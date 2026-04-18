Пельмень победил в Power Slap! Огромный американец пытался прятаться от его пощёчин

Василий Камоцкий за последние год-полтора серьёзно потерял позиции в Power Slap, утратив статус главной звезды лиги Даны Уайта. Сначала Пельмень лишился чемпионского титула, проиграв судейским решением Дэйну Вирнсу. Следом Василий проиграл снова: россиянин выстоял весь бой против пушки Макини Ману, но судьи снова оказались не на его стороне. Камоцкий в обоих случаях уверял, что судейское решение было к нему несправедливым, но факт остался фактом — Пельмень потерпел два поражения подряд.

И было логичным, что Василию пришлось заметно спуститься по турнирной лестнице. Сначала наш соотечественник просидел полгода без поединков, а теперь получил в соперники Эвиана Скотта. Американец, который, мягко говоря, не был топом в смешанных единоборствах, не сумел стать таковым и в пощёчинах: перед встречей с Камоцким статистика Скотта составляла 1-2. Таким образом, он выглядел лёгкой жертвой для россиянина. Но была и обратная тонкость — в случае поражение Василий вполне мог и вылететь из лиги пощёчин.

Камоцкий перед турниром успел потренироваться с самим Александром Волковым и на поединок тоже вышел в сопровождении нашей звезды UFC. Сама схватка сложилась для Пельменя не очень просто, но тут был виноват соперник: Скотт, несмотря на огромные габариты, очень боялся пощёчин Пельменя и фолил, чуть уворачиваясь от руки Камоцкого. При этом американец нарушал правила и при своих атаках, пытаясь ударить россиянина предплечьем. Вася спокойно обращал на это внимание судей и неторопливо работал в своём плотном стиле.

К сожалению, нокаутировать Скотта не удалось, хотя в последней попытке Камоцкий приложился отлично и пошатнул оппонента. Зато на судейских записках Пельменю справедливо отдали единогласную победу! Василий возвращается на победную тропу и в следующий раз побьётся либо с чемпионом, либо с одним из главных претендентов. Возможно, это будет реванш — Василию явно хочется отомстить за поражения. Поздравляем с победой и будем смотреть, что будет дальше. Камоцкий явно не сказал своего последнего слова в Power Slap.