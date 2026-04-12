Коста — разрушитель надежд. Разбираем провал Мурзаканова

12 апреля состоялся огненный номерной турнир – UFC 327. Особенный интерес российских фанатов был прикован к соглавному событию вечера. Там свой поединок провёл Азамат Мурзаканов. Соперником стал статусный бразилец Пауло Коста. Естественно, все болельщики ждали победы Профессионала. Вот только на деле всё обернулось очень болезненным разочарованием.

Азамат проиграл. Причём случилось это досрочно, что стало большой неожиданностью. А всё потому, что до этого момента Мурзаканов был непобеждённым. Многие даже пророчили ему выход к титульным противостояниям в ближайшее время. К сожалению, мечты пока так и останутся мечтами. Справиться с задачей россиянин так и не смог.

При анализе произошедшего нужно изначально делать очень большую ремарку. Коста – не мальчик для битья . Почему-то в определённый момент имя Пауло в UFC стало практически нарицательным. Причём никаких лестных отзывов в его сторону не было. Напротив, критика оказалась максимально прямолинейной. Пожалуй, у этого действительно были свои причины. И четыре поражения в пяти поединках, и постоянное избегание боёв. Коста снимался в самый последний момент, много говорил и мало делал. Но у всех осечек были свои причины. А бразильца слишком рано списали со счетов. Он доказал всем, что с характером и мастерством у него полный порядок.

Сначала Коста расправился с Романом Копыловым. Победу получилось забрать единогласным решением судей. Однако, положа руку на сердце, в этом противостоянии доминация Косты не вызывала абсолютно никаких вопросов. Бой превратился для россиянина в мучение. И вместо шага к топам Роман сделал два назад. Возможно, сказалась недооценка. А может, Коста действительно намного техничнее и мастеровитее . Так или иначе, победа осталась именно за ним. Теперь на те же «грабли» наступил Мурзаканов. Много говорил, провоцировал и буквально издевался над Пауло в социальных сетях. А бразилец терпел, попивая «секретный сок». И вышел в клетку в идеальных кондициях. Результат, как говорится, очевиден.

Пауло Коста добивает Азамата Мурзаканова Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Что же пошло не так? Пожалуй, слишком многое. И первое – это недооценка сильных сторон соперника. Мурзаканов принял решение рубиться в стойке. И это при том, что умеет бороться лучше оппонента. Не верите? Единственный опасный для Косты момент – попытка сабмишена от Азамата на настиле. И в тот момент действительно показалось, что бразилец может остаться ни с чем. В остальном в стойке превосходство южноамериканца никаких вопросов не вызывало. Перевес по ударам в пользу Пауло – 61:34 . По акцентированным атакам история схожая – 55:34. Так если в стойке не шло настолько сильно, может быть, стоило перейти к плану «Б»? Но только сейчас складывается ощущение, что его могло и не быть.

Следующий важный момент – скорость. В третьем раунде, который и стал роковым, Азамат выглядел так, будто работает под водой. Медленные движения, отсутствие резкости. На этом фоне Коста буквально летал в октагоне. Статистика выглядит следующим образом. На четыре атаки от Мурзаканова пришлось 15 (!) ударов Пауло . Он работал с точностью в чудовищные 83%. И не потому, что настолько мастеровит. Просто Мурзаканов замедлился слишком сильно, позволил по себе попадать. И теперь возникают большие вопросы к его «бензобаку». Скорее всего, бдительность усыпляло то, что лишь трижды до этого момента поединки Азамата доходили до решений. Однако ведь рано или поздно уровень оппозиции вырос бы. Против таких парней необходимо уметь работать долго, на износ. Не получилось.

Совсем списывать Мурзаканова со счетов тоже не стоит. Многих парней первые поражения в карьере лишь сделали сильнее. Например, осечка Ислама Махачева в своё время была ещё более болезненной. Вопрос заключается в другом. Сможет ли Азамат сделать правильные выводы? Если это получится, то успех, пусть и не сразу, но неизбежен. А если случится рецидив… Тогда с чемпионскими мечтами придётся распрощаться окончательно.