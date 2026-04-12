Джошуа «съест» такого Фьюри. Но Цыганский король — это боксёр-сюрприз

Минувшей ночью в Лондоне состоялось очередное возвращение Тайсона Фьюри в профессиональный бокс. Казалось бы, возобновление карьеры сложилось для британца вполне удачно: Цыганский король выдержал нокаутирующий напор Арсланбека Махмудова, спокойно переиграл его за счёт техники и забрал победу разгромным судейским решением. Но сам поединок получился откровенно скучноватым, особенно для тех десятков тысяч зрителей, которые наблюдали за ним вживую на арене «Тоттенхэм Хотспур».

Фьюри оказался быстрым и точным в стартовых раундах. Следом ещё несколько раундов Тайсон был просто точным, а потом британский боксёр изо всех сил просто пытался переиграть Махмудова по очкам. Задачу Цыганскому королю удалось выполнить легко, но лишь потому, что россиянин провёл невероятно слабый поединок. Кроме корявых размахаек на стартовых минутах, Арсланбек не предложил вообще ничего: его скорость была ещё ниже, чем у Тайсона, а редкие попадания не смогли даже немного потрясти Фьюри. Британец наглядно продемонстрировал, почему его техника и понимание бокса — на другом уровне.

После завершения боя Фьюри, естественно, в агрессивном стиле вызвал присутствующего в зале Энтони Джошуа, и тот дал согласие. В общем, всё к этому и шло, если учитывать давние слухи про подготовку поединка двух бывших чемпионов, разве что дату пока не говорят. Увы, прямо сейчас встреча Энтони и Тайсона выглядит мисс-матчем.

Цыганский король пропускал тяжёлые удары от Махмудова, размашистое начало атак которого было видно за километр. А ведь у Джошуа боксёрская техника намного лучше, чем у россиянина, да и бьёт он куда тяжелее. Энтони непременно отправит Тайсона в нокаут, если тот будет защищаться в том же стиле, что и прошедшей ночью. Челюсть Цыганского короля давно не каменная: он улетал в нокдауны даже от Фрэнсиса Нганну, который вообще не является боксёром. Вдобавок Фьюри слишком любит риск: он раскрывается даже в тех случаях, когда любой другой боксёр согласился бы потерпеть в защите ради собственной безопасности.

Не порадовал и «бензобак» Тайсона. Понятно, что британец пропустил больше года, но то, что его хватило буквально на три раунда относительно скоростной работы — печально. Опять же, Махмудов оказался ещё менее выносливым, однако Джошуа такой радости Цыганскому королю точно не доставит. У Джошуа много недостатков, зато его атлетизм и готовность работать 12 раундов точно не подвергаются сомнению. Фьюри, так и не сумевшему до конца согнать пузико, может банально не хватить сил, чтобы сдерживать настолько физически мощного соперника, как Энтони.

Пока Джошуа выглядит однозначным фаворитом поединка с Тайсоном, но у Цыганского короля остаётся его главный козырь — непредсказуемость. Фьюри в неудачный день может провести отвратительный бой с Нганну, а в удачный готов сотворить чудо, подобное подъёму на ноги в первом бою с Уайлдером. На схватку с Джошуа Тайсон может выйти в лучшей форме за карьеру и попросту переиграть Энтони за счёт скорости и техники — в этих компонентах он точно превосходит коллегу. И никто этому не удивится. Тайсон – это боксёр-сюрприз, который этим и прекрасен. Поэтому бой с Джошуа мы будем ждать с нетерпением, даже если прямо сейчас Фьюри выглядит аутсайдером.