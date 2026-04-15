Турнир Fight Nights — Все против медиафутбола, Фёдора Кудряшова нокаутировали, бои медиафутболистов

Звезду сборной России вырубили — на этом всё. Бойцовский турнир с футболистами был плох
Игорь Некрасов
Турнир Fight Nights — «Все против медиафутбола»
Очень странные поединки.

В Москве состоялся необычный турнир от БЕТСИТИ Fight Nights Камила Гаджиева под названием «Все против медиафутбола». Вполне логично, что главными действующими лицами стали не профессиональные бойцы, а представители других сфер, которым предстояло провести свои поединки.

В карде были задействованы медиафутболисты, которые делили ринг с совершенно разными соперниками. Например, лидер футбольной команды ФК «10» Назар встретился с капитаном медиахоккейной команды Hockey Brothers Корнеем. Также против медиафутболистов выходили блогеры (Акимбо), рэперы (Гриша GOKU, Pinq) и другие медийные персонажи. На турнире, кстати, должен был подраться и скандальный боец поп-ММА Зелимхан Юсупов, которому многочисленные вызовы бросал футболист Медиалиги Анатолий Мазылу, однако этот поединок так и не состоялся.

Зато состоялся бой бывшего игрока сборной России Фёдора Кудряшова – именно к его поединку было приковано основное внимание зрителей, и он вышел в ринг в главном событии турнира. Сразу нужно отметить, что бои проходили не по правилам смешанных единоборств, а по правилам кикбоксинга в маленьких перчатках: разрешены были удары руками и ногами, работа в клинче, а вот борьба оказалась под запретом.

«Пересидел я в «Спартаке», раньше надо было уходить». Кудряшов — в гостях у «Чемпионата»

Конечно, ожидать чего-то серьёзного в плане спортивной составляющей от такого турнира было бы неправильно, всё-таки вечер был больше направлен в медийную сторону. В зале было много известных гостей: например, легендарный Егор Титов, который, видимо, особенно поддерживал Фёдора Кудряшова, или же Торнике Квитатиане – певец, юморист, блогер, участник реалити-шоу «Титаны», который тоже поддерживал бывшего игрока сборной России.

В карде вечера были откровенно слабые поединки, которые вызывали чувство неловкости. Например, перекачанный блогер Акимбо, специализирующийся на армрестлинге, в ринге смотрелся очень коряво, достаточно быстро выдохся, а его удары, кажется, вообще не несли никакой опасности. Тем не менее это не помешало ему одержать победу над медиабаскетболистом Колей Сиком. Также быстро закончился бензин у рэпера Жака-Энтони, который в какой-то момент поединка с медиафутболистом Константином Морозовым не то что не мог драться – не мог даже поднять руки для защиты головы. Напропускав огромное количество ударов, рэпер упал и просто лежал под отсчёт рефери.

В общем, странностей и неловкостей на турнире хватало, однако были и интересные моменты. Медиафутболист Манна и рэпер Гриша GOKU неплохо зарубились на руках, видимо, забыв про правила кикбоксинга, но их поединок смотрелся куда ярче, чем выступление того же Акимбо. Эльхам Салахов из «Амкала» и Дачник из 2DROTS готовились к общему поединку по заветам Александра Шлеменко, потому что в одном из эпизодов медиафутболисты решили разменяться бэкфистами: Салахов отправил соперника в нокдаун и забрал победу судейским решением.

«Навалять Дзюбе было бы круто». Артём реально может перебраться в MMA?

Уже упомянутые Назар и Корней тоже показали зрелище в ринге. Долговязый Назар пытался удивлять соперника эффектными киками в прыжках, а Корней по-хоккейному сблизился с соперником и мощной серией едва не выкинул соперника за пределы ринга – рефери пришлось вмешиваться и приводить Назара в чувство.

Однако главное внимание было приковано к поединку Фёдора Кудряшова, который разделил ринг с рэпером GOODY. Для соперника Кудряшова это был уже не первый поединок, а вот Фёдор дебютировал в боях. И в первом раунде Фёдор смотрелся неплохо, работал джебом, выбрасывал лоу-кики, но при этом играл по правилам соперника, который имел преимущество в росте. Кудряшов не сближался, а в разменах на дистанции преимущество было у более высокого рэпера. Именно этим преимуществом и воспользовался GOODY во втором раунде: рэпер выбросил хай-кик, на который Кудряшов среагировать не успел и рухнул на пол – эффектная точка медийного турнира.

