Он не умеет сдаваться. Вологдин поразил Уайта, хотя в UFC ещё не дрался

В ночь с 18 на 19 апреля в Канаде состоится очередной турнир лучшей лиги на планете – UFC Fight Night 273. Особенный интерес он вызывает у фанатов смешанных единоборств из России. Свой дебютный поединок в промоушене проведёт Марк Вологдин. Его ждёт сражение с американцем Джоном Кастанедой.

25-летний россиянин рассчитывает удачно стартовать в лучшей лиге на планете. Стоит отметить, что от его выступления – огромные ожидания. А всё потому, что в Dana White's Contender Series Марк действительно зажёг. Причём так, что даже после поражения всё-таки получил заветное приглашение в промоушен. И теперь постарается оправдать все авансы.

Стоит отметить, что вся карьера Вологдина – это путь преодоления. Он начал демонстрировать характер прямо со старта. В первом же официальном поединке случилось поражение. Но в лиге MMA Series поверили в молодого таланта. И парень выдал серию из пяти побед . Правда, окончательно утвердиться в промоушене в статусе суперзвезды так и не получилось. Два поражения подряд сильно ударили по уверенности в собственных силах. И Марк решил, что пора что-то менять. Поэтому перебрался в новую лигу.

В Open FC и Allstars Fight Night у Вологдина реально пошло. Серия из семи побед – лучшее тому доказательство. Причём россиянин показывал себя крайне разносторонним бойцом. Он и круто работал в стойке, и находил свои возможности в партере. Поэтому побеждал разными способами. И получил возможность поучаствовать в Претендентской серии Даны Уайта . Для молодого и перспективного спортсмена это стало реальным признанием. Но изначально было понятно, что просто не будет. Марк готовился к выходу на качественно новый уровень.

Марк разделил клетку с Хуаном Адрианом Луной Мартинетти, который шёл на серии из 14 побед, и бойцы закатили такой бой, что его можно было бы поставить в основной кард номерного турнира UFC. Вологдин мог финишировать соперника уже в первом раунде, трижды уронив эквадорца, но тот проявил характер. Хуан Адриан подключил клинч и борьбу, в которых имел преимущество, и за счёт этого забрал два оставшихся раунда, а вместе с ними – и победу решением судей (29-28 на карточках всех судей).

Однако Дана Уайт в очередной раз доказал, что для него главное – то, как себя проявили бойцы, а Мартинетти и Вологдин выдали фантастический бой, после которого на оглашении судейского вердикта стояли в крови и абсолютно без сил. Марк донёс до головы эквадорца более 100 ударов, впечатлив босса UFC. И Уайт принял решение дать контракты обоим бойцам – даже россиянину, который уступил в этом поединке. Так что Вологдин может восстанавливаться от этого побоища и готовиться покорять лучшую лигу мира.

Дана Уайт президент UFC «Мы отправляем обоих ребят в больницу. Это один из величайших боёв, которые я когда-либо видел в Претендентской серии. Я подписываю контракт с обоими. Мы обычно так не делаем, но я также даю им обоим по $ 25 тыс. в качестве бонусов».



Теперь у Вологдина есть прекрасный шанс доказать, что решение Даны было абсолютно правильным. В оппонентах – крепкий американец с рекордом 19-8. Нет никаких сомнений, что у Марка есть мысли о том, как именно он будет справляться с оппонентом. А сдаваться Вологдин просто не умеет, это он уже доказал. Поэтому болельщики ждут от его дебюта огня и зрелища.