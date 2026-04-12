Вырубил Прохазку на одной ноге! Ульберг красиво стал чемпионом UFC

В США завершился номерной турнир UFC 327. В главном событии вечера экс-чемпион лиги Иржи Прохазка и Карлос Ульберг определяли нового обладателя пояса в полутяжёлом весе.

В прошлом году дивизион замер в ожидании двух противостояний Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева. Сначала россиянин забрал титул у бразильца, а в реванше Поатан нокаутировал новоиспечённого чемпиона и вернул себе пояс. Но теперь ни Перейра, ни Анкалаев не участвовали в титульной разборке.

Для Алекса промоушен подготовил исторический поединок за пояс в третьей весовой категории. А Магомед пропал с радаров и взял паузу, но ему в любом случае нужно как минимум закрыть поражение от Поатана. Так что вакантный титул в полутяжёлом весе оспаривали Иржи Прохазка и Карлос Ульберг.

Прохазка – один из самых ярких бойцов промоушена, каждый поединок которого проходит в невероятной рубке. У Иржи восемь боёв в UFC, все они завершились досрочно: шесть раз Прохазка финишировал своих соперников, в двух случаях чех улетал в нокаут от Алекса Перейры. В оппонентах у Иржи оказался Карлос Ульберг, который шёл перед этим поединком на самой длинной действующей победной серии в дивизионе — из девяти боёв. В шести поединках Карлос также финишировал соперников, так что на бумаге бой с Прохазкой обещал быть жарким.

Ульберг начал поединок с нескольких лоу-киков, Прохазка много двигался, финтил, постоянно менял стойки, однако без особых ударов. На исходе второй минуты бойцы взорвались неплохими боковыми, в этом же эпизоде Ульберг подвернул ногу и начал хромать. Казалось, поединок уходит в пользу чеха, который стал поджимать соперника, плотно попадать, выбрасывать жёсткие лоу-кики. Но Иржи сильно увлёкся атакой и нарвался на мощнейший левый боковой от Карлоса и рухнул на пол. Ульберг тут же стал добивать соперника, и рефери остановил поединок. Карлос Ульберг в драматичном бою нокаутировал Иржи Прохазку и стал новым чемпионом полутяжёлого веса UFC.