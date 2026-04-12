Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа: кто победит, кто фаворит, когда бой, на кого ставить

Джошуа «съест» такого Фьюри. Но Цыганский король — это боксёр-сюрприз
Александр Фролов
Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа
Комментарии
Махмудов оказался слишком слабой оппозицией.

Минувшей ночью в Лондоне состоялось очередное возвращение Тайсона Фьюри в профессиональный бокс. Казалось бы, возобновление карьеры сложилось для британца вполне удачно: Цыганский король выдержал нокаутирующий напор Арсланбека Махмудова, спокойно переиграл его за счёт техники и забрал победу разгромным судейским решением. Но сам поединок получился откровенно скучноватым, особенно для тех десятков тысяч зрителей, которые наблюдали за ним вживую на арене «Тоттенхэм Хотспур».

Фьюри оказался быстрым и точным в стартовых раундах. Следом ещё несколько раундов Тайсон был просто точным, а потом британский боксёр изо всех сил просто пытался переиграть Махмудова по очкам. Задачу Цыганскому королю удалось выполнить легко, но лишь потому, что россиянин провёл невероятно слабый поединок. Кроме корявых размахаек на стартовых минутах, Арсланбек не предложил вообще ничего: его скорость была ещё ниже, чем у Тайсона, а редкие попадания не смогли даже немного потрясти Фьюри. Британец наглядно продемонстрировал, почему его техника и понимание бокса — на другом уровне.

Отчёт о бое:
Чуда не случилось. Цыганский король расправился с Махмудовым

После завершения боя Фьюри, естественно, в агрессивном стиле вызвал присутствующего в зале Энтони Джошуа, и тот дал согласие. В общем, всё к этому и шло, если учитывать давние слухи про подготовку поединка двух бывших чемпионов, разве что дату пока не говорят. Увы, прямо сейчас встреча Энтони и Тайсона выглядит мисс-матчем.

Цыганский король пропускал тяжёлые удары от Махмудова, размашистое начало атак которого было видно за километр. А ведь у Джошуа боксёрская техника намного лучше, чем у россиянина, да и бьёт он куда тяжелее. Энтони непременно отправит Тайсона в нокаут, если тот будет защищаться в том же стиле, что и прошедшей ночью. Челюсть Цыганского короля давно не каменная: он улетал в нокдауны даже от Фрэнсиса Нганну, который вообще не является боксёром. Вдобавок Фьюри слишком любит риск: он раскрывается даже в тех случаях, когда любой другой боксёр согласился бы потерпеть в защите ради собственной безопасности.

Не порадовал и «бензобак» Тайсона. Понятно, что британец пропустил больше года, но то, что его хватило буквально на три раунда относительно скоростной работы — печально. Опять же, Махмудов оказался ещё менее выносливым, однако Джошуа такой радости Цыганскому королю точно не доставит. У Джошуа много недостатков, зато его атлетизм и готовность работать 12 раундов точно не подвергаются сомнению. Фьюри, так и не сумевшему до конца согнать пузико, может банально не хватить сил, чтобы сдерживать настолько физически мощного соперника, как Энтони.

Энтони Джошуа

Фото: James Chance/Getty Images

Пока Джошуа выглядит однозначным фаворитом поединка с Тайсоном, но у Цыганского короля остаётся его главный козырь — непредсказуемость. Фьюри в неудачный день может провести отвратительный бой с Нганну, а в удачный готов сотворить чудо, подобное подъёму на ноги в первом бою с Уайлдером. На схватку с Джошуа Тайсон может выйти в лучшей форме за карьеру и попросту переиграть Энтони за счёт скорости и техники — в этих компонентах он точно превосходит коллегу. И никто этому не удивится. Тайсон – это боксёр-сюрприз, который этим и прекрасен. Поэтому бой с Джошуа мы будем ждать с нетерпением, даже если прямо сейчас Фьюри выглядит аутсайдером.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android