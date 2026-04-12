Джош Хокит — спасение тяжёлого веса UFC. Запрыгнул в топ-5 и получил бой в Белом доме

В ночь на 12 апреля в Майами прошёл турнир UFC 327. В рамках основного карда свой третий поединок под эгидой организации проводил тяжеловес Джош Хокит. А его соперником стал Кёртис Блэйдс, пятый номер рейтинга дивизиона.

Всю неделю боя именно Хокит, а не кто-либо ещё из числа участников турнира, генерировал заголовки и привлекал внимание медиа и фанатов. Джош выбрал себе образ и придерживался его все эти дни, при этом порой говоря безумные вещи — например, заявлял, что соберёт человеческую многоножку из топовых тяжеловесов UFC. На пресс-конференции тоже досталось многим, а потом на взвешивании Хокит, напротив, трясся и утверждал, что боится драться с Блэйдсом. Кёртис демонстративно отказывался подыгрывать во всей этой нелепице, многие фанаты критиковали Джоша за поведение, но его образ со своей целью справлялся — о бойце говорили и делали это постоянно.

Джош Хокит на пресс-конференции к UFC 327 Фото: Mike Roach/Getty Images

Когда камеры выключались, Хокит мгновенно перевоплощался в обычного парня и даже извинялся за всё, что наговорил до того . Вся игра Джоша в итоге свелась к тому, что либо он побеждает и сполна оправдывает поведение, либо проигрывает и получает вдогонку тонну хейта и насмешек. Даже Дана Уайт на это намекал: «Если ты побеждаешь после всего этого Кёртиса Блэйдса, то это чего-то да стоит. Джош хорош в том, что делает, но это не моё. В любом случае, важно то, что ты покажешь в октагоне. Так что нужно победить».

Хокит в самом бою тоже отработал на все деньги. С первой секунды полетел вперёд, пытался уничтожить Блэйдса, не забывал постоянно показывать сопернику средние пальцы и прогревать публику. Джош был близок к нокауту уже в первом раунде, потом сам едва не улетел, и такие качели – в каждом раунде. Что ещё нужно фанатам? Они были в восторге — в итоге Уайт, Хантер Кэмпбелл и посетивший ивент Дональд Трамп стоя встретили финальный гонг. Хокит и Блэйдс закатили один из лучших боёв года, на двоих выбросили 354 точных акцентированных удара — это новый рекорд для трёхраундовых поединков в тяжёлом весе . При этом Джош действительно впечатлил: очень хорошая скорость рук, тяжело бьёт, борется, не даёт себя удерживать, работает сквозь усталость.

Джош Хокит — Кертис Блэйдс Фото: Carmen Mandato/Getty Images

В итоге Хокит получил всё — билет в топ-5 или как минимум в топ-10 тяжёлого веса и признание болельщиков, которые теперь будут готовы закрывать глаза на выходки Джоша вне октагона. Он рискнул и выиграл, а победителей не судят. Тем более что тяжам очень не хватает свежей крови. А Хокит, которому всего 28 лет, выглядит спасением дивизиона — он может и ярко говорить, и ярко биться .

Ещё одной наградой для Джоша стало попадание в кард турнира в Белом доме. Там изначально было только шесть поединков, однако прямо по ходу UFC 327 Дана Уайт вышел в эфир и сообщил, что с подачи Трампа добавлен ещё один поединок. Президент США хотел видеть в резиденции Деррика Льюиса, и после выступления Хокита именно Джошу предложили бой с Чёрным зверем. Тот, уезжая в госпиталь на обследование, предложение принял, так что в Белом доме теперь будет семь боёв.

Ну а напоследок Хокит ещё два бонуса прибрал — за лучший бой вечера и за лучшее выступление вечера. На этой неделе Джош — настоящий король, его рискованная ставка с провокационным образом сполна оправдалась, а UFC получил новую звезду в тяжёлом весе. Теперь бои Хокита будут все ждать.