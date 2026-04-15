Не спешите «хоронить» Верхувена! У него стальные кулаки

23 мая – исторический день для единоборств. В ринге сойдутся настоящие легенды своих дисциплин. Профессиональный бокс будет представлять Александр Усик, который стал настоящим доминатором в королевском весе. А его соперником станет Рико Верхувен – «золотой» кикбоксёр. Если говорить откровенно, вопросов к матчмейкингу изначально было много. Основной причиной оказалось то, что никто не верит в Верхувена. В профессиональном боксе Усик успел доказать всё и всем. Но есть ощущение, что списывать Рико со счетов совсем не стоит. Он способен удивить Александра, у него в рукаве есть несколько «козырей».

Важным обстоятельством может стать разница в возрасте. Да, она не выглядит критичной. Усику – 39 лет, Верхувену – 37 . Однако в таком возрасте может ощущаться даже лишний месяц. А здесь – два года. Александр всегда был крутым в плане «бензобака» и скорости. Но становится всё сложнее, не стоит это отрицать. Рико попытается воспользоваться этим преимуществом, можно даже не сомневаться. 12-раундовые поединки – вольготная территория для того, чтобы насыпать удары. Со временем тоннаж точно начнёт сказываться, оппонент будет проседать в физическом плане. И у Верхувена станут появляться шансы для того, чтобы поставить точку.

Правда, очень важного момента Рико всё-таки лишится. В кикбоксинге он реально круто «рубил» ногами. И часто задействовал именно этот компонент. А теперь нужно перестраиваться. И в первую очередь – мозгом. Когда ты столько лет исполняешь один и тот же «фокус», отказаться от него может быть максимально тяжело. Поэтому Усику стоит быть осторожным. Как бы Верхувен на автомате не выбросил какой-нибудь жёсткий хай-кик. На самом деле, это шутка. Рико, безусловно, проводит классную подготовку, поэтому выйдет максимально заряженным и настроенным. Но при этом не сможет пользоваться ногами – это факт.

Сам Рико, похоже, уже определился с тем, за счёт чего и как он намерен побеждать. Верхувен намерен поставить точку нокаутом. И точно знает, что должно ему помочь: «Когда ударю его своим лучшим ударом, Усик, конечно, упадёт, потому что разница в весе между нами составляет около 20 кг. Он крепкий крузер, а я – природный тяж. Так что разница существенная. Вот что произойдёт, если я ударю его своим лучшим ударом. А если нет, мы всё равно победим».

Преимущества в антропометрии у Верхувена действительно есть. И они достаточно ощутимые. Рост Александра – 191 см, Рико – 196 см. Да, Усик уже дрался с парнями, которые были намного выше. Однако тут добавляется другое обстоятельство. Размах рук Александра – 198 см. А у Верхувена очень жёсткие 210 см ! Если нидерландец сможет держать оппонента на дистанции, ему будет максимально комфортно работать. Сюда можно добавить вес Рико, который действительно выйдет в ринг, будучи намного тяжелее. Если он не станет стесняться и будет буквально виснуть на оппоненте, а эту фишку используют многие тяжеловесы, шансы могут стать максимально реальными.

Следующий важнейший момент – кулаки Рико. А они, и не стоит думать иначе, в полном порядке. Многие почему-то напрасно забывают, что Верхувен умеет реально круто боксировать. И это было классно заметно в его «родной» дисциплине. Теперь нужно делать полную ставку на работу на руках. И есть ощущение, что Рико к этому готов. Да, в его кулаках далеко не столько «динамита», как у условного Фрэнсиса Нганну. На силомере он показывает более скромные результаты. Но свои 800+ кг (против 1300+ – у Фрэнсиса) всё-таки выбивает. Пара таких попаданий – и Усик может закачаться.

При этом всём отрицать, что Александр является тотальным фаворитом, сложно. И, кажется, чтобы не было недостатка мотивации, на кон поставлены пояса. Однако Рико рано «хоронить». Он способен удивить.