглядеть хорошо, будет наказан ударами с дистанции. Думаю, что после восьми или девяти раундов его просто пережуют и выплюнут. Его гибелью станут удары по корпусу — Тайсон Фьюри неплохо их бьёт».

Джозеф Паркер, бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе:

«Тайсон нокаутирует его в пятом раунде. Я в это верю, но нельзя знать наверняка. Если пропустишь удар в супертяжёлом весе, считай, ты проиграл».

Артур Субханкулов, российский боксёр-профессионал:

«Если честно, не вижу каких-то шансов у Махмудова против Фьюри. Да, Махмудов физически силён и обладает внушительными антропометрическими данными. Хотя и Фьюри немаленький. Повторюсь, не вижу, в чём могут быть шансы Махмудова в бою с Фьюри».

Григорий Дрозд, экс-чемпион мира в крузервейте:

«Тайсон в этом поединке будет явным фаворитом. Но Махмудов – очень крупный парень и обладает сумасшедшим ударом. Поверьте, если он хорошо попадёт, Фьюри окажется на полу. Однако со скоростью и с техникой есть проблемы. Шанс у россиянина имеется, но объективно англичанин должен взять верх. Он будет, как обычно, стремиться боксировать технично и финтить. Попасть по нему крайне непросто. Чтобы сделать это, требуется большое мастерство. А мастерства Цыганскому королю не занимать».

Лоуренс Околи, экс-чемпион мира в крузервейте:

«Ожидаю, что Фьюри достаточно уверенно победит».

Тедди Атлас, экс-тренер и экс-комментатор:

«Если окажется, что от Фьюри ещё что-то осталось, тогда этот бой превратится в тренировку на меткость».

Дэвид Аллен, бывший соперник Арсланбека Махмудова:

«Ставлю на победу Фьюри в раундах с седьмого по 10-й, но он должен быть осторожен, потому что у Махмудова есть удар. Тайсон Фьюри должен заставлять его промахиваться, двигаться и выводить из себя семь или восемь раундов, а затем – нокаутировать».

Дэвид Аллен

Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Тайсон Фьюри, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе:

«Он здоровяк, ростом 200 см, не сможет от меня увернуться. Я снесу ему башку с плеч. Мне не стыдно, потому что, как он и сказал, он дерётся с великим Тайсоном Фьюри. Я сделаю это не только с ним, но и со всеми остальными».

Однако не всё так однозначно. В отличие от самого Тайсона, в его успехе сомневается, например, Фьюри-старший – отец Цыганского короля, который считает, что форма сына далека от идеала и что бой с Махмудовым получится непростым. И Джон Фьюри такой не один.

Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри:

«Тайсон уже прошёл свой пик. Вокруг него есть люди, которые хлопают его по спине и убеждают, что он неуязвим. Я не из таких, и Тайсон уже давно не в расцвете сил. Тайсон сдал после боёв против Уайлдера, поэтому Махмудов будет для него проблемой. Ноги Тайсона уже не так хороши, как раньше».

Руслан Проводников, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе:

«Думаю, что Фьюри будет тяжело в этом бою, потому что, наблюдая за ним, мы знаем, что он не очень дисциплинирован. Он может распустить себя, затем — сбросить вес, но, с другой стороны, вот эта психологическая расслабленность — она ему помогает в боях».

Дерек Чисора, экс-претендент на титул чемпиона мира и бывший соперник Фьюри:

«Это большой бой. Я вам отвечаю: Махмудов выйдет в ринг не для того, чтобы просто выстоять или упасть. Он придёт биться».

Дмитрий Кудряшов, экс-претендент на титул чемпиона мира в крузервейте:

«Я не вижу Махмудова таким уж серьёзным аутсайдером — шансы есть, и они немаленькие. Фьюри не такой прочный, и Махмудов реально может ударить. Не всё так однозначно».

Алексей Папин, топовый российский боксёр:

«Фьюри может устать и откровенно проиграть поздние раунды, как это было в поединке с Усиком. Думаю, бой пройдет всю дистанцию, однако насчёт победителя тут всё не так однозначно. Фьюри — фаворит, но списывать со счетов Махмудова ни в коем случае нельзя. Он может рассчитывать и на победу».

Алексей Папин

Фото: РИА Новости

Владимир Хрюнов, российский промоутер:

«Шансы на победу – 50 на 50. Махмудов может победить Фьюри. Я знаком с Арсланбеком лично, желаю ему удачи. Когда Махмудов только был спортсменом общества ЦСКА, я стал свидетелем его спарринга с одним опытным и прославленным соперником. Не буду называть его имя. Арсланбек умеет включать нужные моторы в нужное время. У Фьюри будут большие проблемы в этом бою».

Виталий Тарасов, менеджер российских бойцов:

«У Фьюри огромный запас прочности и опыт поединков на топ-уровне. Но часто такие боксёры справляются со сложными вызовами лучше, чем с теми, которые сами для себя считают проходными. Думаю, Махмудов может воспринимать этот поединок как самый важный в жизни и подойдёт к нему совсем иначе, чем к боям с [Агитом] Кабайелом и [Гвидо] Вианелло. Если у него всё получится, в нашей индустрии зажжётся ещё одна большая звезда, что не может не радовать».

В откровенную победу Арсланбека Махмудова верят совсем немногие. Интересно, что даже сам Арсланбек заявил, что не представляет, как он сможет выиграть у Фьюри, однако при этом всё же рассчитывает на успех.

Арсланбек Махмудов, российский боксёр:

«Я не знаю, как мне удастся победить, но, конечно, верю, что выиграю этот бой. Этот парень — легенда, один из лучших тяжеловесов в истории. Тайсон Фьюри — это профессор психологии и бокса. Бокс во многом зависит от психологии, и он в этом мастер».

Тимур Мусаев, российский боец:

«Махмудов способен сделать сенсацию. Есть такое ощущение, что Фьюри уже не тот. Плюс недооценка может сыграть свою роль. Если Арсланбек покажет свой уровень, то он может забрать бой».

