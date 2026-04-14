Звезда или временщик? Почему Ульберга пока сложно считать крутым чемпионом

Выходные в смешанных единоборствах получились яркими. И, конечно, особняком стоит противостояние новозеландца Карлоса Ульберга и чеха Иржи Прохазки. На UFC 327 организация получила нового чемпиона.

Ульберг дотянулся до мечты и примерил на свои плечи пояс. Вот только почему-то после боя встретился с довольно неоднозначной реакцией от экспертов и болельщиков. Многие уверены, что Карлос – просто счастливчик, которому повезло оказаться в такой ситуации. Другие уповают на то, что Прохазка просто проявил жалость к травмированному оппоненту, а новозеландец подло этим воспользовался. Но как же обстоят дела на самом деле?

Начнём с пути Ульберга к заветной цели. Разве ему что-то доставалось просто так? Вряд ли. Конечно, в UFC парень попал быстро. Подписать контракт получилось с профессиональным рекордом 5-0 . Но нужно понимать, что Карлос не избежал участия в Dana White's Contender Series. И там эффектно разбил уже в первом раунде Бруну Оливейру. Вряд ли это можно назвать счастливой случайностью. А дебют в лучшей лиге на планете получился обескураживающим. Во втором раунде новозеландец проиграл. Его разбил нигериец Кеннеди Нзечукву. И после такого на плаву остаются далеко не все. Некоторые опускают руки. Но только не Карлос.

Ульберг собрался и начал разносить оппозицию. Были повержены многие статусные соперники. Да, некоторых парней в UFC обвиняют в том, что их вели к титульнику слишком легко. Вряд ли это путь новозеландца. Сейчас у него серия из 10 побед. И последние – максимально статусные. Последовательно были разбиты Волкан Оздемир, Ян Блахович, Доминик Рейес и Прохазка. Фактически из супертопов дивизиона не получилось встретиться только с Магомедов Анкалаевым и Алексом Перейрой . Бразилец уже отправился на покорение тяжёлого веса, поэтому вряд ли станет возвращаться. А вот с россиянином, возможно, и предстоит подраться Ульбергу в ближайшем (или нет) будущем. Многое будет зависеть от того, как быстро пройдёт восстановление новозеландца. Сейчас у него разрыв передней крестообразной связки, что может выбить на длительный срок.

Карлос Ульберг Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Что касается претензий относительно поведения Прохазки во время поединка. Началось всё с самого Иржи. После боя он намекнул на то, что поражение получилось достаточно случайным, было спровоцировано самим чехом: «Спасибо всем за поддержку, сейчас проверяю челюсть в больнице и приношу огромные извинения за своё выступление сегодня вечером. Я всё ещё не могу понять эту свою глупую жалость в бою, она стоила мне этого боя. Я бы хотел реванш, потому что это был мой бой. И я просто дал ему эту возможность поймать меня. Огромные, огромные извинения всем, кто меня поддерживал».

Однако на это тут же нашёлся ответ. Сначала высказался наставник City Kickboxing Юджин Бэйрман, тренирующий Карлоса: «Я оставлю это ему. Бойцам разрешено придумывать всё что угодно, чтобы снова забраться на лошадь. Говори это, выдумывай любые оправдания, развивай историю в своей голове. Мои бойцы делают это. Бойцы из всех команд делают это. Они что-то выдумывают, и это часть строительных блоков, чтобы перейти на следующий этап карьеры. Иногда это работает, иногда работает против тебя, так что я не обращаю на это особого внимания. Если ты проявил милосердие, значит, ты совершил огромную ошибку. Это не имеет никакого отношения к нам. Я не ожидал бы, что Карлос проявит такое же милосердие. Не в титульном бою».

А затем пришла очередь высказываться самому Ульбергу: «Это полная чушь. Это страх. Это был страх с его стороны. Это не было никаким милосердием. Он знает, он боец. Это разница между чемпионом и тем, кто просто играет на публику. Там не было милосердия. Он был полон страха, нерешительности, и именно это его подкосило. Я думаю, что он притворщик. Я думаю, что он притворщик, и он знает, что я знаю, что он притворщик, поэтому, по-моему, с самой первой битвы взглядов он знал, что это будет настоящая схватка… он это чувствовал».