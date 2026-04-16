Самый ненавистный боец UFC — скинхед и хулиган. Жёсткая биография Стрикленда

В ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, США, пройдёт очередной номерной турнир UFC 328. В главном событии вечера Хамзат Чимаев впервые будет защищать титул чемпиона UFC в среднем весе. Соперником Борза станет Шон Стрикленд.

Если говорить честно, это противостояние напрашивалось очень давно. Парни настолько часто и жёстко задевали друг друга, что теперь, кажется, буквально переполнены ненавистью друг к другу. Дана Уайт уже пообещал дополнительно позаботиться о безопасности. А Шон – действительно опасный парень. В биографии Стрикленда полно жёстких моментов.

Имя : Шон Стрикленд

: Шон Стрикленд Дата рождения : 27 февраля 1991 года

: 27 февраля 1991 года Место рождения : Анахайм, Калифорния, США

: Анахайм, Калифорния, США Рост : 185 см

: 185 см Размах рук : 193 см

: 193 см Рекорд : 30-7

: 30-7 Весовая категория : средняя

: средняя Место в дивизионе : третье

: третье Команда : C-Quence Brazilian

: C-Quence Brazilian Прозвище: Тарзан.

Ужасное детство и издевательства отца

Стрикленд появился на свет 27 февраля 1991 года. И детство, если говорить откровенно, было очень тяжёлым. Основной причиной являлось то, что отец Шона вёл аморальный образ жизни. Он выпивал, употреблял наркотики. А свои негативные эмоции постоянно выплёскивал на самых близких. Избиениям подвергались жена и дети. Об этом Стрикленд вспоминает действительно с ужасом: «Отец принимал наркотики, много наркотиков, а потом перешёл на какие-то таблетки. Помню, сидел и обнимал мамину ногу на кухне. У нас был такой маленький уголок, и она приходила туда. А я просто сидел там всю ночь напролёт, у ног мамы, и мой отец ходил такой: «Я убью тебя, чёрт возьми». Никогда не забуду, как он говорил о том, что сожжёт ей лицо кислотой, когда я учился в начальной школе»

Шону действительно приходилось охранять мать, потому что он опасался за её жизнь. Однажды пришлось применить силу. Стрикленд ударил отца по голове гитарой, а затем быстро вызвал полицию. Правда, в итоге мать внесла залог, и все усилия Шона были перечёркнуты. Отец был скорее антипримером для Стрикленда. Поэтому за его воспитание отвечал дедушка. Правда, там тоже всё было не так просто. Дед будущего бойца придерживался неонацистских взглядов. Заметно, что со временем они передались и внуку. Шон и сам признавался, что разделял и поддерживал их.

ШОН СТРИКЛЕНД В ДЕТСТВЕ Фото: из личного архива Шона Стрикленда

Первые шаги в MMA – приятный опыт

Шон, и не только он, понимал, что нужно готовить себя к жёсткой жизни. И защищался вообще ото всех. Кроме того, в определённый момент его взгляды начали проявляться всё сильнее. Шон стал часто издеваться над сверстниками на почве расовой ненависти. В итоге в девятом классе американца выгнали из школы, получить полноценное образование с первой попытки не получилось. В итоге мать решила, что жить так больше нельзя. И сама привела сына в зал, где занимались смешанными единоборствами. Позже Шон не раз признавался, что именно то решение полностью изменило его жизнь.

Стрикленд начал готовиться к самообороне, а также рассчитывал защищать мать от отца. Но вскоре необходимость в этом отпала. Сначала мать и сын переехали в другой город. А в 2017 году его отец ушёл из жизни – рак. Однако такое детство заложило в Шона жёсткий фундамент. А смешанные единоборства наконец-то подарили долгожданное счастье: «Помню, как мама плакала после того, как спарринг закончился. Даже когда я думаю об этом, у меня слезятся глаза. Не думаю, что когда-либо испытывал позитивные эмоции до того дня. Ты проживаешь всю свою жизнь, и у тебя складывается определённый образ мышления. А потом что-то делаешь и просто такой: «Так вот что это такое. Это то, что испытывают нормальные люди. Мне это чертовски нравится».

ШОН СТРИКЛЕНД В МОЛОДОСТИ Фото: Josh Hedges/Getty Images

Старт спортивной карьеры и большие надежды

Шон быстро понял, что может добиться больших успехов на профессиональном уровне. И в 2008 году дебютировал в лиге King of the Cage. Стоит отметить, что Стрикленда всегда отличало умение действовать нестандартно. И на старте карьеры это работало просто превосходно. С рекордом 7-0 его стали подводить к титульным противостояниям. В KOTG американец завоевал пояс, а потом защитил его пять раз. Со статистикой 13-0 он стал доминирующей силой.

Шон выглядел очень любопытно. И демонстрировал свою универсальность. Сначала победы были чаще сабмишенами, затем пошли нокауты. Уже тогда проявился фирменный стиль Стрикленда. Он работал тычками, низко опускал руки, заманивал оппонентов в свои сети. И по-настоящему кайфовал от всего происходящего. Очень быстро стало понятно, что Шону не место в King of the Cage. И вовсе не потому, что что-то не получается. Проблемой стало другое. Американец выглядел настолько доминирующей силой, что подобрать для него реально достойную оппозицию не получалось.

ШОН СТРИКЛЕНД В МОЛОДОСТИ Фото: Buda Mendes/Getty Images

Самый странный в UFC

Очевидно, такой интересный персонаж не мог не зацепить боссов UFC. С профессиональным рекордом 13-0 его подписали в лучшую лигу на планете. Дебют случился в 2014 году. И стоит отметить, что парень сразу приковал к себе внимание. Во-первых, в новый промоушен американец зашёл с двух побед подряд. Во-вторых, сразу запомнился поведением на пресс-конференциях. У микрофона Шон действительно отжигал, совсем не стесняясь в выражениях. И часто говорил такие вещи, от которых у фанатов лезли глаза на лоб. Однако этим и подкупал боец – своей безбашенностью и искренностью.

При этом к Стрикленду быстро приклеился статус самого странного в промоушене. Он любил оружие, чем постоянно кичился. А ещё не раз проводил странные спарринги с фанатами и блогерами, где буквально избивал оппонентов в полную силу. Правда, соперники сами этого хотели и просили об этом. Но факт остаётся фактом. И разве кого-то сильно удивило, что именно Шон вляпался в жуткую историю, связанную с нарушением правил промоушена. У всех в контрактах прописано, что нельзя заниматься экстримом. Однако Стрикленд с удовольствием гонял на мотоциклах. В 2018 году он разбился, причём настолько сильно, что оказался на операционном столе. Последствия оказались серьёзными. Конечно, угрозы потенциального завершения карьеры не было. Но ровно на два года Шон остался без боёв.

ШОН СТРИКЛЕНД Фото: Jack Gorman/Getty Images

А такие чемпионы бывают?

14-5 – с таким рекордом шёл Стрикленд в UFC к 2023 году. И не было ощущения, что из него получится готовый чемпион. Кроме того, главные моменты в карьере до этого американец проваливал. Он уступил и Камару Усману, и Алексу Перейре. Не получилось справиться с Джаредом Каннонье. После этого хотя бы получилось одержать две победы подряд. А затем случилось то, что стало для многих невероятной неожиданностью. У Исраэля Адесаньи не оказалось соперника по титульному поединку, и вакантное место занял… именно Шон. Да как занял. Вышел на бой за пояс, полностью переработал Иззи и стал новым чемпионом UFC.

У многих в голове не укладывалось происходящее. Стрикленд не походил на настоящего чемпиона. Комично было даже то, что за время обладания титулом Шон сломал (!) свой чемпионский пояс UFC. А потом решил всё исправить… заклеив пояс скотчем. Правда, показательно было и то, что Стрикленд утратил титул после первой же защиты. Не получилось справиться с Дрикусом дю Плесси. После этого его начало лихорадить. Победа над Пауло Костой, поражение от того же южноафриканца в реванше. Затем получилось справиться с Энтони Эрнандесом.

ШОН СТРИКЛЕНД С ЧЕМПИОНСКИМ ПОЯСОМ UFC Фото: Chris Unger/Getty Images

Теперь для Стрикленда всё начинается заново

Шон – парень со сложнейшей судьбой. И, видимо, за это ему и воздаётся. В UFC он получил очередной шанс переписать историю. Это третий титульник для парня, которого вряд ли видели хотя бы в одном. Теперь соперником станет Хамзат Чимаев. И все фанаты лучшей лиги на планете ждут огня. Кажется, по-другому сложиться просто не может.