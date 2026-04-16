Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

MVP: Роузи — Карано, Нганну — Линс, MMA 17 мая 2026 года, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, полный кард, лайв

MVP: возвращение Нганну, супербой Роузи и Карано. LIVE
Сергей Сорокин
Hans Gutknecht/Getty Images
Комментарии
До мощного турнира – ровно месяц.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США, состоится дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions. Его фанаты смешанных единоборств ждут с большим интересом.

В главном событии вечера сойдутся Ронда Роузи и Джина Карано. Девушки давно не выступали по правилам MMA, но о таком поединке давно мечтали все – и болельщики, и организаторы.

В соглавном событии выступит Фрэнсис Нганну. Его оппонентом станет Фелипе Линс. Хищник проведёт первый поединок после ухода из PFL.

К звёздам добавилась ещё одна — Нейт Диаз, давно покинувший UFC, однако остающийся на радарах мира единоборств. На дебютном турнире лиги он сразится с Майком Перри.

Кроме того, на турнире выступит большое количество ярких бойцов. В рамках ивента пройдёт бой между британцем дагестанского происхождения Мухаммедом Мокаевым и бразильцем Адриано Мораесом в наилегчайшем весе, а также бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе бразильцем Джуниором дос Сантосом и кубинцем Робелисом Деспанье.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Конкурент UFC или пристанище сбитых лётчиков? Дебютный турнир MVP выглядит странно
❓ Мокаев попрощался с мечтой?

16:47 Сергей Сорокин

🤑 Netflix повысил цены на подписку перед боем Роузи — Карано

Стриминговая платформа Netflix увеличила стоимость всех тарифных планов незадолго до турнира MVP, главным событием которого станет возвращение Ронды Роузи. Об этом сообщает MMAMania, Экс-чемпионка UFC встретится с Джиной Карано 16 мая в Лос-Анджелесе. В карде также примут участие Фрэнсис Нганну, Нейт Диас и Жуниор дос Сантос. Турнир будет эксклюзивно показан на Netflix.

Новые цены для подписчиков в США:

Стандартный с рекламой — $ 8,99 в месяц (прежняя стоимость — $ 6,99).

Стандартный без рекламы — $ 19,99 (было $ 15,49).

Премиум без рекламы — $26,99 (было $22,99).

Повышение цен произошло на фоне подготовки к масштабному шоу MVP, которое станет одним из самых громких событий в женских ММА за последние годы. Напомним, Роузи завершила карьеру в 2016 году после двух поражений нокаутом, а Карано не выходила в клетку с 2009 года.

16:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир MVP с главным боем Роузи – Карано

Все бои покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

16:46 Сергей Сорокин

🤔 Чемпионка UFC Харрисон раскритиковала предстоящий бой Роузи и Карано

Чемпионка UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон высказалась о карде турнира промоушена, созданного при участии блогера и профессионального боксёра Джейка Пола, Most Valuable Promotions (MVP).

«Лучший кард в истории единоборств», вы не слышали? (смеётся) Роузи заявила, что это лучший женский бой всех времён. Сколько Джине? Она не дралась 17 лет. Да заткнитесь вы», — сказала Харрисон на YouTube-канале Death Row MMA with Jorge Masvidal.

16:46 Сергей Сорокин

Дата и время дебютного турнира MVP

Дебютный турнир лиги Джейка Пола Most Valuable Promotions состоится в ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе, США. Его старт запланирован на 01:00 по московскому времени. Главный кард начнётся в 04:00 мск.

16:46 Сергей Сорокин

😁 Коган: те, кто будет смотреть турнир MVP, особо не ждёт там боёв высокого класса

Вице-президент Professional Fighters League (PFL) Майк Коган высказался о появлении нового промоушена смешанных единоборств Most Valuable Promotions (MVP), созданного при участии блогера и профессионального боксёра Джейка Пола.

«У таких лиг, как UFC, PFL, ACA [есть] цели развить бойцов, поднять их по рейтингам, а потом сводить лучших между собой в боях за титул. А у MVP формат больше такой: взять звезд, бойцов, которых знают, создать шоу для фанатов. Необязательно, что они захотят это смотреть из-за того, что там конкурентные бои. Кто-то просто был фанатом Роузи, кто-то фанатом Карано или Диаза. Это просто другой формат турнира. Те, кто будет смотреть турнир, особо не будут ждать боёв высокого класса», — сказал Майк Коган в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

16:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира MVP

  • Ронда Роузи – Джина Карано;
  • Фрэнсис Нганну – Филипе Линс;
  • Нейт Диаз – Майк Перри;
  • Саладин Парнасс – Кеннет Кросс;
  • Джуниор Дос Сантос – Робелис Деспанье;
  • Мухаммад Мокаев – Адриано Мораес;
  • Намо Фазил – Джейк Бабиан;
  • Давид Мгоян – Альберт Моралес;
  • Алин Перейра – Джейд Мэссон-Вонг.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android