Падение Пельменя. Почему Камоцкий перестал быть любимчиком Даны Уайта

Василий Камоцкий – яркий персонаж в мире единоборств. И даже вид он выбрал не самый стандартный. Пельмень принимает участие на турнирах по пощёчинам. Причём выступает в самой крутой лиге мира – Power Slap. 18 апреля экс-чемпион организации из России проведёт свой очередной поединок. Его ждёт битва с американцем Эвианом Скоттом. Совсем недавно Камоцкий дрался за пояса и считался любимчиком Даны Уайта. А теперь, кажется, его карьера за океаном пошла на спад. Вернуться в титульную гонку будет невероятно тяжело.

Камоцкий буквально в январе 2025 года стал чемпионом. Казалось, теперь его ждёт огромное будущее. Особенно на фоне того, как к нему относился Уайт. Дана отмечал, что восхищается здоровяком из России. И рассказывал, что при размышлениях о собственной лиге вдохновлялся именно Пельменем: «Удивительно, что мы провели турнир Power Slap в Саудовской Аравии, и парень, который стал чемпионом мира, был тем, кто втянул меня в соревнования по пощёчинам. Я начал смотреть эти схватки несколько лет назад благодаря человеку, которого зовут Пельмень. Он из Сибири, Россия. И после первой схватки мы заплатили ему $ 25 тыс. и дали три козы или козла. Пельмень втянул меня в этот бизнес, а теперь стал чемпионом мира».

Затем же начались проблемы… Первую защиту Камоцкий провёл против брата Безумного Гавайца – Гавайского Киллера Дэйна Вирнса. Поединок прошёл все пять раундов, по итогам которых большинством судейских голосов титул отошёл к Дэйну. Казалось, после этого Василий просто обязан включиться на максимум. В соперники ему дали неуступчивого американца – Макини «Биг Мака» Ману. И всё намекало на то, что россиянин вырвет себе возможность провести реванш с Гавайским Киллером. Не получилось. По итогам трёх раундов дело дошло до судейского решения, которое, увы, оказалось не в пользу Пельменя. 29-28 на карточках у всех судей. Ману одержал победу, а Василий отдалился от титульного поединка, хоть и стал первым бойцом, кто выстоял против Биг Мака все раунды.

Василий «Пельмень» Камоцкий Фото: Power Slap

С того момента прошло шесть месяцев. И вот Василию дали нового оппонента. И, говоря откровенно, это странный вариант. Скотт и в профессиональных смешанных единоборствах успел помучиться (1-3). И в «пощёчинах» у него пока откровенно не идёт – 1-2, причём дважды его поединки завершались дисквалификациями. А единственный раз, по ходу которого Эвиан выстоял всю дистанцию, завершился поражением. Выглядит всё так, будто Скотта дают Пельменю буквально на убой. Вот только не совсем понятно, что именно даст победа над настолько слабой оппозицией.

Камоцкому могли дать одного из братьев Вирнс. Того самого, которого уже перебивал россиянин. Могли организовать реванш с Биг Маком. Есть ощущение, что в той истории не всё до конца сказано. Но дали совсем сомнительный вариант. При этом сам Василий отзывается о предстоящем поединке довольно оптимистично: «Моя задача не просто победить, а победить убедительно и зрелищно. Надо возвращаться на победную тропу, а потом возвращать себе пояс. И бой со Скоттом – первая ступень к возвращению титула. Проигрывать мне ни в коем случае нельзя. Я это прекрасно понимаю, поэтому усиленно готовлюсь. Скотту не поздоровится. Вегас, жди!»

Василий «Пельмень» Камоцкий Фото: Из личного архива Пельменя

Василий действительно в непростой ситуации. Очевидно, что из любимчиков Даны его можно пока вычеркнуть. Дана обзавёлся новыми фаворитами. А ещё Камоцкому реально нельзя проигрывать. Потому что три поражения подряд могут поставить крест вообще на всех стараниях. После такого рывка со знаком минус про титульные реалии говорить будет уже невозможно. Василий обязан выходить и расправляться с оппонентом. Однако эмоциональное давление будет запредельным. И Камоцкому нужно приложить максимальные усилия, чтобы справиться с задачкой.

При этом сам Пельмень вряд ли сильно страдает от того, что за океаном всё складывается не особо гладко. В России он стал максимально популярен. Активно появляется на разных шоу, посещает крупные турниры по армрестлингу. А ещё выступает за медиафутбольную «Народную команду», собранную из болельщиков «Спартака». Что любопытно, свой коронный удар, который там называется «Бургер», он выполняет именно рукой. И даже забивал таким образом одному из лучших вратарей медиафутбола. Но 18 апреля весь мир увидит, хочет ли россиянин вернуться на ведущие позиции в Power Slap. Или постепенно из спортсмена он превращается в исключительно медийного персонажа.