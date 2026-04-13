Джонс раздражает больше Конора. Набивает себе цену или реально любит MMA?

Джон Джонс – один из самых легендарных бойцов в истории смешанных единоборств. Конечно, многие отказываются ставить его на самое первое место. Но при этом отрицать величие Костяного бесполезно. Боунс продолжает оказывать огромное влияние на индустрию. Вот только последние годы сильно подкосили его статус. Основной проблемой становится то, что Джон никак не может определиться, уходит он или остаётся. В итоге американец меняет решения буквально каждые несколько дней. И это позволило руководству UFC выставить его не в лучшем свете. Почему же Джонс никак не может повесить перчатки на гвоздь?

Важно понимать, что карьера Джонса фактически застопорилась ещё в 2020 году. После победы над Домиником Рейесом боец надолго уходил, готовился к переходу в тяжёлый вес. В итоге за шесть лет Джон выступил лишь дважды – против Сириля Гана (ту победу можно назвать издевательски лёгкой) и Стипе Миочича . Казалось, по завершении последнего поединка оба бойца могут завершить профессиональную карьеру. Всё-таки Джонсу уже 38 лет. Однако в итоге Джон не стал принимать такого решения. Возможно, намеревался ещё подраться в Белом доме. Но после этого начал совершать поступки, которые, пожалуй, отвернули от него болельщиков.

Долгое время всё внимание Джонса было направлено на выяснение отношений с Томом Аспиналлом. Талантливый британец очень хотел подраться с легендой. Однако Джон провоцировал, хамил, вызывал, заявлял о желании сойтись в клетке и… профессионально избегал этого. Естественно, подобный поединок выглядел мисматчем для легендарного бойца. Поэтому Джонс мастерски использовал оппонента, находившегося на пике, чтобы удерживать внимание к собственной персоне. В итоге после долгих перепалок Костяной внезапно заявил, что завершил профессиональную карьеру.

А дальше поведение Джонса стало совсем странным. Он с определённой периодичностью стал заявлять, что обязательно вернётся. И что очень хочет это сделать, поскольку любит MMA. Получилось даже устроить небольшой конфликт с Даной Уайтом. Джон вовсю рассказывал, что вёл переговоры по поводу поединка в Белом доме. Но затем президент UFC внезапно опроверг эту информацию . Естественно, для одного из самых легендарных бойцов лиги это стало серьёзным ударом. Джонс затаил на функционера обиду, а затем прыгнул под крыло IBA. И даже приезжал в Россию на турниры по кула́чке.

Но, видимо, слава Конора Макгрегора не даёт Джону покоя. Он мог бы спокойно наслаждаться отдыхом, кайфовать и жить в своё удовольствие. Однако вместо этого продолжает рассказывать всем, что намерен вернуться. А потом меняет своё решение. А потом вновь «возвращается». Достаточно просто последить, как менялась позиция Джонса в последнюю неделю. Сначала Боунс заявил, что продолжает разговаривать с UFC, причём довольно детально: «У нас [с Хантером Кэмпбеллом, вице-президентом UFC] был разговор. Я прошёл терапию стволовыми клетками перед тем, как был составлен кард турнира в Белом доме. И начинаю ощущать эффект, чувствую себя действительно хорошо. Не будем оказывать на ситуацию давления. Прямо сейчас я сосредоточен на тренировках с Гейблом [Стивсоном], но кто знает, что принесёт будущее».

Джон Джонс Фото: Cooper Neill/Getty Images

Буквально через несколько часов Джонс оставил в социальных сетях странное послание. И, казалось, подтвердил, что больше не собирается возвращаться с пенсии. Боец отметил, что намерен заниматься другими делами, отдыхать. Его слова прозвучали однозначно – карьера официально завершена: «Я повесил перчатки на гвоздь. Сейчас отдыхаю. Раньше был боец Джон Джонс, а теперь есть бизнесмен Джон Джонс. Просто занимаюсь бизнесом».

Но прошло всего лишь два (!) дня, и Боунс снова «переобулся». Случилось это на турнире UFC 327. Видимо, нахлынули приятные воспоминания. И он выдал следующее: « Не уверен, завершил я карьеру или нет . Я просто живу одним днём, пытаясь понять своё тело. Скажу вам: присутствие здесь, на турнире UFC, определённо разжигает во мне огонь, которого я не чувствовал некоторое время».

На этом фоне всё смешнее выглядит поведение Уайта. Он либо троллит своего бывшего бойца, либо действительно не хочет поддерживать теории Джонса. Ведь Дана в очередной раз заявил, что все рассказы о переговорах – лишь выдумки Джона: «Обсуждал ли я с Джонсом возможное возвращение? Нет. Слушайте, чем это отличается от того, каким Джон был последние 10 лет? С ним никогда не построишь бизнес, но, когда он появляется, это весело».

Джонс проделал славный путь, стал кумиром миллионов и просто гениальным бойцом. И в такие моменты очень больно от того, что вместо красивого ухода всё превращается в трагикомедию. Так было с Конором, который за последние годы отвернул от себя практически всех. Настолько, что даже сейчас никто не верит в его возвращение, хотя об этом говорят очень авторитетные инсайдеры и люди из UFC. К сожалению, Джонс рискует пройти по тому же пути.