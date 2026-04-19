Царукян — машина! Переехал члена Зала славы UFC и выкинул его в зрительный зал

В США состоялся очередной турнир борцовской лиги RAF. В главном событии вечера после срыва схватки Генри Сехудо и Мераба Двалишвили выступил второй номер рейтинга лёгкого веса UFC Арман Царукян, который разделил ковёр с членом Зала славы лучшей лиги мира – Юрайей Фейбером.

Царукян в последнее время превратился в настоящую машину борьбы и грэпплинга. Пока в UFC дела идут не лучшим образом и поединков в лучшей лиге мира у Армана мало, он развлекает себя выступлениями в других лигах. Начиналось всё с грэпплинга, там он встречался и с Шарой Буллетом, и с Мухаммадом Мокаевым, и со многими другими. А продолжилось ещё и вольной борьбой: Арман стал главной звездой набирающей обороты американской лиги RAF.

И Царукян не только часто выступает, но и постоянно побеждает. За полтора месяца Арман дважды выиграл у Джорджио Пулласа в борцовских схватках, попутно устроив с ним массовую драку, между ними «задушил» Мокаева в схватке по грэпплингу, и теперь снова вернулся на борцовский ковёр ради встречи с членом Зала славы UFC Юрайей Фейбером. Настолько частые и уверенные выступления Армана породили разговоры о том, что Царукян мог бы вполне успешно выступать по вольной борьбе и бороться на Олимпийских играх. Правда, сам Царукян эту идею отмёл.

«Это требует времени, понимаете… Если бы я был чемпионом UFC, то мог бы задуматься об этом, но… прямо сейчас – нет. Там нет денег. Сделать это для страны? Да, можно было бы выиграть медаль. Но ребята тренируют по 25 лет одну борьбу. Было бы тяжело соревноваться с ними. Это другой уровень», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Чемпион WEC, экс-претендент на пояс UFC, член Зала славы UFC – это регалии Фейбера, с которым Царукяну пришлось провести очередную схватку. У Юрайи есть борцовская база, в студенчестве занимался борьбой, выступал на NCAA, так что навыков у американца хватало. При этом среди российских фанатов Юрайя прежде всего известен тем, что эффектно проиграл Петру Яну.

Теперь Фейбер проиграл ещё и Царукяну. Понятно, что Арман был фаворитом в этом противостоянии, и статус этот вполне оправдал. Полторы минуты Фейбер и Царукян боролись за захват, после чего Арман буквально за счёт физической мощи одними руками стащил Юрайю в партер и затаскал на земле. Арман получил два балла за бросок, и ещё шесть – за три успешных наката: Царукян будто вообще не замечал сопротивления соперника.

В начале второй трёхминутки Арман и вовсе выкинул Фейбера в зрительный зал – это было уже что-то из реслинга . Царукян прошёл в одну ногу, борцы ушли за пределы ковра, а завершил бросок Арман уже на трибунах, которые располагаются совсем рядом. А в третьей трёхминутке Царукян закончил мучения Фейбера. Арман дважды поймал соперника на эффектную и эффективную «мельницу», вызвав восторг и у Джо Рогана, который комментировал эту схватку, и у зрительного зала, который просто взорвался овациями.

Арман устроил очередной яркий перформанс, буквально переехав Фейбера, которому можно было только посочувствовать. На этот раз обошлось без потасовок, Арман и Юрайя поблагодарили друг друга за схватку, даже несмотря на тот рестлерский бросок Царукяна. Арман набрал фантастическую форму в последнее время, и, конечно, жаль, что форма эта демонстрируется не в UFC. Кажется, такой Царукян сметёт кого угодно, в том числе Илию Топурию. Но следующей жертвой Армана, видимо, станет Колби Ковингтон: Царукян вызвал американца на схватку, и они успели обменяться любезностями прямо на борцовском ковре.