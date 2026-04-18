«Буду выглядеть как машина». Как Алекс Перейра готовится к тяжёлому весу

Менее чем через два месяца бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и одна из главных звёзд организации Алекс Перейра дебютирует в тяжёлом весе и постарается покорить третий дивизион. Соперником Поатана станет Сириль Ган, и это серьёзный вызов для бразильца, особенно если учитывать, что Перейра должен грамотно подойти к переходу в новую весовую категорию.

Алекс — генетический фрик. Сначала он поражал тем, как при своих габаритах умудряется помещаться в средний вес, однако при этом истязал себя тяжелейшими сгонками, сбрасывая более 20 кг. Джо Роган называл это легальным жульничеством. В 2023 году он перешёл в полутяжёлый вес, но уже тогда допускал возможность перехода в тяжи: «Я дрался в среднем весе и перестроил тело для выступлений в полутяжёлой категории. Могу драться с кем угодно и где угодно — я боец. У меня есть габариты тяжеловеса, но нужно разработать программу и потрудиться. Не собираюсь бросаться туда без подготовки, хочу всё сделать правильно . Конечно, когда-нибудь в будущем я подерусь в тяжёлом весе, однако пока сосредоточен на правлении в 93 кг».

Алекс Перейра в полутяжёлом весе Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Гловер Тейшейра после этого отмечал, что Перейре тяжело давались сгонки в средний вес: «Вы не представляете, сколько этот парень гонял, чтобы уложиться в средний вес. Прямо сейчас он весит 230 фунтов (104,3 кг), и он всё ещё худой — у него не больше 8% жира. Гонять в средний вес для него было настоящим безумием». Кроме того, в команде Алекса отмечали, что он при необходимости может добрать до 110 кг, но оставаться сухим и быстрым.

Кроме того, Тейшейра заявлял, что Перейра вполне конкурентоспособен и в весовой категории до 120 кг: «Он может драться в тяжёлом весе и уничтожать тяжеловесов там, потому что сила, умение читать соперника… и мощь, он мощнее любого тяжеловеса, с которым я когда-либо тренировался». Влияет на переход и возраст — Поатану исполнится 39 лет уже через три месяца. С каждым разом весогонки даются сложнее, на этом фоне логично, что он покинул полутяжёлый дивизион.

Даже будучи бойцом полутяжёлого веса, Перейра впечатлял тем, как быстро он восстанавливался — спустя сутки после взвешивания Алекс уже весил 104-105 кг. Иван Штырков даже подозревал Перейру в применении допинга, потому что иначе не набрать такую впечатляющую форму. Сейчас, готовясь к очередному переходу, бразильский боец в конце марта весил уже 112 кг, а ещё спустя несколько недель добрал ещё 2 кг. Недавно Перейра снялся в промо к турниру, кадры которого попали в социальные сети. Там Алекс выглядел очень внушительно, у него даже появился живот, и видно, что на данном этапе он занят набором массы. Не так давно по той же схеме Ислам Махачев переходил в полусредний вес — сначала добирал, потом уже проводил подготовку, чтобы привыкнуть к новым габаритам. Стандартная практика, однако Перейре это даётся легче, чем другим.

Перейра записал видео в социальных сетях, где рассказал, что тренировки у него немного изменились и он сейчас наслаждается процессом. А также успокоил фанатов: «Сейчас я действительно потяжелел и отрастил живот, но скоро вы увидите трансформацию. Я буду выглядеть как машина. Сейчас моё тело становится сильнее. У нас ещё есть шесть-семь недель, так что эта форма — только начало».

Алекс Перейра Фото: из личного архива Алекса Перейры

Самый важный вопрос — как Перейра будет двигаться, когда на нём появятся дополнительные 8-10 кг? Одно дело, когда ты это делаешь на тренировках, и совсем другое — что происходит в бою. У Алекса сложный соперник — Ган двигается гораздо легче и быстрее почти любого тяжа, да и Тома Аспиналла француз в этом превосходил. Перейра точно прибавит в ударной мощи, и, скорее всего, «держак» будет крепче, но выносливость и скорость пока остаются под вопросом.

Дастин Порье, ставший аналитиком с прошлого года, уверен, что Перейру ждёт успех: «Знаю, что его мощь проявится и в тяжёлом весе. Он может нокаутировать тяжеловесов. Алекс большой, высокий, длинноногий. Он сам настоящий тяжеловес».

Алекс Перейра Фото: из личного архива Алекса Перейры

Поатан уверяет, что именно сейчас у него начинается настоящий, полноценный лагерь. Бразилец в любом случае войдёт в историю как первый, кто попытался взять три пояса. А если и победит, то это будет совсем другой уровень величия.