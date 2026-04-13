UFC 328: первая защита титула Чимаевым и российский десант в США. LIVE

На турнире будет ещё один титульник, а также бои Волкова, Копылова и Сусуркаева.

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт очередной номерной турнир UFC 328. В главном событии вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе. Соперником Борза станет Шон Стрикленд.

В соглавном событии чемпион в наилегчайшем весе Джошуа Ван встретится с японцем Тацуро Таирой.

На этом же турнире свои поединки проведут и другие россияне. Александр Волков в очередной раз попытается доказать, что заслуживает титульного шанса и будет биться с Вальдо Кортес-Акостой.

Роман Копылов, идущий на серии поражений, встретится с Марко Тулио. А непобеждённый Байсангур Сусуркаев проведёт третий бой в UFC — его соперником станет Джорден Сантос.

Богдан Гуськов снова будет биться с Яном Блаховичем — в конце прошлого года их первый бой завершился ничьей.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.