MVP: возвращение Нганну, супербой Роузи и Карано. LIVE

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, состоится дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Его фанаты смешанных единоборств ждут с большим интересом.

В главном событии вечера сойдутся Ронда Роузи и Джина Карано. Девушки давно не выступали по правилам MMA, но о таком поединке давно мечтали все – и болельщики, и организаторы.

В соглавном событии выступит Фрэнсис Нганну. Его оппонентом станет Фелипе Линс. Хищник проведёт первый поединок после ухода из PFL.

К звёздам добавилась ещё одна — Нейт Диаз, давно покинувший UFC, однако остающийся на радарах мира единоборств. На дебютном турнире лиги он сразится с Майком Перри.

Кроме того, на турнире выступит большое количество ярких бойцов. В рамках ивента пройдёт бой между британцем дагестанского происхождения Мухаммедом Мокаевым и бразильцем Адриано Мораесом в наилегчайшем весе, а также бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе бразильцем Джуниором дос Сантосом и кубинцем Робелисом Деспанье.

