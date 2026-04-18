UFC в России, ссора с тренером. Говорим с Железняковой обо всём, кроме Хабиба

В ночь с 18 на 19 апреля в Канаде состоится очередной турнир UFC – UFC Fight Night 273. Там выступит россиянка Дарья Железнякова. Ей предстоит поединок против канадки Мелиссы Кроден.

На счету Железняковой три поединка в UFC, в двух она одержала победу. В том числе в последнем бою, одолев Мелиссу Маллинс и закрыв поражение от Айлин Перес. Теперь Дарье предстоит разделить клетку с канадкой Кроден. В активе Мелиссы 11 побед в 14 поединках, в UFC она провела два боя – победа и поражение. Мы поговорили с Железняковой и выяснили всё самое интересное.

– Начнём по классике. Вашей соперницей станет Мелисса Кроден. Рекорд 11-3, все победы досрочные. Что можете сказать про оппонентку? Как прошла подготовка к поединку? Какие интересные моменты, может быть, случились?

– Соперница родом из Канады, будет драться на своей земле. А значит, нужно быть очень аккуратной в этом поединке. Быть на голову выше, не доводить до судейского решения. Также хочу сказать, что последний бой свой Мелисса проиграла. Вышла на замену мне и уступила. Поэтому карьера у неё складывается не так уж сладко и сказочно. Мой лагерь прошёл неплохо. Он состоял из двух частей. Сначала я работала в зале с бразильскими джитсерами. Очень много времени посвятила пробарываниям, грэпплингу. Даже приобрела специальное кимоно. Это очень не похоже на меня. А вторая – с Дьюи Купером, который является тренером Фрэнсиса Нганну. С ним мы работали над ударной техникой. Было огромное количество спаррингов.

– В вашей карьере было болезненное поражение от Айлин Перес. А потом – тот самый неприятный момент. Но спустя время можно сказать, что он и «перезапустил» вас? Появились дополнительная злость и мотивация?

– Этот бой уже забыт. Дерьмо случается, так бывает. Выводы сделаны, идём дальше. Не стоит акцентировать своё внимание на негативе, на поражениях. В жизни столько всего хорошего и прекрасного. И побед. Честно сказать, часто встречаю Перес в Институте UFC PI. И в мою голову начали закрадываться мысли о реванше. Я предполагаю, что есть шанс, что мы можем встретиться либо в следующем бою, либо через поединок. Это очень даже реально.

– В последнее время многих девочек из России увольняют, покинула промоушен Ирина Алексеева. Насколько сильно повышается ответственность? Остаётесь одной из немногих, кто представляет честь России на таком высоком уровне.

– Да, действительно это так. Сейчас многих спортсменов увольняют. И не только из России. Поэтому, да, сейчас требования к бойцам – выше чем обычно. Нужно выходить, показывать зрелищные бои. Желательно побеждать досрочно. У меня контракт с UFC закончился после прошлого года. Но меня переподписали. У меня сейчас есть новый контракт. Ещё на четыре боя с UFC. Спасибо большое моему новому менеджеру. Действительно, ответственность очень большая. Поэтому самоотдача на тренировках – максимальная.

– Один реванш вы уже оформили. Была повержена Мелисса Маллинс. Поход за Айлин Перес – следующая цель?

– Я даже и не думала о реванше. Мысли о мести – эмоциональная часть. В спорте нужно быть объективным. Но после встречи в UFC PI всё чаще начинаю задумываться о том, чтобы подраться снова. Предполагаю, что реванш между нами очень возможен. Лига, возможно, посчитает нужным свести нас снова. И этот бой будет очень интересен для многих зрителей. И даже более интересен, чем мой поединок с Маллинс. Велика вероятность, что нас в будущем снова сведут с Перес. И, конечно же, это будет меня очень сильно мотивировать тренироваться ещё больше и сильнее.

– Хабиб резко высказался о женских MMA. У него даже случился конфликт с Валентиной Шевченко. Что вы можете сказать по этому поводу? Какое у вас мнение по поводу случившейся ситуации? И прав ли вообще Нурмагомедов?

– Пожалуй, воздержусь от ответа на этот вопрос.

– Дмитрий Бивол едет в Россию. Чего ждёте от его поединка с немцем Айфертом? Приедете лично в Екатеринбург, чтобы поддержать Диму? Каков ваш прогноз на бой?

– Я большая фанатка Бивола. Верю в его досрочную победу. Буду с нетерпением ждать его бой. Конечно же, он выиграет нокаутом.

– Хотели бы вы привезти турнир такого масштаба в Россию? Верите ли вы в его возможность? Например, UFC в «Лужниках». Или около Красной площади. А может, в приоритете всё равно ваш любимый Санкт-Петербург? Кто ещё мог бы стать участниками такого карда? Какие бои назначили бы вы?

– Этот вопрос мне очень нравится. Да, я была бы очень счастлива. Очень хотела бы, чтобы UFC проводил турниры в России. Причём в моём родном и любимом Санкт-Петербурге. Это было бы невероятно классно. Даже сейчас я это представляю. Если меня поставят в такой кард, я буду очень счастлива. Подраться на родине на турнире UFC – большая честь. Конечно, в карде должен быть мой поединок. Поставила бы Петра Яна, Ислама Махачева, Александра Волкова, Сергея Павловича и Романа Копылова. Наверное, ещё можно позвать Яну Куницкую. Она тоже тренировалась в Санкт-Петербурге. Это было бы очень круто. Этих людей я хотела бы видеть в карде.

– Дана Уайт продолжает подвергаться нападкам. Говорят, что он излишне вливает финансы в бокс. Зато чемпионы UFC вынуждены брать в долг из-за не самых высоких контрактов. Нет ли у вас переживаний относительно того, что гонорары в боксе и MMA так сильно расходятся в размерах?

– Мне сложно сказать. Гонорары у всех – очень разные. Отказываюсь комментировать это. Могу лишь сказать, что очень счастлива быть в UFC. Это моя мечта. Я счастлива, что нахожусь тут. Для меня это огромная честь. А особенно большая честь представлять Россию в UFC!

– Как сейчас обстоит ситуация с Фернандом Лопесом? В своё время вы сказали, что не сошлись с ним характерами. Вас по-прежнему готовит Бенджамин Сарфати?

– После прошлого боя приняли решение, что разойдёмся с MMA Factory. Я больше никак не связана с французской командой. Этот лагерь и предыдущий был в городе Лас-Вегас. Сейчас меня тренирует именно наставник Нганну. Он является моим главным тренером.

– Подготовка за рубежом, тоска по родине. Насколько сложно постоянно находиться вдали от дома? Сильно скучаете по Санкт-Петербургу?

– Мой фокус направлен только на тренировки. Я понимаю, на что трачу своё время. Проблем с приоритетами нет. Но всё равно я очень сильно скучаю по Санкт-Петербургу. В голове «сидит» маленькая мечта прогуляться по Невскому проспекту. С кофе, пообщаться с друзьями, близкими. Очень соскучилась по Санкт-Петербургу. Не хватает красивой архитектуры, которой нет в Лас-Вегасе.

– У России всё больше ребят с поясами. А вот девочек – нет. Хочется стать первой девушкой, которая привезёт чемпионский пояс UFC на родину? Что нужно сделать, чтобы всё-таки вписать себя в историю таким образом?

– Да, очень хочется привезти пояс UFC на родину. Это моя цель, моя мечта. Но всё должно быть постепенно. Сначала нужно залететь в топ-5. Всё должно идти шаг за шагом. Я делаю всё, что от меня зависит. Нужно добавить немного везения.

– На турнире с вами выступит Марк Вологдин. Он является дебютантом лучшей лиги на планете. Пока не получилось с ним пообщаться? Есть ли желание поддержать, что-то подсказать? Или в такие моменты бойца лучше не трогать, не сбивать с настроя?

– Я очень хорошо знаю его лично. Мы, скажем так, начинали строить бойцовские карьеры в одном зале, были одноклубниками. Он тоже жил в Санкт-Петербурге. Поэтому мы в UFC PI пересекаемся, хорошо общаемся. Он отличный парень, желаю ему победы. Очень сильный парень, может далеко пойти в UFC.

– Есть ли у UFC реальные конкуренты? Например, MVP Джейка Пола? Или PFL? Или всё это лишь фикция? Попытка показать борьбу, которой на самом деле нет?

– Реальные конкуренты у UFC? Их нет!

– 2026 год скоро пройдёт свою треть. Осталось восемь месяцев. Какие основные планы на этот отрезок?

– Послезавтра будет бой, хотелось бы выиграть. После боя – взять отпуск, отдохнуть, восстановиться. И вернуться к тренировкам. Очень хотелось бы подраться два-три раза до конца года.