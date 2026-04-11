Россиянин ярко ворвался в PFL Африка. Как это вообще получилось?

10 апреля состоялся турнир PFL Africa 1 в Претории, ЮАР. Лига продолжает активно развивать это направление, приглашает новых звёзд и талантов. Правда, вряд ли кто-то ожидал увидеть в карде представителя… России . Свой первый поединок в промоушене провёл Дэвид Самуэль. Парень с нигерийскими корнями родился и вырос именно в России. Папа – африканец, мама – русская. Поэтому на поединок он выходил при поддержке сразу двух стран. А его оппонентом стал египтянин Абдельрахман Мохамед. Стоит отметить, что 22-летний россиянин уже успел сколотить приличный рекорд – 5-0 на профессиональном уровне. А противостоял ему непобеждённый египтянин с аналогичной статистикой.

Самуэль начинал свою карьеру в MMA ещё с любительских противостояний. Выступал на чемпионатах России по смешанным единоборствам, бился в лиге Fight Nights. А затем полностью перебрался на профессиональный уровень. Случилось это в 2023 году. Дэвид живёт и тренируется в Москве. Поэтому получил возможность заниматься с лучшими наставниками и спарринг-партнёрами. С самого начала профессиональной карьеры стало понятно, что у россиянина с нигерийскими корнями огромное будущее. На старте пути Самуэль выступал в небольших лигах. Но быстро решил связать себя с промоушеном «Наше Дело» .

В новой организации всё сразу начало складываться. Сначала был быстро нокаутирован Сурен Петросян. Дэвид поставил точку уже в первом раунде. Затем был повержен Умар Тесиев. В третьем раунде получилось засабмитить оппонента. Самуэль буквально влюбил в себя аудиторию тем, что выходил на каждый поединок с российским флагом. И выглядел очень разносторонне, работал уверенно и в стойке, и в партере. После этого парень выступил на турнире от Open FC. Получилось нокаутировать Казбека Калабекова. И буквально через несколько недель нигерийский россиянин объявил, что попробует свои силы за океаном: «Я буду участвовать в Гран-при молодых африканских талантов, который устраивает Фрэнсис Нганну. Как вы видите, мои африканские корни позволяют участвовать в этом Гран-при, но вы знаете, что я считаю себя русским, и для меня будет честью поднимать наш триколор на всемирной арене . Так что, ребята, ждите. Мы будем на вершине!»

Дэвид Самуэль Фото: «Наше Дело»

Дебют в PFL получился просто шикарным. С первого же раунда Дэвид начал активно наседать на оппонента. Было заметно, что он намерен поставить жирную точку, не планирует затягивать противостояние. Поэтому фанаты следили за каждым движением российского бойца. А тот идеально перемещался по клетке и тотально доминировал. Мохамед же стал очень быстро пропускать удары. Причём Самуэль классно работал и по голове, и по корпусу, буквально порхал в клетке. В итоге очень быстро оппонент в первый раз оказался на канвасе. Но россиянин не стал переходить к добиванию. Было заметно, что он очень хочет победить красиво, не спешит форсировать события.

Абдельрахман пытался дотерпеть до второго раунда, однако Дэвида было уже не остановить. Самуэль перешёл к максимально активным действиям, начал набрасывать удар за ударом. Особенно ощутимо проходили атаки по корпусу. В итоге в одном из моментов египтянин вновь оказался на настиле, а россиянин забрался за спину. Дальше всё было лишь делом техники. Дэвид закрыл «замок» на шее соперника и начал оказывать давление. Мохамед был вынужден постучать, признавая полное превосходство россиянина.

Самуэль одержал красивую, яркую и очень важную победу в дебюте в PFL. Он наглядно продемонстрировал, что готов к большим вызовам и выступлению за океаном. Правда, пока не в США. Но есть уверенность, что если россиянин продолжит так драться в африканском отделении, то приглашение в главную лигу не за горами.