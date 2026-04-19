Дарья Железнякова — Мелисса Кроден: обзор боя, кто победил, результат поединка, UFC Fight Night 273, 19 апреля 2026

Железнякова не справилась с канадкой. У россиянки второе поражение в UFC
Яхья Гасанов
Кроден сломила сопротивление Дарьи в кровавом бою.

В ночь на 19 апреля в Виннипеге, Канада, прошёл турнир UFC Fight Night 273. В рамках этого ивента россиянка Дарья Железнякова проводила свой четвёртый поединок под эгидой организации. Соперницей девушки стала Мелисса Кроден, представляющая Канаду.

Железнякова первый бой в UFC провела больше двух лет назад и победила Монтсеррат Рендон единогласным решением судей. После этого россиянка, входившая в топ-15 своего дивизиона, досрочно проиграла Айлин Перес. Но это поражение Железнякова закрыла, разобравшись с британкой Мелиссой Маллинс. В конце прошлого года Дарья должна была биться с бразильянкой Луаной Сантос, однако снялась из-за травмы. В преддверии очередного боя Железнякова сообщила, что подписала новый контракт с UFC.

Новая соперница россиянки перед встречей с Дарьей провела в UFC всего два боя. В дебюте Кроден победила техническим нокаутом Тайнару Лисбоа, а затем проиграла решением Луане Сантос. Тогда Мелисса как раз выходила на замену травмированной Железняковой. Ещё одна интересная деталь — до боя с Дарьей все свои 11 побед Кроден одержала досрочно. Из них 10 нокаутом и одна — сабмишеном.

Начало боя осталось за Железняковой, она здорово разбирала оппонентку на руках, связывала удары в комбинации и вовремя уходила на дистанцию. В первом раунде россиянка перебила Кроден в два раза, разбила сопернице нос и выглядела заметно лучше. Во второй пятиминутке уже Мелисса начала работать активнее. В первой половине отрезка Железнякова двигалась и хорошо наказывала контратаками канадку, затем начала постепенно подсаживаться. В каких-то эпизодах Дарья спасалась бегством, но всё равно получила повреждение носа после пропущенного удара. Кроден же неплохо добавляла клинчи, нагружая россиянку, била локтями и оформила тейкдаун.

В финальном раунде девушки зарубились — Железнякова плотно попала прямым, однако дожимать не стала, хотя из угла требовали работать первым номером. Кроден сумела потихоньку выравнять ситуацию и сама забрала инициативу. Несколько раз канадка успешно зажимала Дарью, своевременно подключала борьбу и очень жёстко добивала Железнякову в граунд-энд-паунд, но спортсменка из России дотянула до решения.

К сожалению, после первого раунда Железнякова подсела и отдала два следующих отрезка. Кроден победила единогласным решением судей и нанесла россиянке второе поражение под эгидой UFC.

