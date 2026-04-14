Полутяжёлый вес UFC страдает от нехватки звёзд. Кто может прийти на помощь?

В выходные в полутяжёлой весовой категории UFC появился новый чемпион — Карлос Ульберг. С того момента, как Джон Джонс, годами кошмаривший дивизион, окончательно поднялся в тяжёлый вес, в 93 кг сменилось уже семь разных чемпионов за 5,5 года : Ян Блахович, Гловер Тейшейра, Иржи Прохазка, Джамал Хилл, Алекс Перейра, Магомед Анкалаев, снова Перейра и теперь — Ульберг.

Из всей этой компании только Алекс Перейра сумел защитить титул в боях с полутяжеловесами (Блахович единственную защиту оформил в поединке с Исраэлем Адесаньей), а потом даже вернул пояс. Все остальные, за исключением новоиспечённого чемпиона, по разным причинам быстро складывали полномочия обладателя титула. Это лишь один важный штрих к тому, что в последние годы полутяжёлый вес находится в кризисе. Яркая вспышка в лице Перейры ситуацию не исправляет, в остальном всё довольно печально — дивизион страдает от отсутствия звёзд, которые могут привлекать у себе внимание. В эпоху Paramount это будет проявляться ещё сильнее.

Взглянем на топ дивизиона. Карлос Ульберг, несмотря на чемпионство и серию из 10 побед, не особо хорошо известен широкой публике . Даже будучи обладателем пояса, в новом рейтинге P4P он располагается на 15-м месте, ниже, например, чем Магомед Анкалаев, Арман Царукян и Дрикус дю Плесси. При этом для Ульберга даже претендента на пояс для следующего боя очень тяжело подобрать.

Если двигаться по рейтингу полутяжёлого веса вниз, то вырисовывается следующая картина. Магомед Анкалаев идёт после поражения, и в целом его руководство явно недолюбливает, придётся одержать ещё одну-две победы. Алекс Перейра дивизион покинул, Прохазка только что проиграл, Ян Блахович не побеждает четыре года, в последних четырёх боях у него 0-2-2, и он бьётся с Богданом Гуськовым из концовки топ-10. Халил Раунтри после поражения нокаутом, и у него 1-2 в последних трёх боях, Джамал Хилл не побеждает больше трёх лет и идёт на серии из трёх поражений. Вот так выглядит сейчас топ-6 полутяжёлого веса, готовы кому-то дать титульник?

Может, есть кто-то, кому достаточно одержать ещё одну победу для титульника? На седьмом месте – Пауло Коста, получивший эту строчку за победу над Азаматом Мурзакановым (он теперь восьмой), однако бразилец даже не определился, в каком весе планирует биться дальше. Хотя с медийной точки зрения Коста предпочтительнее любого полутяжа из топ-6, кроме Перейры, но его и учитывать не стоит. На девятом месте – Доминик Рейес (проиграл нокаутом Ульбергу один бой назад), потом идёт Богдан Гуськов, у которого бой с Блаховичем. Всего же в рейтинге прямо сейчас только четыре бойца (кроме Ульберга и Перейры), которые идут после побед – Коста, Рейес, Волкан Оздемир и Никита Крылов. И среди них только у Пауло есть победная серия, однако только из двух поединков .

Из всего топа на претендента со всеми возможными оговорками и натяжками подходят Анкалаев, Коста и Гуськов, если победит Блаховича и запрыгнет в топ-5. А ещё нужно учитывать, что в чемпионах сейчас человек, который в медийном плане уступает даже Анкалаеву, которого за этот аспект критикуют. Вот Ульберг хочет, чтобы Магомед стал следующим претендентом. Есть у кого-то большое желание видеть такую вывеску во главе номерного турнира? Печальное положение, но его можно спасти. Это может произойти, если Алекс Перейра провалится в тяжёлом весе и вернётся в 93 кг , потому что абсолютно любой бой бразильца с кем угодно будет интересен публике.

Другой хороший вариант — Хамзат Чимаев . В среднем весе у него не так много вызовов со спортивной точки зрения, а о потенциальном переходе в полутяжи он говорит достаточно давно. Ультимативная борьба Хамзата явно позволяет ему замахиваться на второй пояс, а имя у него больше, чем у любого полутяжеловеса. Опять же, если мы вынесем за скобки Перейру. Потенциальные бои Чимаева с Ульбергом, Анкалаевым, Прохазкой тем же — это интереснее, чем то, что сейчас можно организовать в 93 кг. А есть ещё Пауло Коста, зазывающий Хамзата в эту весовую категорию. Бой Чимаев — Коста по вывеске, с учётом их многолетнего конфликта, уступит только возможному бою Хамзата с Перейрой .

Вот и Белал Мухаммад уже прогнозирует скорую встречу Чимаева с Костой: «Думаю, что в конечном итоге Хамзат и Коста подерутся за вакантный титул в 93 кг после того, как Хамзат размажет Стрикленда». Тут ещё нюанс в том, что у Ульберга подозрение на разрыв крестообразных связок, что выбьет его из строя на 9-10 месяцев, и тогда пояс может стать вакантным.

В мае у Чимаева бой со Стриклендом. В случае победы можно ждать, что Хамзат решит подняться в весе, потому что он такой вариант рассматривал уже в начале этого года. Для полутяжёлого дивизиона это может стать спасением и перезагрузкой хотя бы на какое-то время, пока не начнут появляться новые интересные имена. В противном случае эта весовая категория наряду с тяжёлой будет оставаться одной из самых кризисных.