Конкурент для Волкова и Павловича. Звёздного борца потащат к титулу UFC

Во время турнира UFC 327 пресс-служба лучшей лиги мира объявила о подписании контракта с олимпийским чемпионом по вольной борьбе в тяжёлом весе Гейблом Стивесоном. Звёздный борец должен дебютировать в промоушене уже на турнире UFC 329, который состоится с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе.

О подписании Стивесона в главный промоушен мира говорили весь прошлый год. Топовый американский борец, двукратный чемпион США, олимпийский чемпион Парижа-2024 – всё это регалии Гейбла в вольной борьбе, которую он решил оставить после успешного завершения олимпийского цикла. На тот момент ему было всего 23 года, параллельно с борьбой Гейбл успел засветиться в реслинге, после чего принял решение посвятить себя смешанным единоборствам.

Стивесона в ММА курирует легендарный Джон Джонс, который видит в борце будущее тяжёлого веса. Джонс лично тренировал Гейбла и готовил его к дебюту в смешанных единоборствах, который оказался вполне удачным. За полгода Гейбл одержал три досрочные победы, и, что важно, все три нокаутами в первом раунде, что довольно специфично для базового борца. Понятно, что, как только Стивесон оказался в ММА, его сразу стали сватать в UFC, и подписание было лишь вопросом времени. Сейчас тяжёлый вес лучшей лиги мира переживает не лучшие времена, и контракт с Гейблом вполне может исправить ситуацию.

Да, возможно, Стивесона слишком переоценивают: у него всего три поединка в карьере, а он уже в лучшей лиге мира. Но факт остаётся фактом – Дана Уайт урвал очередного звёздного спортсмена. И, конечно, относиться к Гейблу будут как к священной корове. Нечто подобное было с Алексом Перейрой, который оказался в UFC с рекордом 3-1, но при этом с огромным послужным списком в кикбоксинге. А дальше Поатан всего за три поединка добрался до титула и стал чемпионом, причём соперников Перейре давали удобных – без борцовской базы.

Есть ощущение, что и Гейбла поведут к титулу короткой дорогой. Стивесон уже намекнул, что его дебют будет по-настоящему большим, а значит, вполне вероятно, что ему дадут в соперники какого-нибудь бойца из рейтинга. Мик Паркин и Шамиль Газиев вряд ли подходят под статус звёздного соперника для олимпийского чемпиона, как, пожалуй, и Тайрелл Форчун. Так что из более-менее известных бойцов нижней части рейтинга остаются Марчин Тыбура и Анте Делия – и, кажется, обоих Гейбл в состоянии пройти даже в дебютном поединке в UFC.

Дальше Стивесону могут дать в соперники Сергея Спивака или Кёртиса Блейдса, которые сейчас делят шестую строчку в рейтинге — тоже оптимальные варианты для Гейбла. И в случае победы Стивесон уже вплотную приблизится к топ-5 и при желании руководства может получить титульный бой. А желание это точно будет: для Даны Уайта Гейбл – потенциально новая суперзвезда, которая может оживить тяжёлый вес, находящийся в кризисе .

В этом плане, конечно, становится обидно за российских бойцов, у которых появился новый конкурент. Особенно за Александра Волкова, ведь его «прокинули» с титульником, сделав выбор в пользу Сириля Гана. Более того, команда россиянина рассчитывала на бой с французом уже за временный пояс, после того как Том Аспиналл выбыл из-за строя. Но за временный пояс вместо Волкова подерётся Алекс Перейра, а Александру дали очередной сложнейший вызов в лице неутомимого Вальдо Кортес-Акосты. Теперь же на горизонте появился ещё один звёздный боец, у которого точно будут поблажки и которого захотят вывести к титульнику в максимально короткий срок – возможно, в обход и Волкова, и Павловича. А ведь россияне идут на второй и третьей строчках в рейтинге.

Конечно, это всё только на бумаге. На деле у Стивесона только три поединка в смешанных единоборствах, и с соперниками уровня UFC он ещё не сталкивался. При всей мощи пиар-машины лучшей лиги мира, американскому топовому борцу нужно будет работать над собой, прогрессировать и, что важно, побеждать.