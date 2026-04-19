Первый блин комом? Снятый балл спас Вологдина от поражения в дебюте в UFC

В ночь на 19 апреля в канадском городе Виннипег состоялся турнир UFC Fight Night 273. В рамках предварительного карда ивента под эгидой промоушена дебютировал российский боец Марк Вологдин. Уроженец Карелии бился с Джоном Кастанедой, выступающим в UFC с 2020 года.

Вологдин попал в UFC в октябре прошлого года через Претендентскую серию Даны Уайта. 26-летний россиянин закатил яркий и кровавый поединок с Хуаном Адрианом Луной Мартинетти, проиграл в нём единогласным решением судей, но всё равно впечатлил Уайта и заработал контракт. До этого Марк выступал преимущественно в России, а в июле 2023 года дебютировал в шведской организации AFN, где одержал четыре победы и дважды защитил пояс чемпиона организации. Тогда же Вологдин и начал выступать в легчайшей весовой категории.

Кастанеда в Виннипеге проводил свой девятый поединок (4-4). К бою с Вологдиным Джон подошёл на серии из двух поражений: сначала боец уступил Даниэлю Маркосу, а затем — опытному Крису Гутьерресу. Перед встречей с Вологдиным стало известно, что Кастанеда запросил перенос боя из легчайшего в промежуточный вес. Марк без проблем согнал столько, сколько было необходимо. А Джон заставил понервничать — появился на взвешивании в самом конце, но в итоге уложился в лимит. Тем не менее, несмотря на определённые проблемы с весогонкой, Кастанеда был небольшим фаворитом поединка.

Вологдин начал осторожно, искал варианты для сближения с более габаритным соперником и пытался отбить переднюю ногу Кастанеде. Джон тоже пытался отвечать лоу-киками, а при первой возможности прибегнул к клинчу. Вологдин плотным джебом в следующем эпизоде разбил нос оппоненту и пробовал поджимать Кастанеду, выигрывая эпизод за эпизодом. У американца тоже проходили простые комбинации и одиночные удары, однако Марк был активнее и действовал первым номером.

Во втором раунде Кастанеда начал действовать активнее — лучше контролировал дистанцию, хорошо работал передней рукой и подключал лоу-кики. Вологдин пытался сближаться, даже подключал борьбу, но попытку легко заблокировали. В этой же пятиминутке с Кастанеды сняли балл за повторное попадание в пах, что сильно помогло Вологдину, который раунд в целом провёл хуже, чем первый, хотя периодически неплохо попадал. В финальном раунде Вологдину пришлось тяжело — Кастанеда взвинтил темп, уверенно переигрывал на руках россиянина, разбивал и комбинациями в голову, и пробивал колени по корпусу. Марк отвечал, однако его атаки проходили реже, а Кастанеда даже потряс россиянина. А в самой концовке бойцы просто зарубились на радость публике.

По итогам трёх раундов судьи победителя не определили — ничья решением большинства судей. Снятый с Кастанеды балл спас Вологдина от поражения в дебюте, потому что второй и третий раунд ушли американцу.