Бразильский кошмар для россиян. Болтун Коста нокаутировал Мурзаканова

В соглавном событии турнира UFC 327 непобеждённый российский полутяжеловес Азамат Мурзаканов разделил клетку с известным бразильцем Пауло Костой, который поднялся из среднего дивизиона.

Мурзаканов в последнее время набрал отличный ход и включился в титульную гонку в полутяжёлом весе UFC. У Азамата шесть боёв в промоушене, шесть побед, причём в пяти случаях он нокаутировал своих соперников – статистика на уровне Алекса Перейры. В последнем поединке Азамат расправился с Александаром Ракичем и занял его шестую позицию в рейтинге, вплотную подобравшись к топ-5 и титульной гонке. Учитывая, что многие, кто идёт выше Мурзаканова, либо недавно проводили титульный поединок, либо имеют незакрытые поражения, Азамата вполне можно рассматривать как одного из главных претендентов на пояс. Так что бой с Костой, тем более в соглавном событии большого номерного турнира, был важен для россиянина.

Пауло в особых представлениях не нуждается. Накачанного бразильца, не знавшего поражений, считали потенциальной суперзвездой промоушена. Но затем Коста проиграл Исраэлю Адесанье в титульнике и «посыпался»: ещё три поражения в четырёх боях отбросили Пауло далеко от пояса. Тем не менее бразилец остаётся медийным бойцом, который пользуется популярностью в том числе из-за постоянного трэш-тока. В последнем бою Коста разобрался с Романом Копыловым, после чего решил попробовать себя в полутяжёлом весе, где его жаждал наказать другой россиянин.

Поединок начался с большого количества финтов, бойцы искали нужную дистанцию. Мурзаканов старался поддавливать бразильца, Коста отвечал лоу-киками и размашистыми боковыми. Пауло на старте поединка был эффективнее, попадал киками по этажам, Азамат же по-прежнему прессинговал соперника и пытался наказать за ошибку. За две минуты до конца отрезка бразилец совершил тычок в глаз, россиянину понадобилась пауза, после чего Мурзаканов смог продолжить поединок. Концовка раунда тоже осталась за Костой: бразилец попал навстречу, активно поработал на добивании в партере и забрал отрезок в свою пользу.

Не менялась картина на старте второго отрезка. Мурзаканов оказывал давление, Коста же много двигался, отстреливался киками и не подпускал россиянина к себе. Постепенно Азамат пристрелялся, во второй половине раунда Мурзаканов стал больше цеплять соперника, в том числе и по корпусу, а Коста откровенно закислился и задышал. В концовке отрезка Азамат совершил красивый бросок и попытался выйти на удушающий, но бразилец выкрутился и завершил отрезок в клинче.

Третий раунд начался неудачно для россиянина. Коста донёс несколько жёстких киков, а после хай-кика Азамата откровенно повело. Пауло продолжил активно работать ногами по этажам, и тоннаж ударов сработал. Много напропускал Азамат на первой минуте раунда, после чего просто рухнул на пол, а рефери остановил поединок. Пауло Коста победил второго российского бойца подряд, а Азамат Мурзаканов потерпел первое поражение в карьере.