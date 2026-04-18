«Пришлите мне локацию». Куда пропал Анкалаев и с кем ему драться?

На предыдущем номерном турнире UFC был разыгран вакантный пояс в полутяжёлом весе. Новым чемпионом стал Карлос Ульберг, а Алекс Перейра и Магомед Анкалаев, за титульными разборками которых дивизион наблюдал весь прошлый год, остались вне борьбы за пояс.

Перейра после победы в реванше собрался на повышение и проведёт исторический бой за титул в третьей весовой категории – в тяжёлой. А вот Анкалаев после поражения ушёл в тень. Не было никаких новостей, кроме стандартных фраз «вернусь сильнее», никаких анонсов следующих поединков – вообще ничего. Магомед словно забрал свой телефон у менеджера Али Абдель-Азиза, который, по признанию бойца, вёл его страницу в социальных сетях, и решил вернуться к прежнему скромному образу.

Однако пауза сильно затянулась. Реванш с Перейрой состоялся в начале октября, то есть более полугода назад, а Магомед — по-прежнему без анонсированного поединка. В последние недели имя Анкалаева стало чаще появляться в средствах массовой информации. В первую очередь это связано с тем, что новоиспечённый чемпион Карлос Ульберг заявил о желании провести первую защиту именно против российского бойца.

«Анкалаев один из лучших в дивизионе, и мне было бы интересно испытать себя в поединке с ним. Я считаю, что он заслуживает боя за титул. Но в конечном итоге я буду драться с тем, против кого меня поставят», – сказал Ульберг в подкасте Ариэля Хельвани.

Это был бы отличный вариант для Магомеда. Да, у него незакрытое поражение от Алекса Перейры, однако он по-прежнему занимает первую строчку в рейтинге полутяжёлого веса, а значит, в промоушене рассматривают его как одного из главных претендентов на титул. Однако Ульберг только что перенёс операцию и выбыл на долгий срок, так что, если учитывать простой Магомеда, Карлоса он не дождётся.

«Ребята, с кем вы хотите увидеть мой следующий бой? Хорошая новость – я хочу драться со всеми. Мик Мэйнард (матчмейкер UFC. – Прим. «Чемпионата»), пришли мне локацию», — написал Анкалаев.

Так с кем же драться Анкалаеву? Удивительно, но почти все бойцы первой шестёрки рейтинга, за исключением Перейры, которого ещё не убрали из списка полутяжёлого веса, не одержали победы в последнем поединке. Иржи Прохазка только что проиграл Ульбергу, Халил Раунтри прошлым летом победил Джамала Хилла, а затем уступил Прохазке, а у Яна Блаховича ничья в поединке с Богданом Гуськовым и анонсированный реванш. Из свободных бойцов топ-5 — только Халил Раунтри, и это один из очевидных вариантов либо поединка за временный пояс, либо просто претендентского боя. Бывший чемпион и экс-претендент на пояс, первый и пятый номера рейтинга – звучит вполне логично. Прохазка восстанавливается после нокаута, Перейра — в другом дивизионе, у Блаховича назначен бой, Джамал Хилл на серии из трёх поражений – так что Раунтри выглядит для Магомеда предпочтительнее всех.

Недавно в СМИ стала появляться информация, что Анкалаева хотят свести с бывшим чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером, который собирается дебютировать в полутяжёлом весе. Оба бойца хотят вернуться в октагон примерно в одно время, у обоих большое имя в промоушене, так что поединок был бы интересным для фанатов, хотя и рискованным для Анкалаева. Однако Уиттакер намекнул, что его дебют в полутяжёлом весе будет не с россиянином.

«Мы оба объявили о своих боях, и даты вроде бы совпали, но не думаю, что наш поединок состоится. Я не знаю, с кем мне предстоит драться», — приводит слова Уиттакера портал Red Corner MMA в социальной сети Х.

Есть и другой вариант, который неожиданно появился в прошлые выходные. Известный бразилец Пауло Коста поднялся в полутяжёлый вес и уверенно разобрался с Азаматом Мурзакановым, который, между прочим, шёл на серии из шести побед и метил в титульную гонку. Теперь его место занял Коста, который уже бросил Анкалаеву вызов.

«Карлос выбывает на год. Я разговаривал с ним, он сказал, что его ждёт операция. Карлос вне игры. Считаю, что в UFC должны вновь разыграть титул, временный или вакантный, планирую поучаствовать в этом, должен следующим сразиться за пояс. Не имеет значения, кто будет соперником. Если это будет Магомед Анкалаев — отлично. Он русский и он левша. Меня это устраивает», — сказал Коста в подкасте Ариэля Хельвани.

Варианты у Анкалаева есть. Сам Магомед заявил, что планирует вернуться в октагон на июльском турнире в Абу-Даби, к тому времени будут понятны сроки восстановления Ульберга. От этого станет зависеть не только будущий соперник Магомеда, но и статус его следующего поединка. Однако при любых раскладах Анкалаев остаётся одним из главных претендентов на титул – и на бумаге, и на деле.