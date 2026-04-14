«Двое судей из Англии, а из России — никого». Муртазалиев вышел на связь после поражения

В конце января чемпион мира из России Бахрам Муртазалиев лишился титула IBF, спорно проиграв британцу Джошу Келли. «Чемпионат» поговорил с боксёром и обсудил ряд важных тем:

плохое судейство в Англии и протест на решение;

33 клинча Келли и действия соперника в ринге;

важно ли оставаться непобеждённым бойцом;

возможен ли реванш с Келли и бегство потенциальных соперников;

сколько нужно выиграть боёв, чтобы снова подраться за титул;

можно ли ждать перехода Бахрама в другую весовую категорию;

бой Усика с Рико Верхувеном за титул;

перспективы лиги Zuffa Boxing;

Хамзат Чимаев и его предстоящий бой со Стриклендом;

поединок Бивола в России и повлияет ли это на ситуацию для других наших боксёров;

возможен ли бой Муртазалиева в России.

— Ты впервые бился в Англии. Как тебе атмосфера, фанаты?

— Нормально. Нормальные фанаты, просто очень плохое судейство (смеётся). Надеюсь, больше в Англии не буду драться.

— Кстати, часто именно про судейство в Англии нередко говорят, что оно бывает «домашним».

— Да, оказывается там правило, что двое судей должны быть английскими, но почему-то они не поставили хотя бы одного судью из России.

— Как воспринял первое поражение в карьере?

— Если честно, с этим проблем у меня никогда не было. Я понимал, что на всё воля Всевышнего. То, что мне суждено, в любом случае произойдёт. Я не считаю это поражением, оно только на бумаге. А так я пошёл после боя, помолился, лёг спать, никаких плохих снов не видел, очень хорошо поспал, утром проснулся, позавтракал. И как будто ничего и не было.

— Для тебя не было важно оставаться непобеждённым бойцом?

— Тут дело не в том, как я к этому отношусь или как кто-то ещё относится. Всё предопределено, значит, такова моя судьба. Как я могу огорчаться, когда до этого в 23 боях Всевышний давал мне победы. Как я всегда говорю, у людей нет никакой силы, всё с нами происходит по воле Всевышнего. Но если бы я действительно проиграл, то в психологическом плане это для меня было бы лучше, чем то, что они сделали. Я из любительского бокса ушёл из-за того, что на каждом серьёзном старте меня засуживали. И вот первый бой за мою профессиональную карьеру, где я плюс-минус не забрал уверенно или не нокаутировал, и они сразу вот так поступили. Но в любом случае никаких проблем с этим нет.

Бой Бахрам Муртазалиев — Джош Келли Фото: Mark Robinson/Getty Images

—Ты выкладывал в соцсетях судейские записки, статистику боя. Вы подали протест на решение?

— Да, менеджер подавал протест на то, как оценили 12-й раунд. Не на весь бой, а именно на 12-й раунд. Там было 12:6 по общему количеству точных попаданий, 10:3 по силовым попаданиям — это всё в мою пользу. И судья поставил счёт 10-10. Это был именно английский судья. Как ты можешь ставить 10-10? У него был только последний эпизод за 30-40 секунд до гонга, где я повернулся спиной и рефери должен был остановить бой, но этого не сделал, после чего Келли мне нанёс пять-шесть ударов по защите. Пускай один он там попал, однако даже на повторах видно, что всё в блок. И мы должны оценивать бой по эффективности, а не по эффектности, правильно? Но из-за этого эпизода английский судья поставил 10-10, к этому были вопросы, потому что это решающий, чемпионский раунд. В принципе, из-за этого счёта у Келли получилось выйти вперёд на один балл — 114-113. Подали протест, IBF прислала нам письмо, что они не одобряют такое решение судьи в титульном бою, однако ничего криминального тоже в этом не видят. Ну это было понятно. Келли представляет Matchroom, IBF много боёв проводит много совместно с ними, поэтому из-за меня ссориться с ними было бы невыгодно. Но я считаю, что справедливо было бы дать незамедлительный реванш, ладно этот бой мы уже оставим. Однако они почему-то этого не сделали.

— Реванш вообще никак не обсуждали?

— Нет, какой реванш? Этот Келли бегал все 12 раундов, наскрёб какую-то победу, так что реванш им был бы вообще невыгоден. Какой им смысл опять со мной драться? То, что получилось у него один раз, не факт, что прошло бы во второй. Так что нет, вообще никак. Был вариант, что IBF просто назначит реванш, потому что это была вторая обязательная защита, потому что никто не хотел драться, не соглашался. Добровольную защиту я так и не провёл. В IBF не пошли навстречу. Но они не шли навстречу и ещё в тот раз, когда я дрался с Кулкаем в Рамадан. Ничего страшного.

— В связи с этим не думал уже двигаться больше по линии других организаций?

— Я вхожу в топ-5 рейтинга во всех организациях, так что можем двигаться по любой из них. Вопрос в соперниках. Всегда в этом вопрос только. Началось всё ещё с Чарло и далёкого 2020 года. С того времени у меня в первую очередь проблемы с соперниками. Когда я в Рамадан ужасно подрался, то после этого впервые соперник сам изъявил желание со мной драться — это был Тим Цзю. До боя с ним и после боя с ним никто биться не хотел. Я имею в виду боксёров из топ-3 или из топ-5, то есть тех, с кем имеет смысл драться. Понятно, что ради денег хоть кто выйдет, но нет смысла делать просто бой ради боя, а соперники из топ-5 биться не хотели.

— Ты был с титулом, и вот, например, Эриксон Лубин отказался от боя с тобой, будучи обязательным претендентом. Сейчас, когда титула нет, будет ещё сложнее подбирать соперников?

— Посмотрим, как получится. Пока я никуда не ухожу, так что, думаю, через бой IBF даст мне подраться за статус обязательного претендента. Если даже не в следующем бою. А потом рано или поздно, через полгода-год чемпиону придётся защищать пояс против меня либо оставлять его. Просто в моей ситуации всё это будет занимать чуть больше времени, чем у других бойцов, так как соперники со мной драться не хотят. Но планы есть, и думаю, что в ближайшее время уже официально что-то объявят. Сами по себе бои организовать проблем нет, есть проблемы только с тем, чтобы драться против кого-то из топ-5.

Бахрам Муртазалиев Фото: Getty Images

— В связи с тем, что реванша с Келли пока не светит, есть бойцы, которые тебе интересны?

— Всё те же имена, с кем мы вели переговоры весь 2025 год. Все они в силе и сейчас. Один эксперт буквально пару дней назад писал об этом. Он говорит: смотрите, как удобно, вы «обокрали» Муртазалиева в Англии, делаете вид, что Келли заслуженно забрал пояс просто потому, что у него получилось отбегать от Бахрама, и теперь у всех бойцов дивизиона, избегавших Муртазалиева на протяжении двух лет, появилась причина с ним драться — у него нет пояса. Поэтому никаких имён называть не буду, никакого смысла в этом нет. Весь 2025 год мы вели с ними переговоры и не договорились.

— Ты рассматриваешь вариант с переходом в средний вес?

— Никаких проблем. Я могу спуститься и в 66,7 кг, могу драться в 69,9 кг, как сейчас, и могу драться в 72,6 кг. В этих трёх дивизионах я могу спокойно драться, просто вопрос в том, кто хочет драться? Я говорил да на любое имя, и бой был готов на 50%, но ты не можешь биться, если твой соперник не хочет. Или, может, он хочет, а его промоутеры или менеджеры не хотят, телевидение не хочет. Там очень много нюансов.

— Вернёмся к бою с Келли. Есть мнение, что ты его недооценил. Можешь с этим согласиться?

— Да нет, я очень хорошо тренировался. Практически целый год был в лагере, у нас сорвались три подготовки. Мы договаривались драться с Келли ещё в сентябре в Америке, потом в декабре в Манчестере, в итоге подрались 31 января в Ньюкасле. Они все плакали, когда я звал их драться в США. Пришлось соглашаться на бой просто потому, что если бы мы тянули дальше, то это пошло бы на Рамадан, а я бы точно не стал драться в это время. Они тянули время, не хотели ехать в Америку, хотя я же не звал их в Чечню, в Москву, в Россию. Звал на нейтральную территорию. Они тянули, переговоры были два-три месяца. Понимал, что если не поеду в Англию, то это может совсем затянуться, а я и так почти 16 месяцев был без боёв.

— Мы в прошлый раз с тобой затрагивали тему боёв в стиле «Тома и Джерри». Получается, это был как раз такой бой?

— Не знаю по поводу «Тома и Джерри», потому что мультики не особо смотрю в последнее время. Но знаю одно — когда ты весь бой «облизываешь» спиной канаты, делаешь одну-две атаки за раунд, а потом при любом удачном моменте обнимаешься… 33 клинча за весь бой. Это ужас. По всем показателям он уступил, кроме точности.

Просто не выбросил мало ударов, так что точность была лучше в процентном соотношении. Но по силовым ударам – 61:33, общее количество ударов – 95:73. Только в двух раундах он меня перебил, в двух была ничья, и в восьми я его перебил. Считаю, ты не можешь быть этой мышью Джерри, бегать и заработать победу. Считаю, это неправильно. 80-90% говорили, что это «ограбление». С таким боксом ты не можешь стать чемпионом мира. Это даже для IBF не особо хорошо, они должны были это проконтролировать, поставить нормальных судей. Да и рефери в ринге – все видели, как он не давал мне работать. Даже после нокдауна, когда он сразу шёл в клинч, то после двух-трёх таких эпизодов он отправил меня в угол, чтобы вынести ему предупреждение. В итоге сделал ему устный выговор, и мы продолжили, после нокдауна, в общем, рефери дал ему целую минуту, чтобы восстановиться.

— Влияют ли на бой правила IBF с повторным взвешиванием в день боя? Тебе лично это мешает в восстановлении?

— В день взвешивания у меня был запас 1,2 кг. У меня вообще нет проблем с весом. И потом у меня тоже был запас в 1 кг от того лимита, который им нужен. Я делаю вес заранее, на диете. Не заливаюсь водой, не делаю какие-то экстренные сгонки. Подхожу потихоньку и в последний месяц перед боем нахожусь в боевом весе — примерно 75 кг. И так я прохожу 12-раундовые спарринги, чтобы организм чувствовал вес, потому что на бой выхожу примерно с такими же цифрами. Я же говорю, могу даже спуститься на категорию ниже, если бы был смысл. Да, это было бы намного труднее, дополнительные 3 кг пришлось бы убирать, но я бы смог.

Бахрам Муртазалиев Фото: Mark Robinson/Getty Images

— У тебя в углу в этот раз не было Ромы Калантаряна. Он не смог приехать?

— Да, не были готовы документы, и он не мог выехать из Америки, поэтому у него не получилось. Но сейчас у него с документами всё в порядке, поэтому надеюсь, что следующие бои будем проводить вместе.

— Его отсутствие повлияло на бой?

— Конечно. Тренер — это половина успеха. У меня в углу тоже был хороший специалист, мой старший брат. Однако всё равно, когда ты работаешь с тренером последние четыре-пять лет и он тебя очень хорошо знает, у вас есть план А, план Б, план В, и ты можешь перестраиваться… Поэтому тренера, конечно, всегда не хватает.

— В мае в Египте Усик будет биться за пояс с кикбоксёром Верхувеном. Как считаешь, обесценивает ли это значимость титула чемпиона мира?

— Не хочу говорить, что обесценивает и что нет, но знаю, что Александр заслужил драться хоть с кем. В своём весе он перебил всех топов, которых ему давали. Поэтому, например, лишать Усика пояса за то, что он бьётся с кикбоксёром или каратистом, было бы неправильно, думаю. По мне, пояс должен быть на кону только для Усика, а его сопернику – просто хороший гонорар. А в случае его победы пояс стал бы вакантным. Но это их дела, они зарабатывают на этом, так что им виднее.

— Сейчас ещё запустился промоушен Zuffa Boxing, который позиционирует себя конкурентом нынешним боксёрским организациям. Можно вообще говорить о конкуренции?

— На сегодняшний день – нет. Пока что это будет тяжело, потому что нет таких бойцов в ростере. Но буквально через года два-три они будут №1. Потому что модель UFC мне очень нравится, очень близка. Там если ты обязательный претендент, то не ждёшь соперника по четыре года, как это было со мной. Про меня команда Чарло говорила, что не хочет драться с бойцом, представляющим страну-агрессора, отмазывались от боя. В UFC такого нет. Поэтому, если Zuffa Boxing будет работать так же, в ближайшие три-четыре года они будут эффективнее всех этих организаций. Но это моё мнение.

— Говоря о UFC, скоро свой бой будет проводить Хамзат Чимаев. Будешь смотреть поединок со Стриклендом?

— Конечно, я смотрю все бои наших бойцов. Слежу, переживаю за них. Когда дерутся другие, то не особо. Я надеюсь, что Чимаев победит ещё легче, чем прошлого соперника, и накажет этого болтуна. Видел пару его интервью, и какой же грязный язык у этого бойца. Поэтому надеюсь, что Хамзат выиграет, и очень надеюсь, что он ему что-нибудь сломает. Потому что нельзя так высказываться. Я вообще не понимаю трэш-ток. Не понимаю и тех, кто сам это делает, и тех, кому это нравится слушать. Я от этого очень далёк. И слава богу, что за мою карьеру ни один человек меня не оскорблял, и я никого тоже не оскорблял. Понимаю, что если ты что-то говоришь, то должен быть готов, что и он о тебе скажет. И, наверное, когда тебе что-то скажут, то потом очень тяжело ходить, искать того человека, злиться на это. Поэтому надеюсь, что Чимаев ему что-нибудь сломает. Чтобы потом, когда погода меняется и у него начинает болеть та часть тела, что была сломана, он вспоминал свой грязный язык.

Хамзат Чимаев Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

— Каких ещё бойцов выделил бы, которые тебе нравятся?

— Ислам Махачев, Хамзат Чимаев. В своё время смотрел Хабиба Нурмагомедова, Джона Джонса, бои Мышонка [Деметриуса Джонсона] тоже.

— Бивол возвращается в Россию с титульным боем. Это первый большой поединок для страны за последние лет пять. Это можно расценивать как сигнал, что в боксе ситуация меняется для наших боксёров?

— Я надеюсь, но точно не знаю, потому что в этом мире всегда были двойные стандарты, особенно в политике. Например, когда в прошлом году я хотел драться в Челябинске, в Грозном и защищать свой пояс, в IBF сказали, что заберут титул. Мне они не разрешили проводить в России добровольную защиту, в этом вот разрешили. Надеюсь, всё наладится, однако в этой политике и спорте всегда есть двойные стандарты, поэтому непонятно, что будет.

— Ты посещал недавно турнир RCC. Тебе самому не предлагали бой в России?

— Да, и в RCC Boxing предлагали, и ещё одна промоутерская компания предлагала. С боями проблем нет, вопрос в соперниках. И в гонораре — тоже, потому что в США у меня очень хорошие гонорары. Но почему бы и нет? Было бы хорошо подраться у себя дома. Что в Челябинске, что в Екатеринбурге, что в Грозном. Можем драться везде. У меня есть менеджер, надо договориться с ним. А я открыт для боёв. Однако, опять же, в первую очередь мне нужно быстрее стать обязательным претендентом, потому что для добровольной защиты меня, скорее всего, никто не выберет. Я бы хотел двигаться в этом направлении. И если в России кто-то может организовать мне бой за первую строчку, то было бы идеально.

— Ты сказал, что скоро уже будут новости по поводу боя. Можешь примерно обозначить сроки возвращения в ринг?

— Скорее всего, июнь-июль. Сейчас закончился Рамадан, я залечивал кое-какие травмы. Уже начал предварительную подготовку, чтобы через две-три недели быть в форме и начать лагерь. Просто пока нет договорённости на 100%, но есть переговоры с несколькими промоутерами, в том числе из России.