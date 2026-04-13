Турнир UFC с россиянами, Царукян и Двалишвили – в борьбе. Главные поединки недели

В Москве состоится необычный турнир лиги Fight Nights «Все против медиафутбола». В главном событии вечера поединок проведёт бывший капитан сборной России по футболу Фёдор Кудряшов. Выступления в проекте «Титаны» Кудряшову не хватило, и он решил попробовать себя в единоборствах. В соперниках у него рэпер Дмитрий Гусаков по прозвищу Goody, который, в отличие от Фёдора, уже выступал на турнире Fight Nights в 2025 году и свёл свой бой вничью.

17 апреля. Артём Сусленков – Артур Манн

В Серпухове пройдёт турнир по профессиональному боксу IBA.PRO 16. Возглавит его поединок за титул WBA Continental в тяжёлом весе между обладателем пояса Артёмом Сусленковым и Артуром Манном. Сусленков – опытный боксёр-любитель, который сейчас успешно развивает карьеру в профессионалах. У Артёма 13 побед в 13 поединках, восемь из них — нокаутами. В соперниках у российского боксёра будет Артур Манн, для которого это не первый бой в России. Например, в прошлом году Артур провожал на пенсию Сергея Ковалёва, проиграв в последнем поединке Крашера, также Манн боксировал с Евгением Тищенко и Муслимом Гаджимагомедовым.

18 апреля. Олег Фомичёв – Илья Медяник

В Екатеринбурге пройдёт вечер бокса от RCC Boxing. В этом году промоушен стал внедрять формат Гран-при, и на этот раз в новом формате сойдутся представители первого тяжёлого веса. Одним из самых звёздных станет противостояние двух топовых кулачников – Олега Фомичёва и Ильи Медяника. Фомич в особом представлении не нуждается, чемпион Top Dog является одним из самых известных кулачников страны. Медяник тоже отличился в поединках на голых кулаках, в прошлом году он стал чемпионом RCC Hard в полутяжёлом весе. Теперь же Фомичёв и Медяник проведут боксёрский поединок за право выйти в полуфинал Гран-при.

Олег Фомичёв Фото: RCC

В ночь с 18 на 19 апреля. Гилберт Бёрнс – Майк Мэлотт

В Канаде состоится очередной турнир UFC – UFC Fight Night 273. Возглавит его бывший претендент на пояс в полусреднем весе Гилберт Бёрнс, который разделит клетку с местным бойцом Майком Мэлоттом. Бёрнс – крепкий ветеран UFC, карьера которого идёт к закату. На пике Гилберт побеждал Тайрона Вудли и Стивена Томпсона, отправлял в нокдауны Камару Усмана и Хамзата Чимаева: поединок с Бёрнсом многие до сих пор считают самым сложным в карьере Борза. Однако сейчас Гилберту 39 лет, он идёт на серии из четырёх поражений и превратился в парня, которым проверяется уровень бойцов, набирающих обороты. Очередным соперником Бёрнса станет Майк Мэлотт, за плечами которого только одно поражение в семи поединках в UFC, и канадец жаждет попасть в топ-15.

В ночь с 18 на 19 апреля. Дарья Железнякова – Мелисса Кроден

В карде турнира UFC в Канаде выступит россиянка Дарья Железнякова. Ей предстоит поединок против канадки Мелиссы Кроден. Железнякова остаётся единственной девушкой-бойцом из России в ростере лучшей лиги мира, на её счету три поединка в UFC, в двух она одержала победу. В том числе в последнем бою, одолев Мелиссу Маллинс и закрыв поражение от Айлин Перес. Теперь Дарье предстоит разделить клетку с канадкой Мелиссой Кроден. В активе Кроден 11 побед в 14 поединках, в UFC она провела два боя – победа и поражение.

В ночь с 18 на 19 апреля. Марк Вологдин – Джон Кастанеда

На турнире UFC в Канаде дебютирует российский боец Марк Вологдин. В октябре 2025 года Вологдин вместе с другим представителем России Магомедом Зайнуковым проводил свои поединки в Претендентской серии Даны Уайта. Тогда Зайнуков одержал уверенную победу и получил контракт с лигой, а Вологдин закатил сумасшедший бой с Хуаном Адрианом Луной Мартинетти. На протяжении трёх раундов бойцы жёстко рубились, и, несмотря на поражение судейским решением, Марк тоже получил контракт c UFC. Дебют в лучшей лиге мира у Вологдина пройдёт в поединке с Джоном Кастанедой. У американца гораздо больше опыта, в промоушене он выступает с 2020 года и успел провести восемь поединков, однако половину из них проиграл.

В ночь с 18 на 19 апреля. Мераб Двалишвили – Генри Сехудо

Нет, это не реванш двух бывших чемпионов UFC в октагоне, а борцовская схватка, которая возглавит турнир RAF 08. Двалишвили и Сехудо проводили поединок в UFC в 2024 году, тогда Мераб, набравший обороты, одержал победу судейским решением. Сейчас же два бывших чемпиона лучшей лиги мира сойдутся на борцовском ковре, который более привычен именно для Сехудо, являющегося олимпийским чемпионом по вольной борьбе.

Мераб Двалишвили Фото: Getty Images

В ночь с 18 на 19 апреля. Арман Царукян – Юрайя Фейбер

Не обойдётся очередной турнир RAF и без Армана Царукяна, который является одной из главных звёзд промоушена. Второй номер лёгкого веса UFC продолжает свой борцовский марафон. В конце марта он победил в реванше блогера Джорджио Пулласа и теперь снова выйдет на ковёр. На этот раз в соперниках у Царукяна окажется член Зала славы UFC Юрайя Фейбер, российским фанатам запомнившийся поражением от Петра Яна.

В ночь с 18 на 19 апреля. Василий Камоцкий — Эвиан Скотт

В мировую лигу пощёчин Power Slap возвращается Василий Камоцкий. Пельмень выступит на очередном турнире промоушена против Эвиана Скотта. В прошлом году россиянин со второй попытки завоевал титул чемпиона, однако затем потерпел два поражения подряд. У Эвиана Скотта одна победа в четырёх поединках, так что для Камоцкого это отличный шанс вернуться на победную серию.