Японские джентльмены перепишут историю бокса! Зачем включать бой Иноуэ – Накатани

Дата и время турнира с боем Наоя Иноуэ – Дзюнто Накатани

2 мая в Токио, Япония, на легендарной арене «Tokyo Dome» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Он стартует в 11:00 мск. Главный бой должен начаться ближе к 16:00, время может измениться.

Украсит турнир одно из самых ожидаемых противостояний в современном боксе — абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ встретится с соотечественником Дзюнто Накатани.

Иноуэ — чемпион мира в четырёх весовых категориях, Накатани покорил три дивизиона. Рекорд у обоих боксёров — 32-0, оба входят в топ-7 рейтинга pound-for-pound. Бой будет одним из главных в профессиональном боксе в 2026 году.

Прямая трансляция турнира с главным боем Иноуэ – Накатани

Правами на трансляцию турнира владеет стриминговый сервис DAZN. На данный момент нет информации, будет ли легальная трансляция турнира в России. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард турнира с боем Наоя Иноуэ – Дзюнто Накатани

Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани;

Такума Иноуэ — Кадзуто Иока;

Сора Танака — Дзин Сасаки;

Тосики Симомати — Реия Абэ;

Косуке Томиока — Сёго Танака;

Док Но Юн — Юито Мориваки;

Йосики Такеи — Ван Дэкан.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бой Наоя Иноуэ – Дзюнто Накатани

Генеральный директор IBA.PRO промоутер Ал Сиеста очень высоко оценил навыки Наои Иноуэ: «С Иноуэ надо боксировать очень технично и тактически грамотно. Нужно иметь хорошую «держалку». Уверен, в ближайшие полтора-два года появится боксёр, который сможет составить ему конкуренцию. Иноуэ – легендарный и гениальный боксёр современности. Он побеждал очень сильных соперников. Но ему не повезло, что у него нет мощного антагониста. Если сравнивать эту ситуацию с футболом, то Иноуэ – Месси, однако на него нет своего Роналду».

Тренер японского боксёра Дзюнто Накатани Руди Эрнандес заявил, что его подопечному необходимо серьёзно улучшить свою форму перед боем с соотечественником Наоей Иноуэ. Несмотря на «нолик» в рекорде и титулы в трёх весовых категориях, тренер признаёт, что Иноуэ – особенный соперник.

«Мы должны быть намного лучше в ночь боя, когда сразимся с Иноуэ. Есть определённые вещи, над которыми мы можем работать, надеюсь, они сыграют в нашу пользу. Не знаю, считают ли люди этот бой равным или с преимуществом кого-либо, но мы должны быть лучше. Мы должны найти способ победить его. Не собираемся убегать. Мы намерены выиграть», — приводит слова Руди Эрнандеса издание The Ring.