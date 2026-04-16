Лёд тронулся? Царукян поднялся в рейтинге без боёв и заслужил похвалу от босса UFC

В ночь с 18 на 19 апреля в США состоится очередной турнир борцовской лиги RAF. Возглавит его схватка бывших чемпионов UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили и Генри Сехудо, но основное внимание российских фанатов будет приковано к схватке второго номера лёгкого веса лучшей лиги мира Армана Царукяна, который встретится с Юрайей Фейбером.

Арман Царукян продолжает гнуть свою линию. В UFC у него складывается не всё гладко: после того как Арман сорвал титульный поединок с Исламом Махачевым ещё в начале прошлого года, он впал в немилость у руководства промоушена, крайне редко получал бои и остался за бортом гонки за пояс. Царукян нашёл для себя выход в виде выступлений в других лигах – по правилам грэпплинга и вольной борьбы. Так Арман и поддерживает форму, и зарабатывает, и остаётся в медийном пространстве.

Правда, никуда не делись различные конфликтные ситуации, в которые попадает Царукян и за пределами UFC: одна потасовка с Джорджио Пулласом после борцовской схватки чего стоит. Однако если оставить это за скобками, то Арман выбрал отличную тактику, и, кажется, она начала приносить свои плоды. На днях президент UFC Дана Уайт, который раньше высказывался о Царукяне не лучшим образом, похвалил Армана.

«Да, мне нравится, что делает Арман, то, что он остаётся активным, появляется на публике, тусовка с Ниной [Драмой] тоже не вредит, она чертовски крута, не знаю, посмотрим. Как я уже сказал, после каждого события, как турнир завершится в субботу, всё меняется, начинаешь смотреть на возможные варианты боёв до конца года, посмотрим, что будет с Арманом дальше», — сказал Уайт на YouTube-канале Adin Live.

Отличный звонок для Царукяна, который вполне может означать, что лёд тронулся, и его отношения с руководством лиги снова переходят в нормальное русло. К тому же в UFC обновили рейтинги после очередного турнира, и Арман поднялся в списке лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий на 13-ю строчку . Причём бой с Дэном Хукером в ноябре 2025 года был единственным для Царукяна с момента поединка против Чарльза Оливейры в апреле 2024 года, то есть за два года. Арман поднимается в рейтинге P4P без боёв, сохраняя высокую вторую строчку в рейтинге лёгкого веса: впереди только временный чемпион Джастин Гэтжи и обладатель полноценного пояса Илия Топурия.

Кажется, в UFC не забывают про Армана. В списке P4P, например, он находится выше новоиспечённого чемпиона в полутяжёлом весе Карлоса Ульберга с серией из 10 побед в активе – солидно, правда? Царукян отлично прокачан в медийном плане, что, конечно, всегда ценят в промоушене, у Армана солидные навыки как в борьбе, так и в стойке. И Царукян из нового поколения бойцов вместе с Топурией, Пимблеттом и другими, на кого в руководстве лиги будут делать ставку в будущем после ухода на пенсию остающихся в топе ветеранов лёгкого веса.

Да, Армана наказали за срыв масштабного боя с Махачевым и прокатили с поединком за временный пояс, а также с боем за полноценный титул с Топурией. Заслуженно? Пожалуй. Но при этом Царукяна никто не списывал со счетов, он по-прежнему один из лучших бойцов не только в своём дивизионе, но и в промоушене в целом . Летом состоится поединок между Илиёй Топурией и Джастином Гэтжи, а Арман будет страховать этот бой. И даже если никто не сорвёт это противостояние, Царукян в любом случае будет следующим претендентом на пояс, особенно после таких заявлений Даны Уайта.

А пока Арман продолжает наращивать фанатскую базу и выступать в борцовских схватках. Лига RAF стремительно набирает популярность, и Царукян теперь едва ли не главная звезда промоушена: борется по несколько раз в месяц и стабильно побеждает.