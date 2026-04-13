UFC 328, Чимаев — Стрикленд, Волков — Кортес-Акоста, 10 мая 2026 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, полный кард, лайв

UFC 328: первая защита титула Чимаевым и российский десант в США. LIVE
Яхья Гасанов
UFC 328: Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
На турнире будет ещё один титульник, а также бои Волкова, Копылова и Сусуркаева.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт очередной номерной турнир UFC 328. В главном событии вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе. Соперником Борза станет Шон Стрикленд.

Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд

В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван встретится с японцем Тацуро Таирой.

На этом же турнире свои поединки проведут и другие россияне. Александр Волков в очередной раз попытается доказать, что заслуживает титульного шанса и будет биться с Вальдо Кортес-Акостой.

Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Александр Волков
Вальдо Кортес-Акоста

Роман Копылов, идущий на серии поражений, встретится с Марко Тулио. А непобеждённый Байсангур Сусуркаев проведёт третий бой в UFC — его соперником станет Джорден Сантос.

Роман Копылов — Марко Тулио
10 мая 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Роман Копылов
Марко Тулио
Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос
10 мая 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Байсангур Сусуркаев
Джорден Сантос

Богдан Гуськов снова будет биться с Яном Блаховичем — в конце прошлого года их первый бой завершился ничьей.

Ян Блахович — Богдан Гуськов
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Ян Блахович
Богдан Гуськов

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Между Чимаевым и Стриклендом настоящая вражда:
Чимаев возвращается! Дебютная защита — против экс-чемпиона, который ненавидит Хамзата
Live Яхья Гасанов

😀 Дю Плесси — о поражении от Чимаева: не было ощущения, что мы дерёмся

«Я односторонне проиграл Чимаеву, но у меня даже не было ощущения, что мы дерёмся. Это будто был и не бой. Адесанья был самым техничным моим соперником, потрясающая стойка, потрясающая техника. Самыми стойкими соперниками были Брэд Таварес и Шон Стрикленд. Эти парни раз за разом принимали удары, но продолжали оставаться на ногах», — сказал дю Плесси в подкасте Fight Forecast.

12:50 Яхья Гасанов

😨 Чимаев ответил, когда завершит карьеру в ММА

«Останавливаться сейчас рано. Перед моим последним боем некоторые говорили, что после него я закончу карьеру и так далее. Что касается меня, то мне нужно ещё долго работать. Когда я перестану получать удовольствие, тогда и закончу. Но сейчас я счастлив», — приводит слова Чимаева портал Bloody Elbow.

12:48 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд

Посмотреть трансляцию турнира UFC 328 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:48 Яхья Гасанов

🤔 Хамзат Чимаев ответил, кого считает самым умным бойцом в мире

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, с уважением высказался в адрес экс-чемпиона UFC и One Championship в наилегчайшем весе американца Деметриуса Джонсона.

«Конечно, я всегда рад видеть Ди Джея. Он самый умный боец в мире, так что всегда приятно с ним встретиться. Работать с Деметриусом было здорово. Он — легенда. Номер один, единственный и неповторимый. Никто не смог победить этого парня. У него невероятный технический арсенал. Если в этом виде спорта у кого-то и есть «компьютер» в голове, то это Ди Джей. Я вырос, наблюдая за его боями. И пытаюсь делать некоторые вещи, которые исполняет он. Иногда что-то получается, а иногда — нет», — приводит слова Чимаева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

12:47 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд

Турнир состоится в Ньюарке, США, на арене «Prudential Center» в ночь на 10 мая. Начало ивента — в 00:00 по мск, бои основного карда начнутся в 4:00 по московскому времени.

12:46 Яхья Гасанов

😈 Тренер Чимаева: Хамзат победит Стрикленда нокаутом в течение трёх раундов

Стивен Лукатски, являющийся тренером по ударной технике непобеждённого 31-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) Хамзата Чимаева, который представляет ОАЭ, оценил навыки своего подопечного в стойке, а также предположил, как Борз победит американца Шона Стрикленда.

«Я работал более чем с 400 бойцами, и Хамзат — один из самых сильно бьющих [среди них]. Все считают его отличным борцом, но я думаю, что в этом бою [с Шоном Стриклендом] ему нужно будет очень хорошо сбалансировать свои навыки. В любом случае я прогнозирую, что Хамзат победит нокаутом в течение трёх раундов», — сказал Лукатски в видео на YouTube-канале Mighty.

12:46 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 328 с главным боем Чимаев — Стрикленд

Основной кард:

Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд;
Джошуа Ван — Тацуро Таира;
Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста;
Шон Брэди — Хоакин Бакли;
Кинг Грин — Джереми Стивенс.

Предварительный кард:

Ян Блахович — Богдан Гуськов;
Атеба Готье — Оззи Диас;
Джим Миллер — Джаред Гордон;
Грант Доусон — Матеуш Ребецки;
Хоэль Альварес — Ярослав Амосов;
Пэт Сабатини — Уильям Гомис;
Роман Копылов — Марко Тулио;
Клейтон Карпентер — Хосе Очоа;
Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос.

