Издевательски хорош. Фьюри в очередной раз доказал своё величие

Возвращения топовых бойцов – это не всегда круто. Нужно понимать, что долгий простой редко становится положительным фактором. Иногда это и вовсе оборачивается тотальным провалом. Поэтому возобновление карьеры Тайсона Фьюри ожидалось с определённой тревогой. Многие даже успели списать Цыганского короля со счетов. Но он продемонстрировал, что вновь готов ломать шаблоны. И спокойно расправился с Арсланбеком Махмудовым. Возвращение Фьюри оставило очень приятное впечатление. И можно говорить смело, что нам такого боксёра очень сильно не хватало.

Началось всё ещё до выхода в ринг. Уже по ходу подготовки Тайсон был максимально открыт. Он делился различными видео, постоянно развлекал болельщиков. И весь файт-вик продолжил радовать фанатов. Особенно крутой получилась пресс-конференция. Во-первых, пока Арсланбек «залипал» в телефоне, Фьюри просто разрывал на микрофоне. Шутил, смеялся, уверял всех в своём превосходстве. И свои слова доказал делом. Во-вторых, при этом не переходил на агрессию. Особенно приятно выглядели объятия с Махмудовым во время стердауна. Мы все увидели, как Цыганский король кайфует от происходящего. Кажется, он снова влюбился в профессиональный бокс .

И влюбляет всех нас по-новому. Лично я с большим удовольствием наблюдал за всем, что происходит вокруг этого поединка. А всё потому, что с Тайсоном никто не сравнится с точки зрения «продажи» своих боёв. Ну какой другой боксёр так круто проводит всё время вплоть до выхода в ринг? Пока одни готовят несколько дежурных шуток на пресс-конференцию, Фьюри – чувствует. Он наслаждается каждым мгновением. И этим подкупает. Было очень тяжело смотреть пресс-конференцию. Причём, кажется, даже самим участникам. Сначала очень хмурыми и напряжёнными выглядели Конор Бенн и Реджис Прогрейс. Затем почитать новости в телефоне вышел Махмудов. А Тайсон – отжигал и кайфовал!

Тайсон Фьюри на пресс-конференции Фото: Richard Pelham/Getty Images

Продолжилось всё это действо в ринге. Фьюри передал всем хейтерам огромный привет. Начнём с общих вводных. Тайсон был старше оппонента, тяжелее. Однако в ринге буквально порхал. Кто-то может сказать иначе. Но в Цыганском короле во время взвешивания было 121,5 кг . А это значит, что к бою он мог ещё немножечко поднабрать. В итоге Фьюри перебил оппонента более чем в три раза – 199 точных попаданий против 59 у Махмудова. Также британец донёс 40% всех выброшенных ударов, Махмудов – только 21,1%. Фьюри выполнил 126 точных силовых ударов (эффективность 46,2%), Махмудов – 46 точных (21,8%). Такая статистика выглядит головокружительно. Да, кто-то может сказать, что соперник не отличался таким высоким уровнем, как Энтони Джошуа или Александр Усик. Но после 16-месячного простоя такой поединок – чистый восторг.

Фьюри совершенно по делу оказался сильнее Махмудова. Превзошёл абсолютно во всём. И, если говорить откровенно, в определённый момент мог даже замахнуться на нокаут. Просто не заметил, какой эффект произвёл на Арсланбека один из ударов. Россиянин «поплыл» и падал в руки Тайсона, который решил оппонента заклинчевать. Это дало возможность восстановиться. В итоге никаких сомнений в тотальной доминации Фьюри не было. От слова «совсем». Пожалуй, в копилку Махмудова можно отправить лишь первый раунд. Да и там Цыганский король, скорее, просто разминался.

На этом Фьюри не остановился! И выдал огненный спич после боя. Сначала позвал Джошуа в ринг ещё до того, как было объявлено решение судей: «Дальше я хочу дать вам бой, который вы все ждали. Мне нужен ты, Энтони Джошуа. Давай дадим фанатам то, что они хотят – битву Британии. Вот мой вызов: я вызываю тебя, Энтони Джошуа, на бой со мной, Цыганским королём! Ты принимаешь вызов?! Слушай, давай дадим фанатам то, что они хотят. Не убегай от меня на этот раз. Мы 10 лет к этому шли. Давай, чёрт возьми, станцуем!»

Возможно, Тайсон больше не победит ни разу. Скорее всего, дальше у него – Джошуа и Усик. Но возвращаться точно стоило. А всё потому, что без Фьюри было скучно. Спасибо, Цыганский король! Мы скучали.