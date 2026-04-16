MVP: возвращение Нганну, супербой Роузи и Карано. LIVE

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, состоится дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Его фанаты смешанных единоборств ждут с большим интересом.
В главном событии вечера сойдутся Ронда Роузи и Джина Карано. Девушки давно не выступали по правилам MMA, но о таком поединке давно мечтали все – и болельщики, и организаторы.
В соглавном событии выступит Фрэнсис Нганну. Его оппонентом станет Фелипе Линс. Хищник проведёт первый поединок после ухода из PFL.
К звёздам добавилась ещё одна — Нейт Диаз, давно покинувший UFC, однако остающийся на радарах мира единоборств. На дебютном турнире лиги он сразится с Майком Перри.
Кроме того, на турнире выступит большое количество ярких бойцов. В рамках ивента пройдёт бой между британцем дагестанского происхождения Мухаммедом Мокаевым и бразильцем Адриано Мораесом в наилегчайшем весе, а также бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе бразильцем Джуниором дос Сантосом и кубинцем Робелисом Деспанье.
🤑 Netflix повысил цены на подписку перед боем Роузи — Карано
Стриминговая платформа Netflix увеличила стоимость всех тарифных планов незадолго до турнира MVP, главным событием которого станет возвращение Ронды Роузи. Об этом сообщает MMAMania, Экс-чемпионка UFC встретится с Джиной Карано 16 мая в Лос-Анджелесе. В карде также примут участие Фрэнсис Нганну, Нейт Диас и Жуниор дос Сантос. Турнир будет эксклюзивно показан на Netflix.
Новые цены для подписчиков в США:
Стандартный с рекламой — $ 8,99 в месяц (прежняя стоимость — $ 6,99).
Стандартный без рекламы — $ 19,99 (было $ 15,49).
Премиум без рекламы — $26,99 (было $22,99).
Повышение цен произошло на фоне подготовки к масштабному шоу MVP, которое станет одним из самых громких событий в женских ММА за последние годы. Напомним, Роузи завершила карьеру в 2016 году после двух поражений нокаутом, а Карано не выходила в клетку с 2009 года.
Где смотреть турнир MVP с главным боем Роузи – Карано
Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🤔 Чемпионка UFC Харрисон раскритиковала предстоящий бой Роузи и Карано
Чемпионка UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон высказалась о карде турнира промоушена, созданного при участии блогера и профессионального боксёра Джейка Пола, Most Valuable Promotions (MVP).
«Лучший кард в истории единоборств», вы не слышали? (смеётся) Роузи заявила, что это лучший женский бой всех времён. Сколько Джине? Она не дралась 17 лет. Да заткнитесь вы», — сказала Харрисон на YouTube-канале Death Row MMA with Jorge Masvidal.
Дата и время дебютного турнира MVP
Дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions состоится в ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США. Его старт запланирован на 01:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 04:00 мск.
😁 Коган: те, кто будет смотреть турнир MVP, особо не ждёт там боёв высокого класса
Вице-президент Professional Fighters League (PFL) Майк Коган высказался о появлении нового промоушена смешанных единоборств Most Valuable Promotions (MVP), созданного при участии блогера и профессионального боксёра Джейка Пола.
«У таких лиг, как UFC, PFL, ACA [есть] цели развить бойцов, поднять их по рейтингам, а потом сводить лучших между собой в боях за титул. А у MVP формат больше такой: взять звезд, бойцов, которых знают, создать шоу для фанатов. Необязательно, что они захотят это смотреть из-за того, что там конкурентные бои. Кто-то просто был фанатом Роузи, кто-то фанатом Карано или Диаза. Это просто другой формат турнира. Те, кто будет смотреть турнир, особо не будут ждать боёв высокого класса», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
Полный кард турнира MVP
- Ронда Роузи – Джина Карано;
- Фрэнсис Нганну – Филипе Линс;
- Нейт Диаз – Майк Перри;
- Саладин Парнасс – Кеннет Кросс;
- Джуниор Дос Сантос – Робелис Деспанье;
- Мухаммад Мокаев – Адриано Мораес;
- Намо Фазил – Джейк Бабиан;
- Давид Мгоян – Альберт Моралес;
- Алин Перейра – Джейд Мэссон-Вонг.