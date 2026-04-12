Чуда не случилось. Цыганский король расправился с Махмудовым

11 апреля в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» прошёл вечер профессионального бокса. В главном событии вечера состоялся поединок между супертяжеловесами — бывший чемпион мира Тайсон Фьюри бился с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

В начале прошлого года Фьюри после двух подряд поражений от Александра Усика и утраты титулов решил в очередной раз завершить карьеру. Как и ожидалось, на пенсии Цыганскому королю наскучило довольно быстро — сначала он утверждал, что проведёт трилогию с Усиком, потом нацеливался на Энтони Джошуа, но в итоге титулованный британец получил совсем другой вариант. Сбор перед этим боем Фьюри неожиданно проводил в Таиланде, а его отец публично критиковал сына и утверждал, что Тайсон совсем не тот.

Соперником Фьюри стал Арсланбек Махмудов. Россиянин давно проживает в Канаде, какое-то время шёл непобеждённым и подавал большие надежды — 17 побед нокаутом при рекорде 18-0 впечатляли. Однако потом магия пропала, так как сначала Махмудова финишировал Агит Кабайел, а ещё через бой Арсланбек досрочно уступил Гвидо Вианелло. Тем не менее после этого российский супертяж одолел непобеждённого Рикардо Брауна и британца Дэвида Аллена. Это привело Махмудова к бою с Фьюри, где Лев считался серьёзным андердогом, а кто-то даже воспринимал Арсланбека как разминку Цыганского короля перед более значимыми противостояниями.

Махмудов стартовал без разведки — любой ценой, пусть и неуклюже, сокращал дистанцию и пытался пробить Фьюри. Тайсону зачастую приходилось просто пережидать это давление, но в моменты, когда удавалось оставаться на дистанции, британец действовал хорошо: был быстрее и разнообразнее, пробивал передней рукой. Уже после первого раунда Арсланбек серьёзно замедлился, и Фьюри стал очень легко подхватывать его атаки и отвечать. Ближе к концу второго отрезка британец потряс Махмудова на отходе, однако добивание не форсировал. И в целом удачных моментов у Фьюри было больше, защита Арсланбека не впечатляла.

С третьего раунда превосходство Тайсона стало ещё более явным. Размашистые атаки Махмудова он читал, а сам двигался гораздо легче, останавливал соперника передней рукой и пробивал быстрые комбинации. При этом Фьюри традиционно увлекался и позволял периодически по себе попасть. Были тяжёлые попадания от Арсланбека, но Тайсон выдержал. Однако сильно упали скорости, и часто боксёры просто перемещались пешком по рингу. Фьюри преимуществом в технике в полной мере не пользовался, а Махмудов всё реже атаковал: его редкие попадания не перевешивали работу Тайсона — в каждом раунде британец перебивал соперника.

По итогам восьми раундов Фьюри превосходил Махмудова по точным ударам более чем в два раза, а сам бой стал затянутым и вязким, с обилием клинчей и минимумом острых эпизодов. Они появлялись из двух сценариев: блиц-атаки Махмудова и атаки навстречу от Фьюри (чаще всего апперкоты). В 10-м и 11-м раундах Тайсон неплохо поджимал Арсланбека к канатам, дважды потряс его, однако не спешил дорабатывать, и россиянина спасал гонг. В начале финального раунде бойцы разменялись, но запал быстро иссяк, и поединок продолжился в привычном ритме. И вновь Фьюри попадал лучше, однако не добивал.

В итоге бой продлился всю дистанцию и завершился победой Тайсона единогласным решением судей — 120-108, 120-108, 119-109. На карточках это разнос. Возвращение Цыганского короля оставило вопросы, но победа по делу. Чуда не случилось, даже в такой форме Фьюри находится на другом уровне как боксёр.