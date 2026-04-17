Выгнали из самолёта, поспорил на деньги с топ-боксёром. Новые приключения Царукяна

Арман Царукян вполне тянет на самую упоминаемую персону 2026 года в российских ММА и не только. Боец UFC с утроенной энергией взялся за работу над своей медийкой и преуспел в этом: проводит схватки по борьбе и грэпплингу и превращает их в инфоповоды, встречается с популярными блогерами, снимается у них и учит кого-то русскому языку, очень много времени проводит с Ниной Драмой, встречался с Джейком Полом. Поводов говорить о Царукяне предостаточно, а теперь он снова на слуху, но уже по другим причинам.

Сначала всё началось с главного поп-боксёра мира Райана Гарсии, недавно ставшего чемпионом мира. Они с Царукяном пересеклись, провели совместный эфир, по ходу которого поспорили на $ 40 тыс. Суть пари — Гарсия выплачивает эту сумму, если не сможет пробить корпус 100-килограммового спарринг-партнёра Царукяна с трёх попыток. Арман это пари выиграл, а спустя несколько дней рассказал, что Гарсия его обманул : «Они попросили меня вернуть $ 40 тыс., чтобы пересчитать, а потом эти деньги исчезли. Райан сказал, что сделает банковский перевод, и дал мне своё мужское слово. Прошло уже пять дней, однако он даже не спросил номер моей карты».

Заявление Армана подняло шумиху в социальных сетях, и Гарсии пришлось реагировать, что он и сделал целой серией твитов: «Арман и его команда, давайте просто устроим бой между кем-нибудь из вашей команды — никаких ударов по корпусу, просто бой. Не за $ 40 тыс, а за сколько угодно. Я вам ни черта не заплачу, давайте просто драться. Если кто-то из вас сможет победить меня, я дам ему $ 100 тыс».

Арман Царукян и Райан Гарсия Фото: из личного архива Армана Царукяна

Затем Гарсия добавил, что это его обманули, не сказав, что спарринг-партнёр Царукяна является профессиональным бойцом. Также боксёр добавил, что готов провести бой с Арманом и тому можно будет использовать локти. После этого Райан в лучших традициях Конора Макгрегора удалил всё, что написал, столкнувшись с волной насмешек от фанатов. Царукян на предложение Гарсии тоже отреагировал: «Переживи один раунд спарринга по правилам ММА со мной, и я дам тебе $ 1 млн» .

История пока не получила продолжения, но Арман уже успел оказаться в заголовках по другому поводу. В ближайшие выходные у Царукяна очередная схватка на турнире Real American Freestyle, где он встретится с экс-бойцом UFC Юрайей Фейбером. Спортсмен планировал отправиться с командой в Филадельфию, где состоится ивент, на самолёте, однако был снят с рейса .

Адам Зубайраев написал о причине в соцсетях: «Арман Царукян и его два друга были сняты с рейса American Airlines из Лос-Анджелеса в Филадельфию, потому что он смотрел в свой телефон во время взлёта, абсолютное безумие». Ещё появлялась информация, что один из друзей Армана открыл столик, что тоже стала причиной стычки с бортпроводниками.

Не так давно в похожую ситуацию попадал Хабиб Нурмагомедов, которого вывели из самолёта якобы из-за отказа пересесть на другое место. Тогда это вызвало мощный резонанс, авиакомпанию «отменяли» фанаты, а Дана Уайт посмеялся над ситуацией: «Какого чёрта он вообще летал на лоукостере? У этого парня так много денег, но он такой скромный, что пользуется услугами настолько дерьмовой авиакомпании. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы тебя выгнали из их самолета. У Хабиба так много денег, что пора мне научить его заказывать частный самолет, особенно если нужно долететь из Лас-Вегаса в Сан-Франциско. Вот настолько они тупые в Frontier Airlines. Если вам кто-то и нужен для помощи возле аварийного выхода, то это Хабиб Нурмагомедов. Молодцы. Хабибу заплатил не только Дана. Его осыпали деньгами во всем мусульманском мире. Хабиб даже не должен знать о такой авиакомпании, ведь у него так много денег».

А вот Царукяна не нужно учить пользоваться частными джетами. Он сразу решил долететь именно таким способом в Филадельфию . Арман выложил пост с подписью «Выгнали с коммерческого рейса, придётся лететь частным», а ещё пошутил на эту тему: «Надеюсь, меня не выкинут из этого самолёта».

Инцидент с American Airlines не ударил по репутации Царукяна, разве что люди в соцсетях недоумевают, почему Арман сразу не воспользовался чартером. Тем не менее схватка с Фейбером не под угрозой, всё в силе, а Царукян продолжает набирать медийный вес.