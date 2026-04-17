Лобов добился своего. Макгрегору пришлось откупиться от бывшего друга

Несколько лет назад крепкая дружба Конора Макгрегора и Артёма Лобова треснула — на бывшего двойного чемпиона подали в суд. Лобов внезапно вспомнил, что бренд виски Proper Twelve был изначально его идеей, и захотел получить долю. По словам Артёма, он в своё время помог реализовать идею, а потом бренд взлетел и Макгрегор в знак благодарности предложил другу $ 1 млн, от которых Лобов отказался.

Но в итоге Артём решил обратиться в суд и запросил 5% от суммы, которую Конор получил за продажу виски бренду Proximo Spirits. Отмечалось, что это примерно $ 30 млн . Экс-менеджер Лобова Артём Харланов раскритиковал бойца: «Лобов — недоговороспособный и неблагонадёжный человек. Всем своим друзьям он устраивает проблемы в судах. Его послушать, он и Gagarin Sports Management учредил, и меня менеджером сделал, и Proper Twelve придумал. Посмотрим, что будет дальше!» А сам Макгрегор назвал бывшего друга крысой и рассказал, что Артём подал и второй иск — за клевету и угрозы со стороны самого Конора и его отца.

Макгрегор в то же время не успокаивался в соцсетях: «На самом деле, чем больше я думаю об этом, тем больше понимаю, что это всё так бессмысленно и просто глупо. Это отнимает время у ирландских судов. Артём, ты стал дураком! Просто оставь меня в покое, ты, маленькая сосиска. Теперь ты во всех новостях именуешься не иначе как человек с «сырой колбасной головой». Какого чёрта?»

Иск Лобова за клевету был отклонён, а Артёму пришлось ещё и оплатить судебные издержки. Позже экс-боец UFC рассказал новую версию событий — согласно ей, Макгрегор отказался делиться прибылью : «Он пожал мне руку, сказал: «Артём, 5% твои, что бы ни было». И потом так повернулось, что он не захотел мне отдавать. Я пытался с ним это решить лично, всё ему показывал, рассказывал, кто что делал, но с каждым разом всё хуже и хуже становилось. Думаю, проблема в употреблении им нехороших веществ, не помогло это делу». А по поводу иска Лобов отметил, что сумма составила $ 7,5 млн. По словам Артёма, ему было важно само признание сооснователем бренда виски.

В начале 2024 года сообщалось, что Макгрегора обязали публично раскрыть сумму, полученную от продажи бренда виски. Лобов заявлял, что очень доволен развитием событий. А теперь, спустя почти четыре года с начала разбирательств, всё завершилось. На неделе адвокат Артёма Эндрю Уокер выступил в суде и сообщил, что стороны урегулировали конфликт и дело больше не требует рассмотрения. Детали соглашения и, разумеется, сумма, которую в итоге получит Лобов, не уточняются . Но адвокат Макгрегора Марк Лайман процитировал заявление ирландского бойца, где Конор в том числе поблагодарил Лобова за вклад в работу над брендом виски. Артём отметил, что доволен результатом урегулирования конфликта.

Кроме того, адвокат Макгрегора отметил, что сейчас спортсмен сосредоточен на том, чтобы вернуться в октагон. Не так давно Конор в очередной раз сообщил, что готовится к камбэку: «Возвращаюсь делать то, что умею — нокаутировать людей и зарабатывать на этом деньги». До этого появлялась информация, что Макгрегор может возглавить турнир UFC 329 на Международной неделе боёв, а его соперником должен стать Макс Холлоуэй .

Ну а Лобов, не так давно сорвавший долгожданный бой с Зубайрой Тухуговым, судя по всему, добился своего. Он точно получил определённую компенсацию, которая удовлетворила его запросы. А для Макгрегора было не так накладно откупиться от Артёма и снять с себя лишнюю головную боль. Особенно если Конор и правда серьёзно настроен на возвращение в бои.