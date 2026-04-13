UFC 328: первая защита титула Чимаевым и российский десант в США. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт очередной номерной турнир UFC 328. В главном событии вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе. Соперником Борза станет Шон Стрикленд.
В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван встретится с японцем Тацуро Таирой.
На этом же турнире свои поединки проведут и другие россияне. Александр Волков в очередной раз попытается доказать, что заслуживает титульного шанса и будет биться с Вальдо Кортес-Акостой.
Роман Копылов, идущий на серии поражений, встретится с Марко Тулио. А непобеждённый Байсангур Сусуркаев проведёт третий бой в UFC — его соперником станет Джорден Сантос.
Богдан Гуськов снова будет биться с Яном Блаховичем — в конце прошлого года их первый бой завершился ничьей.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😀 Дю Плесси — о поражении от Чимаева: не было ощущения, что мы дерёмся
«Я односторонне проиграл Чимаеву, но у меня даже не было ощущения, что мы дерёмся. Это будто был и не бой. Адесанья был самым техничным моим соперником, потрясающая стойка, потрясающая техника. Самыми стойкими соперниками были Брэд Таварес и Шон Стрикленд. Эти парни раз за разом принимали удары, но продолжали оставаться на ногах», — сказал дю Плесси в подкасте Fight Forecast.
😨 Чимаев ответил, когда завершит карьеру в ММА
«Останавливаться сейчас рано. Перед моим последним боем некоторые говорили, что после него я закончу карьеру и так далее. Что касается меня, то мне нужно ещё долго работать. Когда я перестану получать удовольствие, тогда и закончу. Но сейчас я счастлив», — приводит слова Чимаева портал Bloody Elbow.
Где смотреть турнир UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд
Посмотреть трансляцию турнира UFC 328 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🤔 Хамзат Чимаев ответил, кого считает самым умным бойцом в мире
Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, с уважением высказался в адрес экс-чемпиона UFC и One Championship в наилегчайшем весе американца Деметриуса Джонсона.
«Конечно, я всегда рад видеть Ди Джея. Он самый умный боец в мире, так что всегда приятно с ним встретиться. Работать с Деметриусом было здорово. Он — легенда. Номер один, единственный и неповторимый. Никто не смог победить этого парня. У него невероятный технический арсенал. Если в этом виде спорта у кого-то и есть «компьютер» в голове, то это Ди Джей. Я вырос, наблюдая за его боями. И пытаюсь делать некоторые вещи, которые исполняет он. Иногда что-то получается, а иногда — нет», — приводит слова Чимаева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.
Дата и время турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд
Турнир состоится в Ньюарке, США, на арене «Prudential Center» в ночь на 10 мая. Начало ивента — в 00:00 по мск, бои основного карда начнутся в 4:00 по московскому времени.
😈 Тренер Чимаева: Хамзат победит Стрикленда нокаутом в течение трёх раундов
Стивен Лукатски, являющийся тренером по ударной технике непобеждённого 31-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) Хамзата Чимаева, который представляет ОАЭ, оценил навыки своего подопечного в стойке, а также предположил, как Борз победит американца Шона Стрикленда.
«Я работал более чем с 400 бойцами, и Хамзат — один из самых сильно бьющих [среди них]. Все считают его отличным борцом, но я думаю, что в этом бою [с Шоном Стриклендом] ему нужно будет очень хорошо сбалансировать свои навыки. В любом случае я прогнозирую, что Хамзат победит нокаутом в течение трёх раундов», — сказал Лукатски в видео на YouTube-канале Mighty.
Полный кард турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд
Основной кард:
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд;
Джошуа Ван — Тацуро Таира;
Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;
Шон Брэди — Хоакин Бакли;
Кинг Грин — Джереми Стивенс.
Предварительный кард:
Ян Блахович — Богдан Гуськов;
Атеба Готье — Оззи Диас;
Джим Миллер — Джаред Гордон;
Грант Доусон — Матеуш Ребецки;
Хоэль Альварес — Ярослав Амосов;
Пэт Сабатини — Уильям Гомис;
Роман Копылов — Марко Тулио;
Клейтон Карпентер — Хосе Очоа;
Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос.